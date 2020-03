ORŁY Gastronomii - najlepiej oceniane lokale w okolicy

Orły Gastronomii to plebiscyt wyłaniającym firmy, cieszące się największym zaufaniem klientów na podstawie ich opinii. Tylko 15% lokali gastronomicznych w kraju zakwalifikowało się na listę laureatów. Sprawdź, jakie przyjęto kryteria i dlaczego odrzucono ponad 150 000 firm.

W trakcie tworzenia plebiscytu organizatorzy starali się porównać praktycznie wszystkich firmy, dlatego finalnie sprawdzono ponad 170 000 lokali gastronomicznych. To wyjątkowo duże zestawienie branżowe. Plebiscyt ORŁY Gastronomii wyróżnia tylko te miejsca, w których średnia ocen wystawionych w Internecie przez klientów jest naprawdę wysoka i wskazuje na ich zadowolenie. Minimalna ilość punktów, która pozwala na uzyskanie statusu laureata to 8 na 10 możliwych. Przyjmując tak restrykcyjne kryteria do zestawienia, zakwalifikowało się jedynie 15% firm z branży.

Na stronie www.orlygastronomii.pl możemy sprawdzić, które lokale w mieście są najlepiej oceniane. Po przejściu do wizytówki laureata podane są dane adresowe wraz z telefonem oraz mapka. Wśród wyróżnionych znajdziemy zarówno znane restauracje, jak i niszowe lokale. Ideą jest wyróżnienie tych miejsc, z których ludzie wychodzą zadowoleni, bez względu na wielkość działalności. Wszystkie wymienione w zestawieniu lokale, posiadają wysokie sumy ocen z różnych portali internetowych. Źródła brane pod uwagę to zarówno popularne serwisy społecznościowe, jak również strony branżowe. To wszystko po to, by ostateczna ocena była jak najrzetelniejsza.



Każda osoba prowadząca działalność z tej branży wie, jak ważna jest opinia klientów. Ich wysokie oceny są kluczowe, by można było mówić o sukcesie miejsca. Lokal cieszący się uznaniem, nie musi się martwić o brak nowych gości. Warto jest tutaj zauważyć, że wyświetlanie informacji o wyróżnieniu na stronie plebiscytu jest darmowe dla wszystkich Laureatów. Nie są oni zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział, a jedyną opcją na pojawienie się w zestawieniu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Wyróżnieni mają możliwość zamówienia materiałów marketingowych takich jak tablice czy dyplomy - są one jednak dodatkowo płatne. Z tego też powodu nabycie ich nie jest obowiązkowe, a co najważniejsze nie wpływa na widoczność na stronie. Dodatkowo o przynależności do prestiżowego grona najlepiej ocenianych firm w Polsce informuje logo, które dołączone jest do zestawu. To, co trzeba w tym miejscu zauważyć to fakt, że tę możliwość mają tylko i wyłącznie wykazani na stronie laureaci. Zważywszy na to, iż do plebiscytu nie kwalifikuje się ponad 150 000 lokali gastronomicznych, warto jest zaznaczyć swoją pozycję względem konkurencji - czy to w formie wpisu w mediach społecznościowych, czy zawieszając dyplom w siedzibie firmy.

Plebiscyty branżowe ORŁY, to projekt mający za cel wyróżnienie i docenienie tych firm, które szczególnie dobrze oceniane są przez klientów. Zestawienia tworzone są dla różnych branż od kosmetycznej po edukację. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod adresem: www.orly.pl.

