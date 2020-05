Samochody z Niemiec - “gorący towar” importowany do Polski

Samochody z Niemiec mają poważny udział w naszym rodzimym rynku wtórnym. Każdy szukający samochodu używanego, bez trudu natknie się na samochód sprowadzony właśnie z Niemiec. Wg danych autobaza.pl, aż 38,8% samochodów wśród tych wystawionych na sprzedaż to są właśnie pojazdy z Niemiec. Dla porównania - udział samochodów wystawionych na sprzedaż z naszego rodzimego rynku wynosi 41,7% wg danych autobaza.pl za 2019 rok.

Samochody z Niemiec są w Polsce bardzo popularne. Mają dobrą opinię, a niemieckie marki takie jak AUDI, BMW, Volkswagen czy Opel są chętnie kupowane na rynku wtórnym. Jednak dotąd sprawdzenie historii pojazdu z Niemiec było praktycznie niemożliwe dla przeciętnego Kowalskiego.

Historia pojazdu z Niemiec pilnie potrzebna





Zrodziło to oczywiście świetny grunt to obrotu tymi pojazdami w Polsce. Bo skoro nie można sprawdzić historii pojazdu to, sprzedawca może w zasadzie powiedzieć wszystko o tym samochodzie. Kupujący i tak tego nie sprawdzi. Tylko znający się na samochodach nabywcy, mieli szansę obnażyć kłamstwo handlarza.

Powstały wręcz mity o niemieckim emerycie, który okazjonalnie użytkował samochód, a przez większość czasu trzymał go w garażu. No i oczywiście, że ”Niemiec płakał jak sprzedawał... “ Jednak prawda jest zdecydowanie inna. Samochody przyjeżdżające do Polski z Niemiec na handel, to takie na których można zarobić. A zarabia się kupując taniej, naprawiając w Polsce i płacąc za naprawę w PLN, a nie w Euro i potem sprzedaje drożej jako samochód bezwypadkowy.

Tylko uszkodzony samochód można kupić w obniżonej cenie. Ponadto Niemcy mają instytucje takie jak TÜV czy DEKRA , które nie dopuszczają ponownie do ruchu samochodów np. z uszkodzoną ramą silnika. Kwalifikowane są one na export. Osoby zarabiające na życie handlując pojazdami z Niemiec, w ten sposób mogą zrobić niezły interes. Wynika to z faktu, iż Niemiecki właściciel poważnie uszkodzonego samochodu nie ma szansy na jego sprzedaż na rynku niemieckim. Jednak może go sprzedać na eksport. Temat jest na tyle popularny, iż na niemieckich forach internetowych znajdują się porady dla właścicieli uszkodzonych samochodów.

Trefne auta nie sprzedawane są w Niemczech jeszcze z jednego powodu - komisy i dealerzy sprzedający używane pojazdy mają prawny obowiązek, dać 2 lata gwarancji na sprzedawany pojazd.

W Polsce póki co brakuje takich rozwiązań prawnych, a przepisy dotyczące tzw. rękojmi nie zabezpieczają w pełni nabywcy. Sprzedawca zawsze może stwierdzić, iż nabywca wiedział o wadzie pojazdu w chwili zakupu. O ile nie ma odpowiedniego zapisu o stanie technicznym auta w umowie kupna sprzedaży, to trudno będzie udowodnić winę sprzedającemu.

Ocena ryzyka na autobaza.pl





Nie mamy sprawnych procedur chroniących polskiego nabywcę samochodów używanych, ale za to mamy polski portal umożliwiający sprawdzenie historii pojazdu jeszcze przed zakupem. Jest nim autobaza.pl. Dzięki temu polski użytkownik ma dostęp do bazy danych z historią pojazdu nie tylko o samochodach zarejestrowanych w Polsce, ale także o tych przywożonych do naszego kraju z zagranicy, w tym z Niemiec.

Wystarczy jedynie wpisać nr VIN, aby przekonać się jakie informacje zostały zgromadzone o danym pojeździe. Jest to bardzo pomocna informacja i tylko autobaza.pl pokazuje dane jakie sprzedaje zanim jeszcze za nie zapłacisz.

Ponadto, cena raportu uzależniona jest od ilości danych w raporcie. Na autobaza.pl nie spotka cię sytuacja, że zapłacisz ponad 40 zł i zobaczysz tylko informacje z dekodera VIN.

Na autobaza.pl sprawdzisz pojazd w 15 bazach danych skradzionych pojazdów, podczas gdy w innych dostępne są dane z mniejszej ilości baz danych. Trzeba pamiętać, iż zakup kradzionego pojazdu grozi jego konfiskatą.

Wielu klientów poszukujących historii pojazdu przywiązuje ogromną wagę do informacji o ewentualnych incydentach czy szkodach. Nie ma się co dziwić, bo jeżeli samochód sprzedawany jest jako bezwypadkowy, a potem okazuje się że jednak taki nie jest, to informacja w raporcie dotycząca szkody może być bardzo użyteczna.

Trzeba jednak rozróżnić incydent czy szkodę parkingową lub inne niegroźne zdarzenie od poważnej kolizji drogowej. Pomoże w tym wycena szkód zawarta w raportach autobaza.pl.

Szybko i sprawnie historię pojazdu sprawdzisz na autobaza.pl





Zdecydowanie raporty autobaza.pl to szybki i prosty sposób na sprawdzenie historii pojazdu z Polski, Niemiec i innych krajów, takich jak Francja, Belgia czy Holandia. Wystarczy wejść na www.autobaza.pl i wpisać tylko jedną daną - nr VIN w okno wyszukiwania. W kilka sekund sprawdzimy dostępność danych o interesującym nas pojeździe. Decyzję zakupową podejmiesz w oparciu o rzetelne dane dotyczące incydentów, odczytów przebiegu, a nawet historycznych zdjęć pojazdu, jeżeli są dostępne.

Pamiętaj przy zakupie samochodu nie ma co oszczędzać na pozyskiwaniu takich informacji, gdyż może nas to potem słono kosztować...



