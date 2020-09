Kiedy jest Dzień Chłopaka?

Kiedy wypada Dzień Chłopaka w 2020 roku?

W Polsce Dzień Chłopaka obchodzimy rok rocznie 30. września. W 2020 roku wypada on w środę. Warto zaznaczyć, że jest to święto obchodzone raczej przez młodszych panów. Dzień Chłopaka często obchodzi się w szkołach, jest to święto, kiedy prezent wręcza się na przykład synowi, ale też w młodych związkach panie wręczają prezenty swoim chłopakom.

Panowie bowiem w ciągu roku mają aż dwa swoje święta. Drugie przypada 10. marca, kiedy jest Dzień Mężczyzny. Wówczas z kolei celebrują starsi panowie, mężczyźni w firmach, ojcowie, dziadkowie. Chociaż nie brakuje również takich, którzy liczą na prezenty zarówno z okazji Dnia Chłopaka, jak i w ramach Dnia Mężczyzn. Są to jednak osobne święta, przypadające w dwóch różnych porach roku. Wciąż jednak to Dzień Chłopaka jest bardziej popularny, wynika to również z faktu, że jest starszym świętem i wielu, nawet starszych facetów otrzymuje wówczas prezent.

Dzień Chłopaka

Po raz pierwszy święto obchodzono 19 listopada 1999 roku na wyspiarskim państwie Trynidad i Tobago. Dziś jest ono popularne w wielu krajach. To tylko niektóre z krajów, gdzie obchodzi się Dzień Chłopaka:

7 lutego - Malta

5 kwietnia - Wielka Brytania, Irlandia

15 lipca - Brazylia

7 października - Norwegia

19 listopada - Indie, Meksyk

25 listopada - Kanada

W Polsce od kilkunastu lat Dzień Chłopaka obchodzimy 30. września, a więc ponad pół roku później od celebrowanego od jakiegoś czasu święta 10 marca, kiedy obchodzony jest Dzień Mężczyzn.

Według statystyk aż 66% facetów pamięta o Dniu Chłopaka. Pamięta o nim również większość pań, które szukają, chociaż symbolicznego prezentu dla swojego mężczyzny.

Jaki prezent na Dzień Chłopaka

Przyjęło się, że zarówno na Dzień Mężczyzny, jak i na Dzień Chłopaka prezent jest raczej symboliczny. W szkołach na przykład dziewczyny zrzucają się, by swoim kolegom z klasy kupić, chociażby słodycze lub zabierają ich do kina czy na pizzę.

W związkach, szczególnie nastolatków lub studentów - chociaż zdajemy sobie sprawę, że nieco starsi również celebrują Dzień Chłopaka - prezent również jest raczej symboliczny. Dziewczyny starają się znaleźć prezent jak najbardziej dopasowany do pasji chłopaka. Może to być nowa płyta jego ulubionego zespołu muzycznego, może to być bilet na mecz. Czasami zabierają chłopaka do kina lub na kolację. W aktualnej sytuacji i czasach pandemii coraz popularniejsze stają się jednak prezenty kupione w internecie. Taka opcja niesie za sobą dużo plusów. Nie trzeba tracić czasu na chodzenie po sklepach, można wygodnie znaleźć prezent w sklepach internetowych. Poza tym wiele sklepów wysyła prezent bezpośrednio do obdarowywanego i rzecz jasna bez paragonu, prosto na wskazaną datę - np. na 30 września, na prezent na Dzień Chłopaka. Robi tak na przykład sklep Chocolissimo, gdzie możecie znaleźć świetne prezenty wykonane z czekolady. Bez względu na zainteresowania danego chłopaka - każda z dziewczyn znajdzie tam prezent dla swojego ukochanego. Jeśli interesuje się motoryzacją - możesz kupić mu czekoladowe Porsche lub czekoladowe BMW. Jeśli sportem - czekoladową piłkę lub czekoladowy zestaw sportowy. Jeśli lubi grać w gry - zamów czekoladowego pada do gier. Propozycji jest naprawdę dużo, możesz również wysłać czekoladową wiadomość, w której z kostek czekolady napiszesz, jak bardzo go kochasz.

Pamiętajcie, że Dzień Chłopaka, to nie tylko święto Waszego chłopaka. To również święto Waszego Taty, brata, syna czy przyjaciela. Również im można wysłać prezent, pokazując, że o nich pamiętacie. Szczególnie warto, jeśli i oni pamiętają o Was w Wasze święta. To naprawdę miłe.

Materiał Promocyjny