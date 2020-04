Modne szpilki i 3 inne dodatki zgodne z office dress code

1. Modne szpilki - obuwie zgodne z zasadami office dress code

2. Biżuteria do biura

3. Zegarek

4. Torebka do biura

W wyborze dodatków do office dress code warto zachować umiar. Panuje stonowana elegancja, hołdująca klasycznym rozwiązaniom. Na nieco więcej "szaleństwa" w wyborze dodatków można pozwolić sobie w przypadku stylizacji business casual, które obecnie często spotykane są w korporacjach. Typowe dla biurowych stylizacji rozwiązania wydają się być uniwersalne, przez co mogą być stosowane do wielu strojów.

Modne szpilki - obuwie zgodne z zasadami office dress code

Panie, które lubią chodzić w butach na wysokim obcasie z pewnością nie będą zawiedzione. Office dress code dopuszcza możliwość wyboru tego rodzaju obuwia, obowiązuje jednak kilka zasad. Obcas nie może być zbyt wysoki, a stopa powinna wyglądać naturalnie i elegancko. Najważniejsze jednak, aby obuwie zakrywało całą stopę - sandały czy szpilki z odkrytymi palcami są niemile widziane. Najlepiej sprawdzą się modne szpilki w stonowanym kolorze, np. czarne, ecru lub brązowe, dostępne na http://born2be.pl/obuwie-damskie/szpilki, klasyczne oxfordki, czółenka lub pantofle. W firmach, w których obowiązuje mniej formalny dress code, dopuszczający rozwiązania w stylu business casual, można wybrać szpilki z odkrytą piętą - to rozwiązanie jest lepsze niż obuwie z odkrytymi palcami. Myśląc o obuwiu w stylu office dress code należy całkowicie odrzucić modele butów takie jak japonki, klapki czy mokasyny.

Biżuteria do biura

Biżuteria to nieodłączny element damskiej garderoby, którego nie może również zabraknąć w stylizacjach zgodnych z zasadami office dress code. Nie ona jest jednak najważniejsza, dlatego powinna być dodatkiem subtelnym i niemal niewidocznym, który jedynie podkreśli urodę i formalny strój noszącej ją właścicielki. Doskonale sprawdzi się klasyczne złoto, srebro i białe złoto, które można połączyć z niewielkimi kamieniami. Jeśli chodzi o rodzaj biżuterii, w dobrym guście pozostają obrączki, pierścionki, kolczyki lub delikatne łańcuszki z zawieszkami. Należy unikać biżuterii bogato zdobionej, w krzykliwych kolorach, która zbytnio przyciąga uwagę.

Zegarek

Panie przejęły od panów nie tylko styl ubierania się, ale również sympatię do jednego z niewielu dodatków mody męskiej - do zegarków. Damskie zegarki w stylu office dress code to głównie modele na bransolecie, o klasycznym, ponadczasowym designie. Panie chętnie czynią z zegarka element biżuterii i wybierają zdobione bransolety z niewielką tarczą lub wręcz przeciwnie, z tarczą, która przyciąga uwagę swoim rozmiarem. W wyborze zegarka należy pamiętać o kolorystyce - nie sprawdzą się czasomierze w krzykliwych kolorach.

Torebka do biura

Torebka to dodatek funkcjonalny, który powinien podkreślać wizerunek noszącej ją właścicielki jako profesjonalistki w swoim fachu. Z tego powodu nie może ona być zbyt mała, ani zbyt duża. Doskonale sprawdzają się modele z usztywnianą kieszenią, w której mieszczą się dokumenty. W tym wypadku wskazany jest minimalizm - torebka ma podkreślać strój, a nie zasobność portfela, dlatego najlepiej jest zrezygnować z dodatków w postaci dużego logo, czy przyciągających wzrok, kolorowych zdobień.

Materiał Promocyjny