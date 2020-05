Nadeszła pora wymiany materaca? Poznaj zalety materacy sprężynowych

Kiedy trzeba wymienić materac na nowy





Nowe łóżko to zawsze nowy materac, ta kwestia nie podlega wątpliwościom. Jednak żywotność stelaża jest znacznie dłuższa niż materaca. Prawidłowo dobrany materac posłuży nam mniej więcej dwadzieścia lat, o ile w tym czasie nie zmieni się nasz stan zdrowia i waga. Jeśli tak się stanie, nowy materac będzie potrzebny wcześniej. Dwadzieścia lat jest okresem orientacyjnym, z wiekiem potrzebujemy bardziej miękkiego materaca. Raczej nie ma szans, by spać na jednym materac czterdzieści i więcej lat.

Na pewno trzeba zmienić materac na nowy, jeśli po przebudzeniu odczuwamy bóle kręgosłupa, sztywność pleców i karku, ból głowy i ogólne zmęczenie. Wskazówką do zmiany materaca może być też brak wygody i problem ze znalezieniem dobrej pozycji do snu. Jeśli materac jest dobrze dobrany, praktycznie zapominamy o jego istnieniu. W nocy jest nam wygodnie, rano budzimy się wyspani i pełni energii, gotowi na wyzwania, jakie postawi przed nami dzień.

Dlaczego warto zdecydować się na materac sprężynowy





Materace sprężynowe kojarzone są trochę ze starymi, skrzypiącymi tapczanami, a ich przebijanie się przez obicie wcale nie należało do rzadkości. Na szczęście to już zamierzchła przeszłość. Nowoczesne materace sprężynowe w niczym nie przypominają swoich przodków. Są wygodne, elastyczne, a schowane w nich sprężyny praktycznie niewyczuwalne. Do takich materaców zaliczają się między innymi materace sprężynowe Sleepmed, które w ofercie mają produkty marki Hilding Anders, często i chętnie wybierane przez klientów.

Materac sprężynowy jest stabilny, elastyczny, daje dobre podparcie kręgosłupowi, pozwala utrzymać go w fizjologicznej pozycji niezależnie od pozycji przyjętej w czasie snu.

Duża wytrzymałość materaców sprężynowych sprawia, że poleca się je zwłaszcza osobom o wysokiej wadze, które w materacach piankowych mogłyby się zapaść.

Materace sprężynowe są stosunkowo tanie a przy tym dość uniwersalne. Można je bez obaw kupić do pokoju gościnnego w domu, a także do pensjonatu lub hotelu.

Materace sprężynowe bonelowe i kieszeniowe, poznaj różnice





Współczesne materace sprężynowe dzielą się na dwa rodzaje: bonelowe i kieszeniowe. Różnica polega przede wszystkim na sposobie umocowania sprężyn. W materacach bonelowych mamy do czynienia ze sprężynami połączonymi ze sobą. Takie materace bardzo falują pod wpływem ruchu i dlatego nie poleca się ich dla par – gdy jedna osoba się odwraca na drugi bok, druga czuje kołysanie, co może nie być komfortowe.

Materace kieszeniowe charakteryzują się tym, że każda sprężyna schowana jest w osobnej kieszeni. Uginają się niezależnie od siebie. Punktowy nacisk sprawia, że materac lepiej dopasowuje się do kształtu ciała, nadaje się też dla dwóch osób. Takie materace marki Hilding Anders można kupić w sklepie sleepmed.pl.

Odmianą materaców kieszeniowych są materace multipocket – charakteryzują się one dużym zagęszczeniem sprężyn w wyraźnie zaznaczonych strefach twardości.

