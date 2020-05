Wybieramy garnki i patelnie na indukcję

Dlaczego płyta indukcyjna, a nie zwykła „gazówka”?

Czym wyróżnia się garnek na kuchnię indukcyjną?

Materiał, z którego wykonane są garnki ma znaczenie

Garnki oprócz wyglądu muszą dawać bezpieczeństwo użytkowania

Dwa słowa o patelniach na indukcję.



Dlaczego płyta indukcyjna, a nie zwykła „gazówka”?



Nim przejdziemy do samych garnków, warto przybliżyć nieco technologię indukcyjną i rozwiać pewne mity, które wciąż zniechęcają potencjalnych klientów do zakupu nowoczesnych urządzeń.

Mit numer 1 to przekonanie, że kuchenka indukcyjna jest bardzo droga. Przemawiać za tym ma jej nowoczesny wygląd i wciąż niewielka popularność na tle klasycznych kuchenek gazowych.

Mit numer 2 wiąże się z tym, iż kupując kuchenkę indukcyjną należy, od razu wyrzucić wszystkie posiadane garnki i kupić bardzo drogie egzemplarze produkowane z myślą o indukcji.

Tymczasem, oba skojarzenia są mylące. Po pierwsze, wiele popularnych modeli kuchenek indukcyjnych niewiele odbiega pod względem ceny od ich gazowych odpowiedników. Różnica 300 zł z pewnością nie powinna odstraszać od indukcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę długą listę jej zalet. Po drugie, wiele spośród nowoczesnych garnków nadaje się do wszystkich typów kuchenek. Wyjątkiem są bardzo stare garnki, które lepiej odłożyć na bok ze względu na zdrowie. Po trzecie, garnki na indukcję nie kosztują krocie. Zestawy mające po 10-12 egzemplarzy dostępne są za 400-500 zł, co nie jest wygórowaną ceną za produkt mający nam służyć długie lata. Przykładowe zestawy dostępne są na stronie producenta garnków, firmy La Bonita.



Skoro mity mamy już rozwiane warto przejść do odpowiedzi na zadane pytanie. Płytę indukcyjną warto wybrać w miejsce gazowej z kilku względów. Dwa główne to bezpieczeństwo i energooszczędność. Pozostałe to ekspresowe przyrządzanie potraw, komfort czyszczenia oraz funkcje dodatkowe, których zwykle nie ma w bardziej tradycyjnych kuchenkach.



Czym wyróżnia się garnek na kuchnię indukcyjną?



Na pierwszy rzut oka, stawiając obok siebie garnek tradycyjny i na indukcję nie zauważymy specjalnych różnic. Tkwią one bowiem w szczegółach, które widać, kiedy odwrócimy garnek do góry dnem. To tu tkwi ich sekret. Odnosząc się do znanej bajki, można powiedzieć, że garnki na indukcję mają warstwy, a dokładniej ma je ich dno. Im więcej warstw ma dno garnka tym lepiej. To właśnie tutaj znajduje się specjalne tworzywo ferromagnetyczne, które nadaje garnkowi właściwości niezbędnych do korzystania z kuchni indukcyjnej. Kupując garnki, warto postawić na te mające minimum 3 warstwy. Wysokiej jakości garnki na indukcję la bonita to tylko jedna z dostępnych na rynku propozycji. Jako ciekawostkę warto dodać, iż garnki na indukcję świetnie sprawdzą się również na kuchenkach gazowych i ceramicznych.



Druga różnica to średnica dna garnka. Pozornie może się to wydawać mało istotne, w praktyce ma duże znaczenie. Jeśli pierwszy raz zetkniemy się z kuchnią indukcyjną, możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, iż posiada ona pola grzewcze o konkretnej wielkości. Dzięki idealnie dopasowanym do nich garnkom uzyskujemy maksymalnie efektywne wykorzystanie kuchni. Ma to wpływ przede wszystkim na szybkość i równomierność nagrzewania potraw. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, większość producentów kuchenek indukcyjnych podaje w instrukcji dokładne informacje o zalecanych wymiarach garnków. Znając je, możemy skupić się tylko na konkretnych zestawach.



Trzecią różnicą, jest idealnie płaskie dno garnków przeznaczonych na indukcję. Jeśli spróbujmy użyć innego rodzaju naczynia, kuchenka najprawdopodobniej wcale nie rozpozna go na polu grzewczym.



Materiał, z którego wykonane są garnki ma znaczenie



Rosnąca popularność kuchenek indukcyjnych sprawia, że producenci garnków starają się sprostać wymaganiom klientów, oferując różnego rodzaju naczynia. Przyjrzyjmy się z czego mogą być wykonane nowoczesne garnki i jakie mają plusy.



Numerem jeden bez wątpienia będą tu garnki wykonane ze stali nierdzewnej. Zapewniają one trwałość, estetykę, odporność na chemię domową. Są bardzo łatwe do czyszczenia i bezpieczne dla zdrowia. Posiadają również wspomniane już wcześniej warstwy dna. Pamiętajmy, aby wybierać te z min. 3 warstwami.



Na uwagę zasługują również garnki żeliwne, które oprócz tego, że są bardzo trwałe, mają bardzo dobre właściwości ferromagnetyczne tak istotne dla komfortu gotowania. Pewną ich wadą jest spory ciężar oraz to, że posiadają żeliwne uchwyty, które bardzo się nagrzewają. Do garnków żeliwnych warto zaopatrzyć się od razu w specjalne rękawice kuchenne.



Kolejnym rodzajem są garnki teflonowe. Podobnie jak te ze stali nierdzewnej są bardzo wygodne w użyciu, łatwe do mycia, a potrawy w nich przygotowane nie przywierają do dna. Ich minusem jest delikatna powłoka, której uszkodzenie sprawia, że patelnia traci swoje właściwości i przestaje nadawać się do użytku.



Ostatnim rodzajem są naczynia wykonane z ceramiki. Wyróżniamy garnki w pełni ceramiczne oraz te, które posiadają jedynie specjalną powłokę. Pomimo że dobrze sprawdzają się w gotowaniu, są bardzo podatne na uszkodzenia.



Jeśli nadal mamy jakieś wątpliwości co do tego, czy dany garnek nadaje się na indukcję, przyjrzyjmy się specjalnym oznaczeniom, które producenci zamieszczają na dnie garnków i w instrukcji. Oznaczenia mają zwykle dwie formy. Pierwsza to symbol „zwojnicy”, drugi opis typu: „induction”.



Garnki oprócz wyglądu muszą dawać bezpieczeństwo użytkowania



Decydując się na zakup garnków na indukcję, należy zwrócić uwagę na drobne, acz istotne szczegóły. Mowa o uchwytach samych garnków oraz ich pokrywek. Bardzo często do poparzeń dochodzi właśnie w momencie próby zdjęcia garnka z kuchenki. I choć sama płyta indukcyjna pozostaje cały czas zimna, garnek się nagrzewa. Prosta porada brzmi: wybierajmy uchwyty z materiałów nieprzewodzących ciepła. To samo dotyczy oczywiście pokrywek i patelni, których używamy na indukcji.



Dwa słowa o patelniach na indukcję.



Powyżej skupialiśmy się na samych garnkach. W tym punkcie kilka słów należy się również patelniom, bez których nie obejdzie się żadna kuchnia. Dobre patelnie na indukcję oprócz swojego kształtu i przeznaczenia są bardzo podobne do garnków. Są wykonane ze ściśle określonych materiałów, mają płaskie dno z kilkoma warstwami, występują w różnych rozmiarach. Patelnie mają szerokie zastosowanie w każdej kuchni, dlatego warto mieć ich kilka np. jedną stalową, jedną aluminiową i jedną teflonową lub żeliwną. To na co należy zwrócić uwagę przy okazji zakupu patelni to solidna, żaroodporna rączka. W przeciwnym razie nie pozostaje nam nic innego jak pamiętać o używaniu rękawic kuchennych.



Kończąc temat, pamiętajmy o jednym. Na akcesoriach do gotowania nie należy oszczędzać. Dobre garnki, szybkowary, czajniki czy patelnie muszą kosztować. Od tego, z czego są wykonane w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Stawiajmy na sprawdzonych, renomowanych producentów. Przykładowo patelnie na indukcję la bonita spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Kupowanie patelni z nieznanych źródeł, na tak zwanych bazarach, może pozwoli zaoszczędzić 30-40 zł, ale nigdy nie wiemy, z czego tak naprawdę została wykonana patelnia, i czy posiada wszystkie niezbędne atesty zdrowia.

Materiał Promocyjny