Annabelle Minerals – minerały, które pokochasz

Unikatowa marka kosmetyków bazuje na pojęciach natury, zdrowia i urody – to one tworzą misję i filozofię przedsiębiorstwa, które oferuje swoje produkty klientom świadomym, poszukującym wyciągów mineralnych i roślinnych, którzy nie uznają sztucznych i chemicznych dodatków w produktach, których używają na co dzień. Kosmetyki mineralne to bogactwo niepowtarzalnych i oryginalnych kolorów, a także bezpieczeństwo, które gwarantują restrykcyjne normy, jakie muszą spełniać kosmetyki naturalne.

Annabelle Minerals – minerały, które uwydatnią ukryte piękno





Annabelle Minerals to marka kosmetyków, która zrodziła się z miłości do natury i w błyskawicznym czasie kosmetyki polskiej marki stały się prawdziwym bestsellerem na rynku beauty. Podkłady mineralne, korektory, cienie, pudry, rozświetlacze róże... Myli się ten, kto uważa, że wykorzystywanie w produkcji wyłącznie składników naturalnych jest ograniczeniem palety barw. Wręcz przeciwnie! Minerały otwierają krainę bajecznych kolorów, w której każda kobieta odnajdzie odcień idealny dla siebie.

Podstawą kosmetyków są składniki, które pielęgnują naszą skórę – poprawiają jej kondycję, strukturę, koloryt, przywracają promienność, blask, energię – i przede wszystkim – zdrowy wygląd. Oprócz tego działają powierzchownie – za ich pomocą stworzymy profesjonalny makijaż, który dodatkowo poprawi naszą urodę i podkreśli wszystkie jej atuty. Co ważne, kosmetyki mineralne są całkowicie bezpieczne dla skóry, nie podrażniają jej, nie wywołują reakcji alergicznych, dlatego z powodzeniem mogą je stosować osoby z cerą problemową, wymagającą i wrażliwą.

Annabelle Minerals upodobała sobie cztery minerały, które są punktem wyjścia dla wszystkich kosmetyków w tej marki. Tlenek cynku działa antybakteryjnie oraz matująco, a także opóźnia proces starzenia się. Mika świetnie rozświetla – dodaje lekkości i jedwabistości, dwutlenek tytanu gwarantuje skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, a za wyjątkowe kolory odpowiedzialne są tlenki żelaza, czyli naturalne barwniki. Ogromną zaletą kosmetyków jest ich niezwykle krótki skład, który nie sprawia żadnych trudności w rozszyfrowaniu poszczególnych komponentów.

Róże na każdą okazję od Annabelle Minerals





Annabelle Minerals oferuje również róże mineralne, które występują w ośmiu odcieniach. Tony różowe, żółte, złociste, brzoskwiniowe, a nawet nieoczywisty fiolet – różne stopnie nasycenia i jasności. Róże są gwarancją naturalnego wykończenia makijażu i dodają nam zdrowego rumieńca, eksponując nasze kości policzkowe.





Róże do policzków są przysłowiową „kropką nad i” w codziennym makijażu twarzy. Dzięki nim odświeżamy cerę, dodajemy jej uroku i delikatnie konturujemy (wyszczuplamy) twarz. W różach mineralnych nieodłącznym składnikiem jest mika, która rozświetla skórę i pięknie odbija od niej światło. Za trwałość i odporność na ścieranie odpowiedzialny jest dwutlenek tytanu. A ultramaryna, traktowana jako naturalny pigment, pozwala otrzymać właściwy kolor różu.

Annabelle Minerals stworzyła osiem wyjątkowych odcieni: Lily Glow, Peach Glowa, Nude, Romantic, Coral, Rose, Sunrise, Honey, które występują w chłodnych i ciepłych odcieniach. Są doskonale napigmentowane, a produkt idealny znajdą tu zarówno osoby o jasnej, porcelanowej cerze, jak i cerze ciemniejszej. Za zdrowy blask odpowiedzialne są perłowe drobinki, a naturalne składniki, czyli mika, tlenek cynku czy tlenek żelaza są gwarancją subtelnego efektu, bez jakichkolwiek podrażnień skórnych. Co ważne, róże można stosować solo lub w połączeniu z innymi kosmetykami, bronzerami czy rozświetlaczami. Róże doskonale sprawdzą się również jako rozświetlające cienie do powiek.

Róże mineralne – kolory

NUDE – klasyczny i uniwersalny odcień zgaszonego różu;

ROMANTIC – jasny róż, do cery porcelanowej,

HONEY – ciepły, miodowy odcień, idealny do ciemniejszej karnacji,

CORAL – odcień karmazynowy, do ciemnej i jasnej karnacji,

ROSE – zgaszony róż, do każdego typu karnacji,

SUNRISE – ciepły, brzoskwiniowy odcień, do cery oliwkowej,

PEACH GLOW – róż rozświetlający, odcień brzoskwiniowy,

LILY GLOW – odcień klasyczny lila róż.

Naturalny makijaż najpiękniejszą ozdobą





Annabelle Minerals stawia na naturalność – podstawą jest przekonanie, że czasem mniej, znaczy więcej. Róże do policzków mają delikatnie podkreślić i dopełnić nasz make-up. Róże mineralne idealnie wpasowują się w tę ideę – nadają skórze młodzieńczego blasku i podkreślają to, co w swojej twarzy kochamy najbardziej: kości policzkowe, które muśnięte idealnie dopasowanym różem, tworzą naturalny rumieniec – symbol młodości, witalności i zdrowia.

Wybierając róże do policzków, musimy wziąć pod uwagę rodzaj naszej cery, karnację, kolor włosów, a nawet charakter makijażu. Cel jest jeden – idealne wykończenie naszego make-upu, promienna i ożywiona skóra. Już delikatne muśnięcie pędzlem powinno przynieść zniewalający efekt, a taki gwarantują właśnie róże mineralne Annabelle Minerals.

Kosmetyki mineralne mają jedną – prawdopodobnie największą – przewagę nad pozostałymi kosmetykami. Wykonując makijaż za ich pomocą, nie tylko cieszymy się pięknym make-upem, ale dbamy też o kondycję i zdrowy wygląd skóry. Makijaż mineralny pielęgnuje – nie wysusza, nie zatyka porów – pozwala skórze oddychać i utrzymać jej naturalną równowagę. Skóra otrzymuje niezbędne składniki, dzięki czemu makijaż, który otula twarz, silnie regeneruje naszą cerę, a minerały dbają o jej zdrowie.

Materiał Promocyjny