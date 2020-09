Jaki materac wybrać, jeśli śpimy bezpośrednio na podłodze?

Jaki materac wybrać, aby był w takiej sytuacji funkcjonalny i higieniczny? W jaki sposób należy o niego dbać.

Najlepsze materace do spania na podłodze





Bardzo ważne jest to, aby materac miał możliwość uwalniania wilgoci. Jeśli będzie leżał na podłodze, wówczas jest to opcja nieco ograniczona. Dlatego zaleca się wybór materaca o porowatej strukturze, na przykład wykonanego z nowoczesnej pianki, czy lateksu. Taki materac posiada wiele źródeł wentylacji. Nie oznacza to jednak, że inne produkty nie nadają się do ułożenia na podłodze.

Renomowani producenci, tacy jak Godre gwarantują dziś, że wszystkie ich modele są projektowane w taki sposób, aby odprowadzały wilgoć i umożliwiały oddychanie. Również niezwykle komfortowe materace sprężynowe kieszeniowe, które można znaleźć na stronie godre.pl produkuje się z myślą o tej kwestii. Dla wielu użytkowników są to jednak modele za ciężkie, aby raz na jakiś czas je podnosić w celu zmiany pościeli, czy odkurzenia pod materacem. Te z lekkiej pianki i lateksu na pewno przenosi się dużo łatwiej.

Jak dbać o materac, który ułożony jest na podłodze?





Jeśli zdecydujemy się na ustawienie materaca do spania na podłodze, wówczas bardzo musimy przyłożyć się do kwestii higieny. Odkurzanie to podstawa, ponieważ w ten sposób pozbywamy się roztoczy, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy odkurzać nie tylko podłogę wokół i pod materacem, ale też sam materac, kiedy tylko zmieniamy pościel. Poza tym, podłogę najlepiej umyć na mokro.

Materaca nie należy prać na mokro, jeśli nie ma takiej absolutnej konieczności. Wilgotne środowisko sprzyja bowiem rozwojowi grzybów. Warto go jak najczęściej wietrzyć, kiedy tylko jest taka możliwość. Co jakiś czas zmieniamy również strony, na których śpimy. Nowoczesne pianki są bardzo elastyczne i odporne na odkształcenia, ale stałe wywieranie nacisku w jednym miejscu może spowodować ich powstanie.

Materiał Promocyjny