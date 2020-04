Kosmetyki na trądzik różowaty, które pomogą!

Materiał Promocyjny





Kosmetyki na trądzik różowaty nie mogą być przypadkowym wyborem







Pielęgnacja skóry staje się nieco skomplikowana, gdy doskwiera nam trądzik różowaty. Kosmetyki powszechnie dostępne w drogeriach i aptekach mogą potęgować przykre objawy skórne. Wynika to z obecnych w nich składników chemicznych: parabenów, EDTA, SLS-ów i SLES-ów, alkoholu etylowego, syntetycznych barwników i zapachów. Składniki te działają drażniąco na skórę, naruszają jej barierę ochronną i wywołują rumień. Niekorzystnie działają też składniki blokujące pory skórne, jak oleje mineralne i silikony, mianowicie sprzyjają powstawaniu podskórnych grudek i stanów zapalnych.

Jakich kosmetyków używać do pielęgnacji skóry z trądzikiem różowatym?





Trądzik różowaty to przypadłość o podłożu naczyniowym i łojotokowym. Pielęgnacja skóry powinna brać pod uwagę oba te aspekty i koncentrować się na wzmacnianiu naczyń krwionośnych oraz regulowaniu aktywności gruczołów łojowych. Istotna jest też odbudowa bariery ochronnej skóry oraz wyciszenie rumienia i niedoskonałości typu krostki, grudki – mówi Karolina Formela, kosmetolog Clinica Cosmetologica

Kosmetyki na trądzik różowaty – co powinny zawierać?





Istnieją sprawdzone składniki aktywne, które działają kompleksowo na trądzik różowaty. Kosmetyki na trądzik różowaty z ich zawartością poprawią wygląd skóry i zatrzymają rozwój trądziku różowatego. Do tych korzystnych składników aktywnych należą:

• kwas laktobionowy – wzmacnia barierę naskórkową, zmniejsza widoczność naczynek krwionośnych i zaczerwienień, podnosi stopień nawilżenia skóry,

• kwas azelainowy – działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwłojotokowo. Skutecznie niweluje rumień, przyśpiesza gojenie się wyprysków i stymuluje odnowę skóry,

• ekstrakt z ruszczyka kolczastego – ma właściwości przeciwzapalne i nawilżające. Obkurcza naczynia krwionośne i nadaje im większą elastyczność,

• tlenek cynku – wspomaga gojenie się krostek, grudek i podrażnień skóry, hamuje nadmierne wydzielanie sebum, • olejek z drzewa różanego – likwiduje przebarwienia i blizny. Pobudza skórę do regeneracji, zwiększa jej nawilżenie, koi podrażnienia,





• ekstrakt z zielonej herbaty – uszczelnia i wzmacnia kruche naczynia krwionośne, redukuje zaczerwienienia, zmniejsza łojotok.

Wymienione powyżej składniki wraz z wieloma innymi, cennymi komponentami aktywnymi znajdziesz w kosmetykach Acnerose.

Kuracja na trądzik różowaty – kosmetyki Acnerose!





Kosmetyki Acnerose stanowią pełną kurację na trądzik różowaty. Zarówno zwalczają jego objawy, jak i chronią przed ich ponownym wystąpieniem. Swoje skuteczne działanie zawdzięczają składnikom aktywnych pochodzenia naturalnego. Dzięki temu wpływają łagodnie na skórę, jednocześnie efektywnie pokonując trądzik różowaty. Kosmetyki Acnerose nie posiadają żadnych szkodliwych komponentów chemicznych i mogą być stosowane przez osoby z cerą wrażliwą i naczynkową.

Zestaw Acnerose zawiera:

• płyn oczyszczający – delikatny, bez SLS-ów i SLES-ów,

• krem na dzień – czyli krem na trądzik różowaty do walki z niedoskonałościami skóry,

• maść na rano – drugi krem na trądzik różowaty do zastosowania rano, o działaniu ochronnym,

• pasta na noc – regeneruje, likwiduje wypryski, łagodzi podrażnienia i rumień. O skuteczności zestawu Acnerose najlepiej świadczą opinie zadowolonych klientów. Dzięki Acnerose pozbyłam się trądziku różowatego. Nie obawiam się już, że moja twarz zacznie nagle być czerwona i opuchnięta - Ewa Byłam już załamana swoim trądzikiem różowatym, zanim odkryłam kosmetyki Acnerose. Stosowanie całego zestawu pomogło mi oczyścić cerę z pryszczy, moja cera już się tak nie przetłuszcza. Pajączki na policzkach też przestały być zupełnie widoczne! Tak ładnej skóry już dawno nie miałam – Ania

Trądzik różowaty – kosmetyki muszą być stosowane regularnie





Tylko konsekwentne stosowanie kosmetyków pomoże pokonać trądzik różowaty. Krem, po który będziemy sięgać tylko od czasu do czasu, nie da nam pozytywnych efektów. Kosmetyki na trądzik powinniśmy stosować każdego dnia. Nawet po doprowadzeniu skóry do idealnego stanu – dzięki temu unikniemy nawrotów. Jak powinna wyglądać pielęgnacja? Przedstawimy ją na przykładzie Acnerose. Dzień zaczynamy od przemycia twarzy płynem oczyszczającym. Następnie nakładamy na twarz krem na trądzik różowaty na dzień, a po nim maść na rano – takie działanie zabezpieczy naszą skórę na cały dzień. Wieczorem aplikujemy pastę na noc, która zadziała intensywnie i wykorzysta możliwości regeneracyjne skóry.

Działaj na wielu płaszczyznach





Pielęgnacja skóry ma ogromne znaczenie w trądziku różowatym, jednak nie należy na niej poprzestawać. Aby nie zaostrzać objawów trądziku różowatego, musimy też zwrócić uwagę na swój sposób odżywiania. Ważne jest też unikanie czynników wywołujących rumień, jak ekspozycja na słońce, dym papierosowy, wysokie lub bardzo niskie temperatury.

FAQ





1. Czy w dolegliwości takiej, jak trądzik różowaty kosmetyki mają jakieś znaczenie? Mają ogromne znaczenie, bo to, jakie kosmetyki wybieramy do codziennej pielęgnacji może wygasić lub zaostrzyć objawy trądziku różowatego. Konieczne jest znalezienie dobrych kosmetyków, które pomogą zwalczyć trądzik różowaty i sprawią, że nie będzie on postępował. Dobrymi składami wyróżniają się kosmetyki Acnerose, które nie zawierają szkodliwej chemii.

2. Trądzik różowaty – kosmetyki: na co zwracać uwagę przy ich wyborze? Przede wszystkim na składy: jakie składniki aktywne zawierają i jak wiele ich jest. Trzeba też sprawdzać, czy w kremach nie ma potencjalnie podrażniających substancji.

3. Jakie składniki kosmetyków pogarszają trądzik różowaty? Kosmetyki na trądzik różowaty muszą być wolne od parabenów, EDTA, SLS-ów i SLES-ów, alkoholu etylowego, syntetycznych barwników i zapachów. Nie powinny zawierać też silikonów ani olejów mineralnych.

4. Kosmetyki na trądzik różowaty – jakich składników w nich szukać? Na trądzik różowaty dobrze spiszą się takie składniki, jak kwas laktobionowy, kwas azelainowy, ekstrakt z ruszczyka kolczastego, tlenek cynku, olejek z drzewa różanego, ekstrakt z zielonej herbaty.

5. Jak stosować kosmetyki na trądzik różowaty? Gdy dolega nam trądzik różowaty, kosmetyki na tę dolegliwość powinniśmy wprowadzić do swojego rozkładu dnia. Tylko regularne, codzienne stosowanie kosmetyków przyniesie dobre efekty. Pamiętajmy, by nie rezygnować z nich nawet po ustąpieniu objawów.

