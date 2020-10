Organizacja wesela w czasie pandemii. 5 złotych zasad

Dziś, kiedy ograniczenia wprowadzone przez rząd nie są już tak dotkliwe, a wirus wcale nie zmniejszył swojego zasięgu, wiemy, że nieustanne przesuwanie tego wyjątkowego dnia nie ma większego sensu. Organizacja wesela w tym trudnym okresie będzie wprawdzie trudnym wyzwaniem, ale przy odrobinie wysiłku możemy podołać mu nie narażając się na konflikt z prawem oraz zakażenie wirusem. Jak to zrobić? O to zapytaliśmy specjalistów z serwisu Wedding.pl.

Po pierwsze: liczba gości





To na pewno najważniejsze i dla większości przyszłych nowożeńców najbardziej dotkliwe ograniczenie. Od momentu, w którym po lockdownie znów możliwa jest organizacja wesel, liczba ich uczestników nie może przekroczyć 150. Co ważne, para młoda zobowiązana jest do stworzenia szczegółowej listy wszystkich uczestników imprezy, zawierającej ich imiona, nazwiska i dane kontaktowe. Powinna ona być przekazana sanepidowi, który dzięki niej dotrze do gości w razie gdyby u któregoś z nich zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2.

Po drugie: zdrowie przede wszystkim





Sale weselne Warszawa to nie miejsce dla chorych. Ta zasada jest szczególnie ważna teraz. Przychodząc na przyjęcie ślubne z objawami przeziębienia nie tylko ryzykujemy jeszcze poważniejsze pogorszenie stanu swojego zdrowia, ale też narażamy innych gości na kontakt z patogenami. O tym, że w imprezie nie powinny uczestniczyć osoby ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem, chyba nie musimy wspominać (choć zanotowano już kilka takich przypadków).

Po trzecie: maseczki i dezynfekcja





Na początek ważna informacja: goście weselni na tę chwilę nie są zobowiązani do noszenia maseczek pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego. Te powinni jednak nosić pracownicy obsługujący sale weselne. Niezbędna będzie również obecność płynów do dezynfekcji, które powinny znajdować się przynajmniej przy stolikach, wejściu do lokalu i toaletach. Wszystkie przestrzenie dostępne dla wszystkich gości muszą ponadto być regularnie myte i odkażane.

Po czwarte: dystans społeczny





Jednym z największych utrudnień przy organizacji wesela jest konieczność zachowania dystansu społecznego przez gości. W tym celu wszystkie stoliki powinny być oddalone od siebie co najmniej o 2 metry, co sprawia, że nawet imprezy z niewielką ilością uczestników muszą być organizowane w dużych salach. Dystans społeczny powinniśmy zachować również na parkiecie, o czym warto pamiętać przeglądając oferty publikowane przez sale weselne Łódź i wybierając te posiadające dużą przestrzeń do tańczenia i zabaw.

Po piąte: obsługa





Pandemiczne przepisy dotyczą również obsługi gości. Optymalną sytuacją będzie, jeśli do każdego stolika zostanie przypisany osobny kelner, a jeśli to nie możliwe – nie powinien on obsługiwać więcej niż 15 osób. Na czas pandemii niedozwolone są również popularne dotychczas stoiska samoobsługowe oraz zimne bufety. Do ich obsługi powinna być przydzielona kolejna osoba.

