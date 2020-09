Powrót do szkoły - o czym pamiętać jako rodzic?

1. Powrót do szkoły 2020 - o czym pamiętać pod względem bezpieczeństwa

Powrót do szkoły 2020 - o czym pamiętać pod względem bezpieczeństwa





Powrót do szkoły w tym roku jest dość specyficzny i jako rodzice powinniśmy o tym pamiętać. Warto przede wszystkim uczulić nasze dziecko na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak na przykład częste mycie rąk czy nie dzielenie się kanapkami na drugie śniadanie. Warto również zadbać o to, aby zawsze miało ono pod ręką żel lub spray umożliwiający łatwe i szybkie umycie rąk, a także aby wiedziało, jak zachować się w szkole by nie narazić siebie i domowników na możliwość zachorowania. Z drugiej strony nie należy jednak przesadzać, ponieważ nadmierna dezynfekcja skóry może doprowadzić do efektu odwrotnego od zamierzonego.

Akcesoria szkolne które warto kupić dziecku





Poza podstawowymi rzeczami jak plecak, książki czy zestaw produktów papierniczych warto również zaopatrzyć nasze dziecko w kilka dodatkowych akcesoriów, które ułatwią mu życie w szkole. Pomocna może być na przykład butelka z filtrem, dzięki czemu nie będziemy musieli kupować małych pojemności wody czy innych napojów. Warto zdecydować się na jej zakup razem z lunchboxem, dzięki czemu będzie mniejsze ryzyko, że drugie śniadanie rozpadnie się lub pokruszy w plecaku. Jeżeli nasza pociecha ma w szkole zajęcia plastyczne dobrym pomysłem jest zakupienie podstawowych artykułów w zestawie, dzięki czemu zapłacimy za nie nieco mniej, a także będziemy w stanie je w łatwy sposób przechowywać w dedykowanym opakowaniu.

Ubrania do szkoły - jakie warto wybrać?





Ubrania jakie nasze dziecko nosi do szkoły powinny być przede wszystkim komfortowe i wygodne. Jeżeli zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się także na dworze, warto zadbać o dwa komplety stroju do ćwiczeń - jeden na ciepłą a jeden na nieco chłodniejszą pogodę. Ubrania do szkoły muszą być również dobrej jakości, szczególnie jeżeli nasza pociecha jest w wieku wczesnej podstawówki i nie zwraca jeszcze tak bardzo uwagi na to, czy gdzieś się pobrudziła lub zaczepiła. Oczywiście ważnym parametrem jest również cen - jeżeli mamy możliwość, warto korzystać ze zniżek lub kupować rzeczy w wielopakach, ponieważ wtedy mamy możliwość nieco na nich zaoszczędzić. Różnica w cenie może wydawać się niewielka, jednak jeżeli dobrze rozplanujemy zakupy, możemy być w stanie dobrać za nią jeszcze jakąś dodatkową sztukę odzieży. Warto przy tym zaznaczyć, że na zakupy powinniśmy iść razem, tak aby nasze dziecko samo mogło wybrać, co mu się najbardziej podoba.

Choć początek roku szkolnego to zwykle czas dość intensywnych wydatków, to jednak przy odpowiednim rozplanowaniu możemy sobie z tym spokojnie poradzić, nawet gdy nie dysponujemy przesadnie dużym budżetem. Warto pamiętać o tym, aby słuchać potrzeb naszego dziecka i wybierać rzeczy, które są nie tylko przydatne, ale również mu się podobają. Jeżeli będziemy trzymać się tych prostych zasad, bez problemu poradzimy sobie i zapewnimy mu wszystko co potrzeba.

