Podstawa każdej kobiecej szafy, czyli jak wybrać idealną ‘małą czarną’?

Dlaczego ‘mała czarna’?

Czarne sukienki zajmują obecnie szczególne miejsce w kobiecej garderobie. Mają one wszystko czego potrzeba: prostotę, klasę i szyk. Stały się nie tylko uniwersalnym produktem, lecz także dostępnym globalnie. Coco Chanel chciała, aby jej moda była dostępna powszechnie dla kobiet, niezależnie od ich pozycji społecznej. Te projekty nie są adresowane wyłącznie dla elit -noszą je wszystkie z nas. Zarówno na czerwonym dywanie, jak i w pracy czy podczas spotkania ze znajomymi. Na przestrzeni lat obserwowaliśmy najróżniejsze oblicza małej czarnej -długość mini, midi, maxi; gładka, ozdobna, a także jej różny charakter. Od klasycznego do rockowego. Obecnie mamy do wyboru mnóstwo fasonów, które możemy dopasować do naszej figury, a także okazji. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele wcieleń może mieć kawałek czarnego materiału.

Jak wybrać idealną sukienkę

Mamy tak duży wybór czarnych sukienek, że każda z nas może z łatwością znaleźć idealny model dla siebie. W historii mody pojawiały się rozkloszowane modele midi, krótkie asymetryczne, zabudowane warianty czy w stylu tuba. Różnią się dekoltem, rękawami, a także zdobieniami. Jeśli chcemy aby konkretny model służył nam przez lata warto postawić na dobrą jakość tkanin, z jakich jest wykonana. Aksamit będzie świetnym materiałem do dopasowanych propozycji, szlachetny jedwab czy satyna sprawdzą się w klasycznych modelach, z kolei wykończenie organzą lub tiulem nada nam klasy księżniczki. Skórzane lub denimowe fasony będą pięknie prezentować się na co dzień. Wszystko zależy od stylu na jaki się zdecydujemy, ponieważ ten musi pasować do konkretnej okazji. Jednak bez względu na to na jaką sukienkę się zdecydujemy, musi ona pasować do naszej figury. ‘Mała czarna’ ma eksponować nasze atuty i seksapil, zadbajmy o to.

Co do tego?

Oczywiście konkretna sukienka jest naszą bazą, jednak nawet najpiękniejszy model nie będzie robił wrażenia jeśli nie zadbamy o jego całą otoczkę. Cała stylizacja musi robić wrażenie, w każdym możliwym szczególe. Zacznijmy od butów! Jeśli ubieramy daną kreację na uroczystość wieczorową warto postawić na szpilki, które pięknie wydłużają nogi, dodając jeszcze więcej atutów naszej figurze. Natomiast jeśli chcemy postawić na casualową stylizację dobierzmy trampki lub sneakersy. Mała czarna nie jest zarezerwowana tylko na większe wyjścia. Jej fenomen polega na uniwersalności. Sprawdzi się dobrze zarówno na wielkiej gali, jak i każdego innego dnia. Kobiety kochają biżuterię, więc nie zapomnijmy o tym aspekcie. Jeśli wybierzemy gładką sukienkę, pozbawioną zdobień, możemy naprawdę poszaleć!

