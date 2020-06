Jak urządzić kawalerkę? Aranżacje, inspiracje od IKEA

Jak urządzić kawalerkę: najważniejsze zasady





Jeśli chcesz efektywnie urządzić się na niewielkiej przestrzeni, musisz mieć na uwadze maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. Wbrew pozorom jest to możliwe, bez jednoczesnego zagracenia mieszkania. Główną zasadą jest ograniczenie liczby mebli. Kiedy metraż jest nieduży, trzeba zrezygnować z dekoracyjnych stolików, części regałów czy kilku elementów strefy wypoczynku. W zamian otrzymamy funkcjonalne mieszkanie, gdzie wszystko ma swoje miejsce.

Na odbiór dostępnej powierzchni mieszkania znaczący wpływ ma także kształt mebli. Duże, masywne biurko czy stół mogą sprawiać wrażenie większych niż są w rzeczywistości, a tym samym optycznie zabierać dostępną przestrzeń. Dlatego w niewielkich mieszkaniach najlepiej sprawdzają się meble o prostych kształtach i lekkiej formie, dzięki czemu nie będą dominować nad otwartą przestrzenią.

Podobny wpływ na odczucia przebywania w kawalerce mają kolory. Zakładając, że małe mieszkanie ma ograniczoną liczbę okien, warto zadbać o każdy promień słońca, który wpada do środka. W związku z tym zaleca się wybieranie jasnych kolorów, które nie będą zanadto absorbować światła. Biel oraz pastele to najczęściej wybierane barwy. W ten sposób zyskasz też szansę na ciekawe przełamanie w postaci sofy lub szafki w jakimś wyrazistym kolorze, co nada charakteru wnętrzu. Pamiętaj jednak, aby zachować w tym doborze umiar.





Kluczem do pomieszczenia wszystkich rzeczy w niewielkiej kawalerce są meble modułowe. Każdy kąt powinien zostać efektywnie wykorzystany, a wszystkie schowki są na wagę złota. Aby zadbać o komfort, poszczególne meble powinny być wielofunkcyjne. Stół jadalny musi czasem zamienić się w biurko, kanapa rozkładana w łóżko, a biblioteczka będzie równocześnie ścianką działową między strefą dzienną a sypialnianą.

Dla harmonijnego życia, nawet w niewielkim mieszkaniu, ważne jest wydzielenie trzech elementarnych stref: kuchennej, relaksu oraz snu. W ten sposób oddzielisz obowiązki domowe od zasłużonego odpoczynku. Łatwiej też będzie ci zadbać o czystość, kiedy wszystko będzie miało swoje miejsce.

Kuchnia w kawalerce to nie tylko przestrzeń do gotowania, ale jednocześnie część salonu. Dlatego urządzając małe mieszkanie, trzeba mieć na uwadze spójność między każdą ze stref zarówno pod względem kolorystycznym, jak i stylowym.

Niezbędne wyposażenie w kawalerce, czyli jak nie zagracić przestrzeni





Jakie meble w poszczególnych pomieszczeniach zabierają najwięcej miejsca? W kuchni bądź jadalni będzie to stół, w salonie sofa, natomiast w sypialni łóżko. Tymczasem żyjąc w kawalerce, trzeba pomieścić te wszystkie elementy w jednym pomieszczeniu. Jak to zrobić? Wybierając meble rozkładane:

sofa rozkładana, która w ciągu dnia pełni rolę kanapy, aby wieczorem zamienić się w wygodne łóżko,

stół, który po złożeniu zabiera niewiele miejsca, jednak w razie potrzeby można zwielokrotnić jego powierzchnię,

wyspa/bar, czyli alternatywa dla stołu oraz jednocześnie sprawdzony sposób na oddzielenie strefy kuchennej od salonu.

Do tego wybierz meble modułowe, które maksymalnie wykorzystują swoją powierzchnię, zapewniając wystarczająco dużo miejsca użytkowego. Innym walorem mebli modułowych jest dowolność konfiguracji, dzięki czemu można dopasować poszczególne elementy nie tylko do możliwości mieszkania, ale też własnych preferencji.

Przechowywanie w kawalerce: na co zwrócić uwagę?





W kawalerce największy deficyt dotyczy podłogi, na której można by rozstawić meble. Dlatego przechowywanie w małych mieszkaniach często skupia się na półkach i wiszących szafkach. Istotne, chociaż niezbyt atrakcyjne wizualnie przedmioty można skrzętnie ukryć. Natomiast te, którymi chcesz się pochwalić, możesz wyeksponować na odsłoniętych przestrzeniach.

W skrajnych sytuacjach brakuje nawet miejsca na podstawowe meble, ale tutaj również istnieje rozwiązanie. Mogą być nim ozdobne kartony, gdzie zmieścisz m.in. ubrania czy drobne narzędzia, lub wiklinowe kosze, które można ustawić zarówno bezpośrednio na podłodze, jak i na szafie, żeby optymalnie wykorzystać np. miejsce pod sufitem.

Pewnym mitem, z którym warto się rozprawić przy okazji urządzania kawalerki, jest przekonanie, że wszystko, co znajduje się w mieszkaniu, trzeba ustawić tuż przy ścianie, żeby nie zagracić wolnej przestrzeni. Otóż wcale nie musi tak być, a najlepszym przykładem jest regał, który można ustawić np. bezpośrednio za sofą lub nawet na środku pokoju, aby oddzielić w ten sposób część dzienną od sypialnianej. Jest to też dodatkowa okazja na wyeksponowanie domowej biblioteczki bądź ciekawych bibelotów.

Meble, które wybierzesz do swojej kawalerki, powinny cechować się także wielofunkcyjnością, nie tylko ładnym wyglądem. W ten sposób uzyskasz nie tylko atrakcyjny efekt wizualny, ale również zyskasz kolejne miejsca do przechowywania.





Jakie będą cechy idealnych mebli do kawalerki?





niewielkie gabaryty – zamiast fotela z wielkim zagłówkiem – wygodne siedzisko na cienkich nogach. W miejsce czterodrzwiowej szafy – wąska zabudowa z przesuwanymi drzwiami i dużym lustrem;

lekkość – mieszkańcy małych mieszkań wiedzą, że w takich lokalach częściej dochodzi do różnego rodzaju przemeblowań. Dlatego warto postawić na lekkie konstrukcje, które można ustawiać w miarę potrzeb;

mobilność – kolejna zaleta, którą docenia się dopiero po jakimś czasie mieszkania w kawalerce. Stolik na kółkach czy jeżdżący kosz na bieliznę bywają niezwykle praktyczne w małych mieszkaniach;

wielofunkcyjność – być może najważniejsza cecha w kontekście przechowywania. Kanapa z funkcją spania czy stół z szufladami mogą być niezwykle cenne.

Tymi zasadami warto kierować się, kiedy sypialnia i salon to często te same meble. Stolik kawowy z szufladami może być jednocześnie stolikiem nocnym, a na półce można zostawić przed snem biżuterię czy telefon. Wszystko w myśl optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni.





Łóżko sypialniane w kawalerce: to możliwe!





Mieszkanie w kawalerce często kojarzy się głównie z niewygodnym spaniem na bardzo małym łóżku lub twardej kanapie. Tymczasem sypialnia połączona z salonem nie musi oznaczać tradycyjnej wersalki, która zapada się na środku. Wbrew pozorom na małym metrażu bez problemu można zmieścić kanapę z funkcją spania, a nawet narożnik. Niektóre z nich są kompaktowe i bez trudu znajdzie się dla nich miejsce w kawalerce. Sprawdź narożniki IKEA i wybierz model idealny do twojego mieszkania.

Aby zapewnić sobie wieczorny komfort, a także poczucie prywatności, warto wydzielić sobie w salonie strefę sypialnianą. W tym celu można wykorzystać przesuwne drzwi lub kotary, dzięki którym możesz zyskać praktycznie osobne pomieszczenie. Z bardziej delikatnych rozwiązań dużą popularnością cieszą się w małych mieszkaniach parawany oraz biblioteczki, rozdzielające pomieszczenie na dwie części. Kanapa pełni dwie funkcje w ciągu dnia i w nocy. Odwiedź sklep internetowy i przekonaj się, jakie sofy z funkcją spania IKEA najlepiej sprawdzą się w twojej kawalerce.

Dzielenie salonu na dwie strefy to powszechny zabieg stosowany w kawalerkach. To, czym się odgrodzisz, zależy przede wszystkim od twoich potrzeb i możliwości. W niektórych przypadkach będzie to niewielki regał, który zapewni minimum intymności, a czasami spokojną noc zagwarantuje dopiero gruba zasłona zawieszona na karniszu sufitowym na środku pomieszczenia. Zasłony z gęstego materiału to również dobre rozwiązania w dużych miastach, gdzie często zaśnięcie utrudnia światło wpadające do mieszkania. Taka płócienna kotara to także sposób na wyciszenie kawalerki.

Jeśli odpowiednio zaplanujesz urządzenie twojej kawalerki, nie będziesz miał problemu z przechowaniem wszystkich najważniejszych rzeczy, a w mieszkaniu nadal będzie przestronnie i swobodnie. Dzięki praktycznym rozwiązaniom i kompaktowym meblom z każdej kawalerki uda się stworzyć przytulny kąt.





