Skutecznie zabij wirusa

Walka z koronawirusem trwa. Robimy wszystko, by uniknąć zachorowania i nie zarazić innych. Ograniczyliśmy spotkania towarzyskie. Przenieśliśmy pracę i szkołę do domu. Spotkanych na ulicy ludzi omijamy szerokim łukiem. Myjemy ręce. Nosimy maseczki, które pierzemy po każdym użyciu. Ale czy robimy to właściwie? Od tego, jak dokładnie pozbędziemy się groźnego wirusa z ich powierzchni, zależy życie i zdrowie naszych najbliższych.

Koronawirus 2019-nCoV to trudny przeciwnik. W walce z nim nie wystarczy „zwykły” proszek i pranie w 60 stopniach Celsjusza. Żeby mieć 100 proc. pewność, że usunęliśmy go z tkaninowej maseczki, najlepiej byłoby ją więc wygotować. Jednak tkaniny nie lubią takich wysokich temperatur: tracą kolory, kurczą się, słabną ich właściwości ochronne. Niektóre, takie jak materiały z tworzyw sztucznych np. poliester, wręcz się „topią” podczas takich kąpieli.

Problem dotyczy nie tylko maseczek. Zawierający wirusa aerozol może osadzać się na ubraniach, które nosimy poza domem: wychodząc do sklepu, apteki, z psem na spacer. Wystarczy, że znajdziemy się w niewielkiej odległości od kaszlącej, kichającej, a nawet głośniej mówiącej, by zakażone wilgotne drobinki unoszące się w powietrzu mogły do nas dolecieć.



Zalecenia Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w dokumencie p.t Dezynfekcja pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej i innych obiektach potencjalnie skażonych SARS-CoV-2. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 Określają wytyczne dotyczące procesu prania, akcentując użycie specjalnych środków na bazie aktywnego tlenu. Na szczęście w naszym kraju produkowane są środki, które pozwalają zwalczać wirusa i nie zniszczyć garderoby: proszek piorąco-dezynfekujący Clovin II Septon, który już w od temperatury 60 stopni Celsjusza skutecznie wybiela i usuwa plamy, nie niszcząc tkaniny oraz płyn piorąco-dezynfekujący Clovin II Septon Liquid, doskonały do tkanin delikatnych i kolorowych, skuteczny już od 40 stopni Celsjusza.



W odróżnieniu od powszechnie stosowanych środków piorących, które większość z nas stosuje na co dzień, preparaty piorąco-dezynfekujące Clovin zawierają specjalistyczne substancje dezynfekujące docierające w głąb włókien nawet na poziomie komórkowym. Dzięki temu nie tylko uszkadzają otoczkę lipidową wirusa, tak jak inne proszki czy płyny do prania, ale również niszczą (utleniają) jego kod genetyczny. Koronawirus nie ma wiec z nimi żadnych szans.



Produkty Clovin spełniają normę PN -EN 14476, metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych, co potwierdzone zostało przez Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP – PZH) oraz UrządRejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oznacza to, że mają właściwości dezynfekcyjne i skutecznie niszczą bakterie, grzyby i wirusy, w tym koronawirusa 2019-nCoV.

Właśnie te cechy produktów Clovin sprawiają, że wykorzystywane są w hotelach, ośrodkach SPA, restauracjach i placówkach ochrony zdrowia, w tym pralniach szpitalnych. Dostępne są jednak również dla prywatnych konsumentów wszystkich, dla których ważna jest nie tylko skuteczność detergentów, ale i gwarancja bezpieczeństwa wypranych tkanin. Sprawdzają się do dezynfekcji ubranek, pieluszek i pościeli maluchów, a także obłożnie chorych osób. Przydają się do prania legowisk czworonogów, zwłaszcza tych wychodzących. Warto wiec po nie sięgać nie tylko w czasach epidemii.

