Szampon na łupież pstry. Wybieramy najlepszy - Pityver

Zakażona skóra często się złuszcza i uporczywie swędzi. Nie prezentuje się to estetycznie i bywa przyczyną kompleksów. Choroba dotyka klatki piersiowej, pleców i innych miejsc na ciele, ale siedliskiem wywołujących ją grzybów jest owłosiona skóra głowy. Dlatego w pierwszej kolejności należy sięgnąć po szampon na łupież pstry.

Szampon na łupież pstry. Co powinny zawierać kosmetyki do walki z tą dolegliwością?





Szampon na łupież pstry, jak i inne kosmetyki likwidujące ten problem nie powinny być przypadkowym wyborem. Niestety, nie wszystkie reklamowane produkty będą przynosiły oczekiwany skutek. Musimy zwracać baczną uwagę na to, jakie składniki są zawarte w kosmetykach, po które sięgamy. Jeżeli nazwa jakiegoś składnika brzmi dla nas tajemniczo, możemy go sprawdzić, zanim zdecydujemy się na zakup kosmetyku.

Używany przeze mnie szampon na łupież pstry nic nie pomagał. Z ciekawości wzięłam pod lupę jego skład i odkryłam, że poza konserwantami i silikonami nie ma w nim dosłownie nic pożytecznego! Dopiero jak sięgnęłam po szampon z serii Pityver, moje włosy przestały się przetłuszczać i wypadać – Julita

Najskuteczniejsze kosmetyki na łupież pstry będą bazować na naturalnych składnikach. Warto docenić je ze względu na bezpieczeństwo stosowania i wysoką wydajność. Należy bowiem pamiętać, że niektóre sztuczne komponenty, jak parabeny, EDTA, alkohol, czy silikony mogą nasilać problem.

Przykładowe składniki, bezpieczne i sprawdzone w walce z łupieżem pstrym, to:

selen – np. w postaci siarczku selenu – każdy szampon na łupież pstry powinien go zawierać, ponieważ selen wykazuje silne działanie grzybobójcze.

Siarczek selenu zwalcza grzyby Malassezia furfur, które są odpowiedzialne za powstawanie łupieżu pstrego. Dermokosmetyki z tym składnikiem zapobiegają nawrotom łupieżu pstrego, a trzeba pamiętać o tym, że ta choroba ma niestety tendencję do pojawiania się ponownie – mówi Milena Nalbandian, kosmetolog Clinica Cosmetologica

Selen powinien znajdować się wysoko w składzie szamponu, dlatego zanim kupimy jakiś kosmetyk, przyjrzyjmy się, jak duża zawartość selenu się w nim znajduje,

olejek lawendowy – warto go docenić przede wszystkim ze względu na silne działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Składnik ten może okazać się skuteczny nawet wtedy, gdy nie zadziałały leki przeciwgrzybicze. Olejek lawendowy ogranicza nadmierną produkcję sebum oraz łuszczenie się skóry, stwarzając środowisko niekorzystne dla drożdżaków Malassezia furfur. Wykazuje również silne działanie przeciwświądowe, dlatego może przynieść ulgę osobom borykającym się z problemem łupieżu pstrego,

olejek z paczuli - podobnie jak olejek z lawendy, składnik ten wykazuje intensywne działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i antyseptyczne. Odpowiada również za ograniczenie produkcji sebum. Dzięki temu, że skóra przetłuszcza się wolniej, grzyby atakujące ją mają znacznie gorsze warunki do rozwoju,

pirytionian cynku - to kolejny składnik o właściwościach grzybobójczych. Wspomaga również prawidłową pracę gruczołów łojowych.

Wymienione składniki można znaleźć w dermokosmetykach Pityver!

Łupież pstry – leczenie. Czego używać?





Gdy same dermokosmetyki nie pomagają na łupież pstry, leczeniem powinien zająć się odpowiedni specjalista. Lekarzem, do którego należy się wtedy udać, jest dermatolog. Może on przepisać leki na receptę do stosowania miejscowego, np. maść na łupież pstry lub leki doustne. Te ostatnie często wiążą się z efektami ubocznymi, dlatego nie można ich przyjmować zbyt długo.

Specjalistyczne środki można wspomóc dermokosmetykami - sprawdzi się więc wspomniany już szampon na łupież pstry. Zarówno maści, jak i szampon na łupież pstry, muszą być stosowane regularnie i systematycznie. W przeciwnym razie istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że terapia się nie powiedzie.

Wiele szamponów i maści nadaje się do codziennego stosowania, ale te o zawartości szczególnie silnych substancji stosujemy co dwa, trzy dni. Najlepiej posługiwać się po prostu wskazówkami zawartymi na opakowaniu danego preparatu. Jeżeli sięgamy po leki na receptę, przestrzegajmy wskazówek lekarza

Pityver na łupież pstry – kosmetyki o rewelacyjnych składach!

Specjalistyczne dermokosmetyki na łupież pstry Pityver pomagają uporać się z przykrymi dolegliwościami, jak plamy na skórze, świąd, łuszczenie. Ponieważ działają na przyczyny łupieżu pstrego, powodują, że problem przestaje nawracać. W zestawie znajdziemy szampon, który dobrze oczyszcza skórę i likwiduje znajdujące się na niej drożdżaki. Do tego emulsję do ciała, usuwającą zmiany chorobowe i płyn do skóry głowy, wzmacniający skórę i włosy.

Kuracja kosmetykami Pityver pomogła mi wyjść na prostą. Nie mam już łupieżu pstrego. Moja skóra w końcu wygląda normalnie i opala się równomiernie – Bożena

Dermokosmetyki Pityver mają proste, ale konkretne składy, w których nie brakuje substancji pochodzenia naturalnego. Dzięki temu mogą być stosowane bez obaw.

Sam szampon na łupież pstry nie wystarczy





Nawet najlepszy szampon na łupież pstry stosowany regularnie, nie wystarczy, jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad higieny. Powinniśmy zastosować również inne preparaty na łupież pstry. Ponadto nie dopuszczajmy do zakładania brudnej odzieży. Wszystkie elementy garderoby powinny być często prane i prasowane. Grzyby uwielbiają bowiem wilgotne środowisko, a przepocone ubrania stwarzają im doskonałe warunki do rozwoju. Pierzmy więc na bieżąco i dokładnie suszmy odzież, a następnie ją prasujmy.

Nie zapominajmy również o tym, aby używać tylko i wyłącznie swojego ręcznika. Oczywiście, musi on być świeży. Niedopuszczalne jest używanie tego samego ręcznika przez kilkanaście dni z rzędu. Dbajmy o to, aby mokre ręczniki starannie i dokładnie suszyć. Używanie ręczników należących do innych osób może sprzyjać zarażeniu łupieżem pstrym.

Należy mieć na uwadze, że osoby, które już raz walczyły z łupieżem pstrym, są bardziej narażone na niego w przyszłości. Pokonanie choroby nie oznacza bowiem, że już nigdy nie będziemy musieli podjąć z nią walki. Wszelkie środki profilaktyczne są więc jak najbardziej wskazane.

Podsumowanie



Pokonanie łupieżu pstrego nie jest łatwe, jednak z pewnością możliwe. Wymaga cierpliwości i systematyczności. W mniej zaawansowanych stadiach choroby wystarczą dobre dermokosmetyki, najlepiej o naturalnych składach. Jeśli jednak nasz problem jest bardziej nasilony, same kosmetyki na łupież pstry nie wystarczą. Wówczas warto oprzeć kurację zarówno na kosmetykach, jak i na lekach zapisanych przez dermatologa.

FAQ





Jaki powinien być szampon na łupież pstry?

Szampon na łupież pstry powinien być nie tylko skuteczny, ale też bezpieczny. Najlepiej, by zawierał składniki aktywne naturalnego pochodzenia, jak szampon z serii Pityver. Takie komponenty nie podrażnią skórę, a wpłyną na złagodzenie objawów i redukcję drożdżaków.

O czym należy pamiętać, wybierając szampon na łupież pstry?

Powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu składu takiego produktu, aby wiedzieć, jakie składniki aktywne zawiera i czy nie ma w nim sztucznych dodatków typu parabeny, EDTA, alkohol, silikony, które w dłuższej perspektywie mogą nasilać łupież pstry.

Dlaczego stosowanie szamponu na łupież pstry jest tak ważne?

Ponieważ drożdżaki wywołujące łupież pstry znajdują się także na owłosionej skórze głowy. Może to powodować osłabienie i wypadanie włosów. Dla optymalnych rezultatów należy też stosować preparaty bez spłukiwania, jak balsamy, emulsje i płyny.

Czy same kosmetyki na łupież pstry wystarczą?

To zależy od tego, jak nasilony jest problem. W większości przypadków można pokonać łupież pstry kosmetykami. Jednak może się też zdarzyć, że konieczna będzie pomoc dermatologa.

Bibliografia



