Aranżacje okien: jak dopasować firanki do zasłon?

Jak dopasować firanki do zasłon – jak dobrać kolor

Tradycyjne białe firanki pasują do każdej aranżacji okna i jeśli nie mamy ochoty wieszać kolorowych firan, spokojnie możemy przy takiej wersji pozostać. Białe firany na przelotkach sprawdzą się niemal w każdym wnętrzu, także jako firany do sypialni. Wbrew pozorom nie sprawią, że będzie w niej za jasno.

Jeśli szukamy bardziej oryginalnych rozwiązań i chcemy powiesić kolorowe firany, musimy trzymać się zasady, iż firanka i zasłona powinna być utrzymana w tej samej gamie kolorystycznej. Na pewno nie wypada wieszać żółtych zasłon przy seledynowych firankach lub odwrotnie. Natomiast można powiesić brązowe zasłony przy beżowych firankach, bo tu zgadzają się dwie rzeczy: oba kolory należą do tej samej gamy i firanka jest jaśniejsza od zasłony.

Jak dopasować firanki do zasłon – jak dobrać wzór

Niezależnie od kolorystyki firanek i zasłonek warto rozważyć, czy szukamy tkanin gładkich, czy zdobionych. W tym pierwszym przypadku problem właściwie nie istnieje. Podobnie, gdy zdecydujemy się zastosować deseń tylko na jednej tkaninie, możemy być spokojni o ostateczny efekt. Inaczej jest, gdy chcemy mieć zdobione i firany i zasłony. Tu trzeba zachować dużą ostrożność. Najlepszą opcją jest wybranie tkanin o bardzo podobnym lub nawet takim samym deseniu. Stosunkowo łatwo jest znaleźć tkaniny dekoracyjne w pasy, figury geometryczne lub w kwiaty. Przy tym warto postarać się, by ten sam wzór był widoczny też na innych dodatkach, np. narzutach lub poduszkach.

Jak dopasować firanki do zasłon – kiedy zastosować marszczenie

Marszczenie firan i zasłon to sposób na stworzenie bardzo stylowej aranżacji okna. Samo określenie nie oddaje zresztą w pełni efektu, szczególnie w przypadku marszczenia w niedużym stopniu. Tu bardziej pasowałoby słowo: „pofalowanie”.

Marszczenie firan to propozycja przede wszystkim na duże i szerokie okna oraz do dużych pomieszczeń, przymarszczone zasłony bowiem zajmują więcej miejsca niż niemarszczone.

Jeśli decydujemy się na marszczenie firan, obowiązkowo musimy przymarszczyć także zasłony. W odwrotnym przypadku – jeśli mamy taką wizję aranżacji wnętrza – możemy przymarszczyć tylko zasłony, firany pozostawiając gładkimi.

Jak dopasować firanki do zasłon – jak dobrać długość

Przy doborze długości, a także sposobie wieszania firan i zasłon, trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie: firanka nie ma prawa wystawać spod zasłony. Dotyczy to nie tylko dolnej krawędzi, ale też górnej. Dla bezpieczeństwa najlepiej jest upinać firany i zasłony w ten sam sposób.

Każde zasłony, nie tylko zasłony zaciemniające, prezentują się najlepiej, gdy kończą się tuż nad podłogą. W przypadku firanek także jest to zalecana długość, ale tu panuje nieco większy liberalizm. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można powiesić krótszą firankę, kończącą się na linii parapetu, by uniknąć prześwitów i zapewnić sobie dyskrecję, lub tuż pod nim, jeśli uważamy, że parapet jest mało dekoracyjny i chcemy go zasłonić.

Materiał Promocyjny