Czy materac piankowy to dobry wybór?

Większość zdaje sobie sprawę, jak ważnym wyborem jest dobranie odpowiedniego materaca. Sen zajmuje nam 1/3 życia, co oznacza, że średnio przesypiamy około 30 lat. Od tego, jaki materac wybierzemy, zależy nasza jakość snu i nasze zdrowie. Sen na złym materacy może skutkować problemami ze snem, czy bólami pleców, dlatego jest to jeden z ważniejszych wyborów. Z tego powodu warto dowiedzieć się jakie zalety posiadają nowoczesne materace piankowe, które obecnie zdecydowanie podbiją rynek. Dla kogo przeznaczone są materace piankowe i dlaczego są tak bardzo popularne?



Pianka, która dostosowuje się do ciała, czyli zalety materaców piankowych





Sen jest jedną z najważniejszych czynności, które wykonujemy w ciągu doby, dlatego odpowiedni materac jest kluczowy dla naszego zdrowia. Z tego powodu klienci salonów z materacami coraz częściej wybierają materace piankowe. Ich sekretem jest pianka poliuretanowa, która posiada kilka ciekawych właściwości, których próżno szukać w materacach sprężynowych. Najważniejszą zaletą materaca piankowego jest jego idealne dostosowanie się do osoby, która na nim leży. Jeszcze większym komfortem i wygodą cechuje się pianka termoelastyczna. Jest to rodzaj pianki poliuretanowej, wzbogaconej o składniki, które w znacznym stopniu poprawiają jej elastyczność i wytrzymałość, dzięki czemu pianka pod wpływem ciepła, dokładnie dostosowuje się do krzywizn ludzkiego ciała. Prace nad tą zaawansowaną pianką rozpoczęły się w latach 80. ubiegłego wieku i szczególnie mocno zainteresowały naukowców z NASA, którzy dostrzegli w piance termoelastycznej niebywały potencjał. Była ona wykorzystywana przez NASA długi czas, a kiedy jej produkcja potaniała, to zainteresowali się nią producenci materaców. I w ten oto sposób pianka termoelastyczna trafiła z laboratoriów NASA do domów milionów osób. Właściwości tej pianki są na tyle unikalne, że materace termoelastyczne są obecnie bardzo często wykorzystywane w rehabilitacji. Pacjenci doceniają specyficzne ciepło materaca, które jest zdecydowanie przydatne w łagodzeniu dolegliwości bólowych natury reumatoidalnej. Z tego powodu materace z pianki termoelastycznej bardzo często spotykane są na oddziałach rehabilitacji.



Materac piankowy, czyli ulga dla osób cierpiących na alergię





Alergia dość często nazywana jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Z roku na rok ilość pacjentów ze zdiagnozowaną alergią ciągle rośnie, dlatego problem uczulenia stał się już całkowicie powszechny i dotyczy on nie tylko pojedynczych jednostek, ale dużej części społeczeństwa. Ludzie z alergią wziewną muszą w dużej często podporządkowywać swoje życie alergii, ponieważ niestosowanie rygorystycznych zasad powoduje uciążliwe ataki kataru, kaszlu oraz duszności. Ich bagatelizowanie może mieć poważne konsekwencje, ponieważ nieleczona i zaniedbana alergia potrafi przerodzić się nawet w astmę. Z tego powodu materac dla alergików nie może gromadzić alergenów, dlatego najlepszym wyborem dla osób uczulonych jest materac piankowy. Jego specyficzna struktura nie pozwala na gromadzenie się alergenów.



Który materac piankowy jest najlepszy?





Wybierając materac piankowy, warto skupić się na znanych i renomowanych markach, jak Curem by Hilding Anders. Doskonałą propozycją od tego producenta jest Materac .reg, który łączy w sobie wszystkie najlepsze pianki poliuretanowe. Wielowarstwowość materaca pozwala na najlepsze dostosowanie się do krzywizn ludzkiego ciała. Pianki Visco (termoelastyczna), Serene oraz Fusion, zapewniają optymalny przepływ powietrza oraz doskonałe podtrzymanie kręgosłupa, dzięki czemu sen na nim jest regenerujący i odprężający. Pokrowiec Zeo Case jest antybakteryjny, dzięki czemu materac może być używany zarówno przez alergików, jak i dzieci.



Decydując się na materace marki Curem by Hilding Anders, mamy pewność najwyższej jakości, która potwierdzona jest 20-letnią gwarancją. Materac .log jest rekomendowany przez zdrowykregoslup.pl

