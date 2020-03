Jak się ubrać, aby wyjść dobrze na zdjęciach?

‘Jak Cię widzą, tak Cię piszą!’ Nie zapominajmy o tym. Dobra stylizacja dodaje nam także pewności siebie. Jest to kluczowe jeśli wybieramy się na sesję zdjęciową czy na ważne wydarzenie, na którym będzie fotograf. Zdjęcia zostaną z nami na lata, warto więc zadbać o to, żeby wyglądać na nich dobrze. Sukienka, T-shirt damski, a może kombinezon? Podpowiadamy na co stawiać, aby być później dumnym z naszego albumu zdjęciowego.

Postaw na sprawdzone modele

Sesje zdjęciowe są różne -ślubne, biznesowe, tematyczne, każda z nich potrzebuje konkretnego stroju, który pasuje do danej stylistyki. Jednak jeśli wybieramy się na luźne zdjęcia rodzinne, plenerowe, bądź też na małą sesję indywidualną nie przesadzajmy z oryginalnym strojem. Mamy być sobą, czuć się pewnie przed aparatem. To, że założymy najpiękniejszą sukienkę, której nie założyłybyśmy przy innej okazji nie upiększy fotografii. Nawet wręcz przeciwnie. Jeśli czujemy się swobodnie w T-shircie i jeansach postawmy właśnie na taki komplet.

Zapomnij o obecnej modzie

Zdjęcia są pewnego rodzaju dowodem, pamiątką obecnej chwili, która zostaje z nami na zawsze. Sięgamy po nie po latach, pokazujemy dzieciom, wnukom. Są one ponadczasowe, dlatego również tym motywem podążajmy przy tworzeniu stylizacji. Postawmy na minimalizm i stonowane kolory. Chyba, że chcemy postawić na kontrast, wtedy mocne barwy są jak najbardziej wskazane. Unikajmy napisów na T-shirtach, nazw firm, a także motywów z kreskówek. To, że dany motyw jest obecnie ‘na czasie’, śmiesząc wszystkich wokół nie oznacza, że taki efekt będzie również wywoływał za kilka lat.

Liczy się jakość!

Odchodząc od tego co konkretnie ubierzemy na sesję zdjęciową, musimy zwrócić uwagę na jakość ubrań. Nie wybierajmy za małych modeli, ponieważ podkreślają nasze drobne niedoskonałości, a także dodają kilka centymentrów tam gdzie nia powinny. Aparat wychwyci w pierwszej kolejności takie mankamenty. Również nie popadajmy w skrajność -luźne, porozciągane T-shirty czy swetry również sukcesu nam nie przyniosą. Warto zwrócić uwagę na rodzaj tkaniny, z której wykonana jest konkretna rzecz. Jeśli coś się łatwo gniecie powinniśmy zostawić to w domu.

Diabeł tkwi w szczegółach!

Jak wiemy aparat jest wrażliwy na każdy szczegół naszego wyglądu. Jeżeli więc nie chcemy narzekać, że źle wyszliśmy na zdjęciach, warto więc dobrze się przygotować. Nasz wizerunek to nie tylko ubrania. Liczy się również dobór butów, dodatków, biżuterii. Wszystko musi być idealnie wyważone, aby delikatnie podkreślić nasze atuty, tym samym unikając przesady. Sukienkę podkreślimy subtelnym naszyjnikiem, a T-shirt przełamiemy dużymi kolczykami. Pamiętajmy również o odpowiedniej fryzurze i makijażu. Makijażyści radzą, żeby postawić na nieco mocniejszy, niż zazwyczaj, ponieważ w obiektywie traci on na intensywności. Najlepszą ozdobą człowieka jest uśmiech, więc nie zapomnimy o nim i korzystajmy ile się da!

