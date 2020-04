Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

A jest o co walczyć, bo kwota odszkodowania od linii lotniczych, zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej, może sięgnąć nawet 600 euro. Co najważniejsze, do odszkodowania mogą zakwalifikować się opóźnione lub odwołane loty, które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. Zanim jednak wyjaśnimy, jak można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot lub za lot opóźniony, sprawdźmy, kiedy takie odszkodowanie się nie należy.

Kiedy odszkodowanie się nie należy?





Jak nie trudno się domyślić, transport lotniczy jest dość mocno zależny od warunków pogodowych. Niestety, ale gwałtowne burze, silne wiatry czy nagły atak zimy, mogą unieruchomić samoloty na lotnisku, a tym samym opóźnić lub całkowicie uniemożliwić lot. Tego typu sytuacja, która wynika z nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, jest niezależna od linii lotniczych i wtedy nie możemy ubiegać się o odszkodowanie.

To, co może budzić wątpliwości, to fakt, że czasami linie lotnicze nadużywają tego tłumaczenia, stosując je w przypadku opóźnień, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z pogorszeniem się pogody. Brakiem podstaw do wypłacenia rekompensaty mogą być również problemy techniczne spowodowane czynnikami niezależnymi od linii lotniczych np. wpadnięciem ptaka do silnika samolotu. Odszkodowanie za odwołany lot nie będzie nam przysługiwać również wtedy, kiedy przewoźnik poinformuje nas o tym przynajmniej na 14 dni przed planowaną podróżą.

Obowiązki linii lotniczych przy opóźnieniu lub odwołaniu lotu





Pamiętać jednak należy o tym, że nawet jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu nastąpiło z powodu czynników nadzwyczajnych, to linie lotnicze muszą zaoferować swoim pasażerom opiekę i pomoc w takich kwestiach jak:

dostarczenie posiłków i napojów,

zaproponowanie zmiany planu podróży,

zapewnienie zakwaterowania w czasie dłuższego oczekiwania na następny lot.

Tego typu opiekę musi zaoferować każdy przewoźnik, niezależnie czy będzie to europejski Wizz Air, Ryanair czy linie lotnicze spoza UE.

Odszkodowanie za opóźniony lot





Kwestie wypłaty odszkodowania za opóźniony lot reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 261/2004, wydane w 2004 roku. Według przepisów możemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot od linii lotniczy w sytuacji, gdy opóźnienie wynosi więcej niż 3 godziny, liczone od planowanego czasu lądowania. Przy czym za lot opóźniony o więcej niż 5 godzin można domagać się zwrotu kosztów biletu, jednak w takiej sytuacji nie przysługuje nam już odszkodowanie za opóźniony lot.

Odszkodowanie za odwołany lot





Jeśli chodzi o odszkodowanie za odwołany lot, to przysługuje ono wtedy, gdy lot zostaje odwołany i z tego powodu nasza podróż zostaje opóźniona lub uniemożliwiona. Takie odszkodowanie przysługuje nawet wtedy, kiedy linie lotnicze zorganizują nam alternatywną trasę podróży lub przełożą odwołany lot na późniejszą godzinę. To, na jaką kwotę odszkodowania za odwołany lot możemy liczyć, zależy od dystansu planowanego lotu oraz czasu opóźnienia wylotu – jeśli przewoźnik zaproponuje lot zastępczy.

Gdzie i jak składać wniosek o odszkodowanie?





Pierwszym miejscem, gdzie należy zgłosić swoje roszczenia, są oczywiście linie lotnicze, które zawiodły nasze oczekiwania. Popularni przewoźnicy w UE, tacy jak Wizz Air czy Ryanair oferują swoim klientom możliwość złożenia wniosków online, zarówno o odszkodowanie za opóźniony lot, jak i odszkodowanie za odwołany lot. Pamiętajmy jednak, że złożenie takiego wniosku wcale nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem. Linie lotnicze bardzo często odrzucają roszczenia pasażerów, tłumacząc zaistniałe problemy czynnikami od nich niezależnymi.

W celu wsparcia mediacyjnego można się zwrócić jeszcze do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale procedura oferowana przez ULC jest czasochłonna i nie niesie ze sobą żadnych wiążących decyzji administracyjnych, które mogłyby zobligować linie lotnicze do wypłaty odszkodowania za opóźniony czy odwołany lot. Błędem pasażerów jest szybkie poddanie się i rezygnacja z rekompensaty. Ponieważ swoich praw można dochodzić również w sądzie, jednak w tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot – sprawa w sądzie





Opóźniony lub odwołany lot jest podstawą do wniesienia sprawy sądowej o uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych. Zanim jednak to zrobimy, warto skontaktować się z profesjonalną firmą, która zajmuje się tego typu sprawami.

Jak zapewnia ekspert z Delayfix.com, firmy zajmującej się dochodzeniem praw pasażerów linii lotniczych, do uzyskania rekompensaty za odwołane lub opóźnione loty, skorzystanie z profesjonalnego wsparcia pozwala ocenić, czy dana sprawa faktycznie kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, co zwiększa szanse zwycięstwa w sądzie.

Jest to ważne, ponieważ jeśli przegramy sprawę w sądzie, będziemy musieli ponieść koszty rozprawy. Z drugiej strony, przynajmniej w przypadku Delayfix.com, sama ocena wniosku jest darmowa, a za skorzystanie z pomocy zapłacimy dopiero po wygranym procesie. Dlatego takie rozwiązanie jest nie tylko korzystne, ale również bezpieczne.

Materiał Promocyjny