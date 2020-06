Materac 80x200 czy 90x200? Jaki materac wybrać?

Jaki wybrać idealny materac?





Materac to produkt, który powinien być dobrany indywidualnie do użytkownika. Co więcej, odpowiedni materac będzie dopasowany do naturalnych krzywizn kręgosłupa i sprawi, że każdego dnia wstaniemy wypoczęci z uśmiechem na twarzy. Pamiętajmy, że podczas snu regeneruje się organizm i wszystkie mięśnie, dlatego tak ważny jest dla naszego zdrowia. Podczas zakupu produktu konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka podstawowych elementów. Najistotniejszym czynnikiem jest twardość materaca, która powinna być dopasowana do wzrostu i wagi użytkownika. Obecnie znajdziemy w sklepach materace posiadające aż 7 stref twardości.

Doskonałym przykładem takiego materaca jest Hilding Dance – hybrydowy materac wykonany z wysokiej jakości sprężyn oraz wysokoelastycznych pianek. Poszczególne strefy będą dawały podparcie dla wybranej części ciała – w tym głowy, lędźwi, barków czy bioder. Każdy z nas ma inną budowę ciała, dlatego tak ważne jest odpowiednie i samodzielne dopasowanie produktu do naszych potrzeb. Podczas zakupu produktu zwróćmy uwagą na szerokość i wysokość materaca. Oprócz wspomnianych czynników ważny jest dobór produktu ze względu na materiał, z jakiego został on wyprodukowany. Kupujmy tylko u sprawdzonych producentów.

Jaki rozmiar materaca będzie najlepszy?





Szerokość jednoosobowego materaca nie powinna być mniejsza niż 70 cm. Jeżeli interesuje nas zakup materaca dla dwojga, powinniśmy wybierać spośród materacy o szerokości minimum 140 cm. W przypadku długości dodajemy 20 cm do wzrostu użytkownika. Kupując materac dla jednej osoby, polecamy zapoznać się z ofertą dostępną w sklepie internetowym. Materace 80x200 to jedne z ulubionych rozmiarów wybieranych przez klientów posiadających mniejsze sypialnie. Innowacyjnym rozwiązaniem wybieranym przez osoby poszukujące materaca o rozmiarach 80x200 jest CUREM .LOG, czyli piankowy materac, w którym zostały zastosowane najnowsze technologie. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością i zdecydowanie jest jednym z bardziej wytrzymałych materacy dostępnych na rynku.

Jeżeli szukamy większego materaca, możemy wybrać spośród materacy o rozmiarach 90x200. Producent innowacyjnych produktów i akcesoriów do sypialni Sleepmed stworzył materace 90x200 gwarantujące wygodny sen. Sleepmed Hybrid Premium Plus to jeden z najnowszych modeli producenta, który został wykonany z termoelastycznej pianki zapobiegającej powstawaniu odleżyn. Jest to idealny produkt dla osób zmagających się z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym sennamaterace.pl została poddana specjalistycznym testom oraz analizie.

Wysokość materaca





Wysokość materaca będzie wynikała z konstrukcji oraz z rodzaju wypełnienia. Obecnie do wyboru mamy kilka rodzajów wysokości materaca. Większość materacy sprężynowych wyróżnia się spośród innych modeli największą grubość, która wpływa na wysokość produktu. Wynosi ona około 20 do 25 cm. Optymalna wysokość materaca lateksowego wynosi 18 - 20 cm. Jeżeli jednak zostanie wyposażony w dodatkową warstwę wysokoelastyczną, będzie nieco wyższy. Bez wątpienia podczas zakupu materaca musimy zwrócić uwagę na rodzaj stelaża, który posiadamy. Należy dopasować do niego wybrany produkt. Jeżeli posiadamy sztywny stelaż, warto kupić nieco większy materac. W przypadku stelaża elastycznego wybierzmy spośród materacy o mniejszej wysokości.

