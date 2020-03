Jak przygotować samochód na sezon wiosenny i letni po zimie?

Materiał Promocyjny

Przygotowanie samochodu na kolejny sezon to wyzwanie dla każdego właściciela. Dotyczy to nie tylko kwestii wizualnych, jak umycie czy zadbanie o auto od wewnątrz, ale ma związek także z aspektami mającymi na celu dbać o nasze bezpieczeństwo na drodze, jak i pozwalające innym czuć się spokojnie w naszym towarzystwie. O czym zatem powinniśmy pamiętać, gdy sezon zimowy zaczyna przechodzić w letni? Jak zadbać o samochód po czasie mrozu i skrobania szyb co rano? Co możemy zrobić dla jego wyglądu, a co dla sprawności?