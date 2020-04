Mały remont = wielka zmiana

Tego wolnego nikt z nas nie planował. Nie było czasu, żeby odłożyć większe środki na duży remont, który odmieniłby całe nasze mieszkanie. Mimo wszystko większość z nas może zrobić remont, który odświeży nasze wnętrza. Nie potrzebujemy do tego dużej ilości sprzętów, zapasu gotówki a z większością prac powinniśmy dać sobie radę sami. Świetnym pomysłem może być na przykład położenie tapety w pokoju dziecięcym. Tapety mają wiele zalet. Przede wszystkim doskonale maskują niedoskonałości ścian. Tym samym nie musimy zdrapywać starej farby, szpachlować i otynkować powierzchni. Wystarczy wybrać wzór i już możemy zabierać się do tapetowania. Co ważne w dobie #zostańwdomu tapety z łatwością można zamówić przez Internet, co zapobiega konieczności opuszczenia własnego mieszkania.

Tapeta na jednej ścianie czy na wszystkich?

Wytapetować możemy cały pokój albo tylko jedną ścianę. Nudny pokój z łatwością odmienimy przy pomocy wzorzystej tapety. W sypialni sprawdzą się bardziej stonowane wzory i kolory, w salonie warto nieco bardziej zaszaleć. Ekstrawagancki wzór na ścianie może być odzwierciedleniem naszego charakteru, wyrazić to co chcielibyśmy, żeby zauważyły osoby, które nas odwiedzają. Kilka rolek tapety potrafi sprawić, że monotonny pokój staje się interesujący. Bardzo modne są również tapety, które po ułożeniu tworzą jeden duży wzór. Może być to pejzaż, widok miasta albo napis. Tak ozdobione wnętrze nie wymaga żadnych dodatkowych dekoracji. Mnogość wzorów i kolorów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Czy tapety ścienne są drogie?

Panuje powszechna opinia, że tapetowanie ścian to duży wydatek. Oczywiście sporo zależy od tego jaką tapetę wybierzemy. Rozbieżność cen jest bardzo duża. Należy jednak pamiętać, że nikt nie każe nam tapetować całego mieszkania. Nawet przy pomocy dosłownie kilku rolek z łatwością odmienimy nasze wnętrze. Do położenia tapet nie potrzebujemy także żadnych specjalistycznych sprzętów, jak to bywa gdy na przykład chcemy wyrównać ścian kładąc nowe tynki. Tu wystarczy nam niewielki nożyk, klej i pędzel. Położenie tapety nie jest również czasochłonne. Bez trudu zrobimy to sami, a jeśli zaangażujemy w pracę pozostałych domowników w kilka chwil wytapetujemy wybrany fragment ściany. Bez wątpienia efekt końcowy będzie dużo ciekawszy od tego, który uzyskalibyśmy po prostu malując ścianę. A to już jest bezcenne! Dodatkowo tapeta świetnie udaje inne nawierzchnie. Wszystko zależy od tego jaki efekt chcemy uzyskać. Jeśli marzy nam się modna ściana z betonu, przytulne wnętrze ozdobione cegłą lub drewnem nic prostszego. Zamiast zatrudniać ekipę do generalnego remontu wystarczy położyć tapetę.

Nowoczesna sztukateria - zobacz jak potrafi odmienić wnętrze





Dyskretny urok elegancji.

Wśród modnych obecnie trendów wnętrzarskich po okresie schludności stylu skandynawskiego pojawia się tęsknota za nadaniu mieszkaniom nieco bardziej eleganckiego rysu. Nie trzeba wiele inwestować, by prostotę mieszkania północy zamienić na delikatną dyskrecję francuskiego salonu. Potrzeba kilka luster, drewniany blat stolika na kawę zastąpić szklanym lub lustrzanym, gałki do mebli zamienić na kryształowe a w oknach zawiesić cięższe, mięsiste zasłony i prawie gotowe. Potrzebne jest jeszcze eleganckie wykończenie ścian pod sufitem i przy podłodze.

Klasyczna ozdoba sufitu.

Nowoczesne listwy sufitowe wyglądają jak klasycystyczne, eleganckie sztukaterie. Mają pięknie wygięcia, a jednak cechuje je prostota łuków. Mogą być zbliżone do stylu Hampton's, z kilkoma delikatnymi fryzami lub wpisujące się w styl klasycystyczny, z wgłębieniem w kształcie odwróconej klepsydry.

Modernistyczna geometria.

Nowoczesne wnętrza ozdobić można sztukaterią w geometrycznej formie. Łagodne łuki stylu klasycznego zastąpione są prostymi lub ukośnymi cięciami, które zwyczajnym podsufitówkom nadają niezwykłego, nowoczesnego rysu.

Ozdobna listwa przypodłogowa.

Jeszcze nie tak dawno listwę przypodłogową robiono z materiału, imitującego drewniana podłogę. Miała za cel ukrycie nierówności drewnianych klepek przy ścianie i ukrycie szpar. Obecne listwy przypominają sztukaterię i stanowią element zdobniczy, który powinien się wyróżniać na tle ściany i podłogi. Listwy przypodłogowe powinny być zgrane stylistycznie z listwami podsufitowymi. Wystarczy wykończenie ściany przy podłodze i pod sufitem listwami w tym samym stylu, by wnętrze nabrało charakteru niezwykłej elegancji. Listwy przypodłogowe mogą również mieć ukryte oświetlenie ledowe. Efekt podświetlonej od dołu ściany jest niesamowity.

Co za dużo, to niezdrowo.

Powrót do sztukaterii nie oznacza powrotu do barokowego przepychu. Planowanie sztukaterii należy dobrze przemyśleć. Nie może być ich zbyt dużo i należy zachować umiar ze zdobieniami. Granicę między elegancją a kiczem łatwo przekroczyć. Sztukateria nie pasuje do wszystkich mebli. Sprawdza się w stylu Hampton's, nowojorskiej nowoczesności, schludności jasnego, paryskiego saloniku, lecz będzie groteskowo wyglądać w pokoju z wersalką i w ludowych, drewnianych wnętrzach.

