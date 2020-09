Materace Hilding i Curem - sprawdzony wybór do Twojej sypialni

Dlaczego wybór materaca jest tak istotny?





Sen to stan, w który zapadamy codziennie. Wyłączamy się z życia na 8 godzin, aby odpocząć i zregenerować siły. Z tej przyczyny łóżko staje się bardzo ważnym przedmiotem w codziennej egzystencji. Umożliwia nam ono relaks, aby kolejnego dnia znów podjąć działania wiążące się z życiem rodzinnym i zawodowym. Dlatego, najważniejszą kwestią jest pozycja w jakiej zasypiamy oraz materac, na którym spoczywa nasze ciało. Najpopularniejszym wyborem jest materac 160x200, jednakże zarówno Hilding, jak i Curem posiada w swoim asortymencie dużo większy wybór, uzależniony od preferencji i budżetu klienta.

Materace produkcji Hilding Anders (a do firmy należą marki Hilding oraz Curem) zadebiutowały na polskim rynku w 2001 roku.

Materace Hilding i Curem cechują się najwyższą jakością na rynku. Ich produkty nie tylko są atrakcyjne pod względem wizualnym, ale przede wszystkim pod względem funkcjonalnym. To czyni te produkty jednym z najlepszych wyborów do sypialni. Warto pamiętać, że innowacyjne podejście do produkcji materaców, oparte na silnie zindywidualizowanym procesie produkcyjnym, zapewniło marce wiodącą pozycję w branży.

Jakość produktów Hilding i Curem potwierdzają pozytywne opinie klientów, którzy zdecydowali się na umieszczenie ich produktów w swojej sypialni. Lider branży wyróżnia się wśród konkurencji głównie solidnością. Każdy materac wykonany jest ze szczególną dbałością o najdrobniejszy szczegół. Dzięki temu elementy wyposażenia służą przez lata w niezmienionej formie. Niezawodność marki pozwala na dopasowanie produktu do każdego typu sypialni, a materace wykonane przy użyciu innowacyjnych metod sprawdzą się również w przypadku bólu pleców i drobnych kontuzji.

Aby jak najlepiej dopasować produkt Hilding i Curem do swojej sypialni, należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki mające niebagatelny wpływ na komfort snu.

Wśród nich producent wymienia głównie:

twardość - w zależności od preferencji oraz wagi użytkownika. Niektórzy wolą twarde podłoże, inni miękkie. Większość osób woli jednak średnio twarde podłoże, które w prawidłowy sposób podtrzymuje kręgosłup. Jednak im cięższy użytkownik, tym twardsze powinno być podłoże do snu;

rodzaj materaca - materace Hilding i Curem występują w aż trzech wersjach: piankowych (w tym lateksowych), sprężynowych kieszeniowych oraz hybrydowych. W zależności od budżetu i potrzeb, marka umożliwia wybór jak najlepszej opcji;

zalecenia odnośnie prania - warto wybrać produkt, który ma zdejmowany pokrowiec i który można prać w pralce. Ułatwi to higienę snu i z pewnością będzie stanowiło ulgę dla alergików. Większość materaców marki Hilding i Curem wykonanych jest z antyalergicznych surowców, umożliwiając tym samym bezpieczny sen dla osób uczulonych na kurz i roztocza.

Dobry sen to nie tylko regeneracja, ale również prawidłowa postawa. Trudno jest kontrolować ułożenie ciała nie będąc świadomym jego pozycji. Rozwiązaniem może okazać się wysokiej jakości materac, który dopasuje się do sylwetki i wagi. Jego właściwości sprawią, że nietrudno będzie utrzymać poprawną pozycję snu.

Materac wykonany z renomowanych materiałów odkształca się po skończonym śnie, a wieczorem znów dopasowuje się do ciała. Dlatego nie powstają trwałe bruzdy, które destruktywnie wpływają na kręgosłup. Jest to bardzo istotne z medycznego punktu widzenia, gdyż zapadanie się materaca może w istotny sposób oddziaływać na stawy i kości. Budząc się obolałym po kilku godzinach snu w niewygodnej pozycji, niemożliwe jest wypoczęcie i zrelaksowanie się po ciężkim dniu. Dlatego aby zdrowo spać, należy zainwestować w materac, który zapewni bezpieczny i zdrowy sen bez narażania na kontuzje.

Założona w 1939 r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jensen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wielu innych.

