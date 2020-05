Niezbędna optyka myśliwska dla początkującego

Transmisja światła - o tym musisz wiedzieć!





Jednym z najważniejszych parametrów optyki myśliwskiej jest transmisja światła. Wyrażana jest przy użyciu procentów i opisuje, ile światła przechodzi bezpośrednio przez lunetę do oka użytkownika. Gdybyś chciał sięgnąć po urządzenia optyczne swojego taty czy dziadka, mógłbyś dostrzec stratę nawet 40%!

Zapewne nie chciałbyś stracić aż tyle światła, gdyż to będzie znacząco utrudniało obserwację okolicy w chwili, gdy naturalnego oświetlenia będzie mniej. Pogorszy też jakość dostrzeganego obrazu.

Na szczęście, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i doskonałej jakości soczewek, zabezpieczonych antyrefleksyjną powłoką, obecnie straty i odbicia światła zostały zminimalizowane. Z tych powodów lepiej jest kupić nowe urządzenie, niż korzystać z tego, które pozostało po starszych członkach rodziny.

Lornetka





Lornetką to urządzenie, które przydaje się w każdej sytuacji, nie tylko podczas polowania. Równie dobrze możesz ją zabrać na wycieczkę z rodziną w góry, by swobodnie podziwiać widoki albo pokazać przez nią dziecku sokoła, krążącego nad waszym domem.

Jeśli pragniesz posiadać lornetkę, która zapewni ci idealny obraz, możemy polecić model Vulture HD ze sklepu internetowego kolba.pl. Jest to lornetka dedykowana myśliwym, a także do celów taktycznych, dlatego idealnie nada się również podczas uczestnictwa w strzelance ASG. Została wyposażona w doskonałej jakości soczewki, które zapewniają wysoką, niemal bezstratną transmisję światła. Dzięki temu nawet o zmroku lub o świcie dostrzeżesz wszystko, co tylko chcesz.

Dodatkowym atutem lornetki taktyczno-myśliwskiej jest jej wytrzymała, solidna budowa. Dzięki pokryciu jej gumową powłoką, masz też gwarancję, że lornetką nie wyślizgnie ci się z rąk.

Luneta celownicze





Optyka myśliwska nieodłącznie kojarzy się z lunetami myśliwskimi. Dzięki umieszczeniu takiego urządzenia na swojej broni, będziesz miał możliwość precyzyjnego wycelowania do zwierzyny.

Wybierając lunetę myśliwską, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zastosowane w niej soczewki. Będą one gwarantować dokładny obraz oraz jasny, wyraźny krzyż, ułatwiający celowanie.

Dobierając lunetę, warto także zwrócić uwagę na inne jej parametry. Niezwykle istotny będzie materiał wykonania: w tym przypadku świetnie sprawdzi się aluminium lotnicze, które zapewnia maksymalną odporność. Dzięki niemu oraz specjalnym uszczelnieniom, luneta powinna być wodoodporna, co gwarantuje, że niezależnie od warunków będzie służyła doskonale przez wiele lat.

