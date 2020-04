Odpływ liniowy pod prysznic – co warto wiedzieć?

Zalety i wady odpływu liniowego



Designerski wygląd

Projektując łazienkę owszem, zwracamy uwagę na funkcjonalność, ale największe znaczenie ma dla nas estetyka. Przyścienne odpływy liniowe idealnie wtapiają się w pozbawioną brodzika przestrzeń prysznicową. Na rynku dostępne są proste, dyskretne kratki, których po zamontowaniu praktycznie nie widać. Istnieją także odpływy ścienne ze specjalną kratką, do której przykleić można taką samą płytkę jak na podłogę prysznica, co idealnie je zamaskowuje.

Mniej płytek podłogowych

Odpływy liniowe wymagają zachowania spadku podłogi w kierunku odpływu. Montując odpływ liniowy, spadek podłogi wykonuje się jednostajnie na całej powierzchni posadzki przewidzianej jako brodzik, a nie z każdej strony kratki tak jak w przypadku odpływów punktowych. Dzięki temu przy wykańczaniu strefy mokrej nie trzeba przycinać aż tylu płytek.

Łatwość sprzątania

Prysznice, w których zamontowana jest listwa odpływowa dużo łatwiej i szybciej się sprząta niż tradycyjne brodziki. Powodem tego jest brak trudno dostępnych zakamarków, na których czyszczenie czasem przeznaczyć trzeba dobre kilkanaście minut. Wystarczy umyć płytki, wyczyścić ściany kabiny i gotowe.

Wysokie koszty

Odpływ podłogowy oprócz zalet ma też wady. Jedną z największych jest wysoka cena. Nie da się ukryć, że odpływy liniowe są dużo droższe od punktowych. Patrząc na to z innej strony, jeśli zdecydujemy się na prysznic z odpływem, odpadają nam koszty zakupu brodzika. W rezultacie po przeliczeniu wszystkich kosztów montaż prysznica z odpływem może wyjść drożej niż zakup brodzika, ale nie aż tyle, jak nam się na początku wydawało.

Ograniczenia w montażu

Niestety nie wszędzie można zamontować odpływ prysznicowy. Dlatego, zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, sprawdźmy grubość podłogi. Specjalna wersja odpływu o obniżonej wysokości zabudowy i tak ma co najmniej 67 mm, więc o takim rozwiązaniu mogą zapomnieć właściciele mieszkań znajdujących się w starym budownictwie.

Montaż odpływu liniowego





Nie unikniesz remontu

Bez wątpienia łatwiej jest zamontować odpływ liniowy prysznic w nowej łazience niż w już istniejącej. W drugim przypadku konieczny może okazać się generalny remont, gdyż wykonanie podejścia kanalizacyjnego wymaga całkowitego skucia płytek. Korytko odpływu liniowego najlepiej zamontować na obrzeżach przestrzeni kąpielowej, czyli tuż przy ścianie, ewentualnie na granicy strefy mokrej i suchej.

Uwzględnij grubość podłogi

W podłodze trzeba będzie umieścić kanał prysznicowy z syfonem oraz podejście kanalizacyjne, czyli rurę ułożoną ze spadkiem w kierunku pionu, dlatego tak jak już zostało wcześniej wspomniane, podłoga musi być odpowiednio gruba. Do montażu odwodnienia potrzebne będzie ok. 15 cm. Jeśli więc łazienka znajduje się na piętrze, należy sprawdzić grubość stropu. Co istotne – rury odpływowe nie powinny przecinać się z belkami stropowymi!

Odpływ prysznicowy: podłogowy czy ścienny?





Odpływ podłogowy

Wybierając odpływ do prysznica w podłodze, wybór mamy praktycznie nieograniczony. Biorąc pod uwagę rozmiar i kształt płytek, jakimi zamierzamy wyłożyć podłogę prysznica, możemy postawić na klasyczny odpływ punktowy, odpływ narożny lub nowoczesny odpływ liniowy.

Odpływ ścienny

Drugą opcją jest ścienny odpływ liniowy prysznicowy. Najlepiej zainstalować go na styku posadzki ze ścianą natrysku, tak aby uniknąć konieczności cięcia płytek podłogowych. W ten sposób zachowamy również pewną konsekwencję w wyglądzie podłogi, co ma ogromne znaczenie, jeśli zdecydujemy się na nietypowy kształt płytek lub planujemy montaż ogrzewania podłogowego.

