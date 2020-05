Narożnik do salonu – hity aranżacyjne 2020

Na szczęście na rynku oferowane są one w różnych rozmiarach, co pozwala dopasować mebel do wielkości pomieszczenia. Niezależnie od stylu, w jakim wnętrze zostanie zaaranżowane, podejmując decyzję zakupową, warto zwrócić uwagę na hity aranżacyjne 2020. Sprawdź koniecznie, który narożnik do salonu będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Designerskie narożniki w mocnych kolorach

Jak w każdym nowym sezonie, modna staje się inna kolorystyka, co dotyczy nie tylko stylizacji odzieżowych, ale także wnętrzarskich aranżacji. Narożniki będące hitami 2020 prezentują się jako modele w mocnych, wyrazistych kolorach. Barwami królującymi „na salonach” są bordowy, ciemnozielony i granatowy. Modnie zaaranżowany salon może uwzględniać meble wypoczynkowe również w innych tonacjach, zaczerpniętych z palety barw natury. Mowa tu o przydymionej, ziemistej czerwieni, musztardowej żółci, ale też ciemnym fiolecie czy niebieskim. Jeśli z jakichś powodów te kolory nie wpisują się w upodobania domowników, mogą oni wybrać narożnik w preferowanym kolorze, pamiętając o modnych dodatkach. Hitem jest obecnie szklany szyk, czyli szklane blaty stołów, przeszklone witryny i dekoracje ze szkła, również barwionego.

Modułowe, rozkładane narożniki

Nowoczesne, modułowe narożniki to trend, który jest z nami już od wielu sezonów. Nie jest w tym nic dziwnego, ponieważ funkcjonalne meble wypoczynkowe to idealny wybór do nowocześnie zaaranżowanego salonu. Narożnik modułowy można konfigurować według własnych potrzeb, a także w prosty sposób przekształcić w komfortowe łóżko do spania. Luksusowy pod każdym względem mebel wypoczynkowy pomieści całą, nawet wieloosobową rodzinę i wielu gości. Niezbędnym elementem tworzącym z modułowym narożnikiem całość jest nowoczesny stolik kawowy lub ława utrzymana w równie współczesnym stylu. Strefę relaksu z meblami w takiej odsłonie warto zaaranżować w centralnej części salonu. Przy takim usytuowaniu najlepiej sprawdzają się niskie narożniki, ponieważ nie przytłaczają wnętrza.

Nowoczesne czy klasyczne, a może retro?

Oto jest pytanie, na które bardzo szybko można udzielić odpowiedzi? Modne są zarówno współczesne, jak i klasyczne aranżacje. Wybór należy do Ciebie. Jeśli jesteś miłośnikiem współczesnego, minimalistycznego wzornictwa, sięgnij po któryś z nowoczesnych narożników będących zwykle jednolitymi, geometrycznymi bryłami. Klasyczne modele to natomiast propozycja dla osób uwielbiających tradycyjne rozwiązania, a nawet wnętrza stylizowane na retro. Wybór rozmaitych modeli jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie do swojego salonu odpowiedni narożnik.

Uniwersalne narożniki w skandynawskim wzornictwie

Po narożniki wykonane w stylu skandynawskim mogą sięgać nie tylko szczęśliwi posiadacze dużych i przestronnych salonów. Modele te świetnie prezentują się w jasnych, skandynawskich, niedużych wnętrzach. Salon rodem ze Skandynawii jest uniwersalnym wyborem. Można przemycić do niego kolorowe akcenty, uzyskując oryginalnie zaaranżowane pomieszczenie, w którym przebywanie to czysta przyjemność. Narożniki skandynawskie już od kilku sezonów cieszą się niesłabnącą popularnością, dlatego warto o nich pamiętać.

Skóra naturalna, sztuczna czy tkanina?

W kwestii wyboru rodzaju obicia w tym sezonie mamy pełną dowolność. Modne są narożniki z prawdziwej skóry, ale równie często w aranżacjach słynnych projektantów można spotkać narożniki tapicerowane ekoskórą czy wysokogatunkowymi tkaninami tapicerskimi. Najważniejsze jest to, że producenci mebli wypoczynkowych troszczą się o ich wyjątkowy design, wysoką jakość wykonania i komfort użytkowania, co w rezultacie umożliwia szybkie znalezienie funkcjonalnego, wytrzymałego narożnika w modnej odsłonie.

