Kolor roku - Classic Blue

Choć kiedy spojrzymy na obrazy jakie wyświetlają się pod tym hasłem w internecie zauważymy różnorodność odcieni. Nie trzeba ukrywać, że producenci wykorzystują taką możliwość promocji swoich produktów. Nie koniecznie w tym konkretnym odcieniu. Wystarczy, że będą one niebieskie. I również nie spodziewamy się, że wszyscy obserwatorzy trendów wnętrzarskich co roku po ogłoszeniu koloru roku rzucają się w styczniu do zmiany kolorów ścian i mebli ;)

Osoby, którym ten odcień przypadnie do gustu mogą wprowadzić go do wnętrza również za pomocą drobnych użytecznych przedmiotów takich jak ozdobne poszewki na poduszki czy uchwyty meblowe.

Kolory Pantone na ścianach

Zdjęcia pokoi z ciemnymi granatowymi ścianami są bardzo efektowne i przyciągają wzrok. Do tego meble wypoczynkowe obite welurem, odrobina mosiądzu, szkła czy lastryka. Jeśli akurat planujemy remont generalny lub wprowadzamy się do nowego mieszkania możemy zaczerpnąć więcej z tego stylu. Malowanie ścian na ciemny kolor ma jednak swoje wady. W przypadku kiedy mocne kolory na ścianach zmęczyłyby nas, późniejsze rozjaśnienie ich wymaga włożenia trochę trudu. Gruntowanie, malowanie kilka razy na biało a potem na wybrany jasny kolor zabiera sporo czasu i jest kosztowna. Do tego dochodzi kwestia oddychania ścian pod tak wieloma warstwami farb. Niektórzy z klientów sklepów budowlanych zwracają uwagę na rodzaj i skład fab. Wciąż wielu zwolenników mają farby emulsyjne akrylowe, które pozwalają ścianom oddychać w dużo większym stopniu niż pozwalają na to farby lateksowe czy winylowe. Zupełnie inną jakość prozdrowotną mają farby gliniane, które nie zawierają żadnych sztucznych dodatków chemicznych, konserwantów czy pigmentów ale ich paleta jest ograniczona i nie ma w nich niebieskiego.

Classic Blue w dodatkach

Większość z nas traktuje kolory ogłoszone przez Pantone jako kolor roku jako inspirację ale do wnętrz wprowadza je tylko we fragmencie. Przepięknie odmienić można wnętrze za pomocą dodatków. Z tkanin w głębokich barwach można uszyć pled lub narzutę na łóżko. Modny welur doskonale wygląda też na poduszkach. Jeśli nasze meble mają jednobarwne lub drewniane fronty możemy dobrać do nich uchwyty meblowe w pasujących do nowego wystroju kolorach. Niebieskie barwy pasujące do Classic Blue znajdziemy na popularnym „ ali” ale są one również do znalezienia u polskich producentów. Niektóre gałki do mebli (dotmanufacture.com) są jednobarwne jak ale znaleźć można również eleganckie uchwyty meblowe ozdobione mozaiką w różnych odcieniach z tonacji.

Niebanalny niebieski akcent

Wiele osób lubi pielęgnować rośliny w swoim mieszkaniu. Do łask powróciły paprocie i geranium. Na stole w niejednym mieszkaniu stoi „las w słoiku”. Teraz kolei na kwiaty kwitnące. Fiołki kochały nasze babcie właśnie za mnogość odcieni niebieskiego, fioletu, granatu. A niedługo wiosna więc zacznie się pora na szafirki a później bratki, które po przekwitnieniu w domu możemy przesadzić do ogródka.

