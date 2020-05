Narzuta na łóżko: modny i praktyczny dodatek

Narzuta na łóżko – ile narzut kupić





Pytanie pozornie banalne, ale odpowiedź wcale nie taka oczywista. Wbrew pozorom jedno łóżko to nie zawsze automatycznie jedna narzuta. Tak będzie tylko wówczas, gdy postawimy na prosty wystrój sypialni, a zadaniem narzuty będzie po prostu przykrycie łóżka w dzień. Jeśli jednak stawiamy na stylowy wygląd łóżka w ciągu dnia, przyda się więcej niż jedna narzuta. Dekoratorzy proponują, by przykrywać łóżko dwiema, a nawet trzema narzutami, przy czym ta pierwsza powinna stanowić tło dla fantazyjnie ułożonych dwóch pozostałych.

Jeśli kupujemy narzuty z myślą o osobistym użytkowaniu, przyda się przynajmniej jedna dla każdego członka rodziny. Wbrew pozorom kupno narzut nie jest tak oczywiste, jak może się wydawać.

Narzuta na łóżko – jak dobrać kolor





Kolor narzuty dobiera się do aranżacji sypialni, a nie do samej pościeli, która przykryta narzutą i tak jest niewidoczna. Narzuta na łóżko może pasować kolorystycznie do pościeli, ale wcale nie musi. Natomiast powinna współgrać z innymi dodatkami – dekoracyjnymi poduszkami, zasłonami lub roletami, miękkimi obiciami mebli, kolorem ścian. Przy czym trzeba pamiętać, że narzuta okrywa najważniejszy mebel, który ma prawo się wyróżniać na tle sypialni, dlatego może być jaśniejsza lub ciemniejsza niż inne dodatki. W czarno-białej sypialni bardzo ładnie zaprezentuje się narzuta kolorowa.

Jeśli kupujemy kilka narzut na jedno łóżko, muszą one pasować przede wszystkim do siebie. Tu można posiłkować się zasadą tricoloru, wybrać trzy narzuty w tym samym kolorze, ale różnych odcieniach, lub postawić na ostry kontrast. W każdym przypadku warto skorzystać z dobrodziejstwa koła barw.

Narzuta na łóżko – pikowane, futerkowe, gładkie, lśniące





I jak tu wybrać tę idealną? Wybór jest naprawdę bardzo szeroki, ale nie każda narzuta sprawdzi się w każdej sypialni. Do sypialni w stylu glamour jak najbardziej nada się narzuta z połyskliwego weluru lub satyny. W minimalistycznym wnętrzu skandynawskim najlepiej zaprezentuje się narzuta gładka. Narzuta pikowana to propozycja do wnętrz artystycznych: boho, urban jungle, shabby chic. Narzuty z futerka wybiera się zwykle z myślą o ich osobistym dotyku – doskonale nadają się do przykrycia na chłodne wieczory przy książce i filiżance herbaty. Futerkowe narzuty sprawdzą się też we wnętrzach w stylu rustykalnym.

