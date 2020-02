Streetwear – co to za styl? Jakie ubrania się w niego wpisują?

reetwear jest zapożyczeniem z języka angielskiego i w przełożeniu na język polski to po prostu „moda uliczna”. Jest to styl ubioru inspirowany przestrzenią publiczną. Choć poniekąd wywodzi się z mody ulicznej, to w praktyce wcale nią nie jest. Streetwear stale ewoluuje, a moda światowa nie ma na niego żadnego wpływu.

Co to jest streetwear i jak go rozpoznać?



Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że styl streetwear jest jedynie sposobem ubierania się, ale po bliższym przyjrzeniu się jego wyznawcom zauważyć można, że jest formą wyrażenia przekonań i poglądów.

Odzież streetwear sprzyja indywidualizmowi – każdy może nosić się w taki sposób, w jaki ma na to ochotę. Ubrania streetwear są ponadczasowe, bo nie kształtują je chwilowe trendy, lecz sami ich odbiorcy. Były modne wczoraj, są modne dzisiaj i wiele wskazuje na to, że będą modne również jutro.

Polski streetwear swoje początki miał już w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy to lansowali go początkujący skaterzy. Obecnie praktycznie każdy streetwearowiec słucha hip-hopu, a luźne t-shirty, bluzy z kapturem i obszerne spodnie są sposobem na wyrażenie tego, co mu w duszy gra.

Styl uliczny – jaki jest?



W streetwearze w odróżnieniu od innych stylów nie ma żadnych zasad. Luźne i obszerne ciuchy są bardzo wygodne, nie ma się więc czemu dziwić, że sięgają po nie nie tylko młodzi, ale ludzie w każdym wieku. Streetwear jako sposób noszenia się, tak naprawdę pomaga wyrazić swoje „ja” i zaprezentować światu własne poglądy i cechy charakteru.

Nie da się ukryć, że ubrania streewearowe są oryginalne i choć nie nawiązują do aktualnie obowiązujących w modzie światowej trendów, to są na czasie. Bluzy z kapturem czy koszulki z napisem stanowią doskonałą inspirację do stworzenia nietuzinkowych stylizacji, jednocześnie ze względu na uniwersalność pasują do całej masy streetwearowych dodatków.

Czym powinna cechować się typowa streetwearowa stylizacja?



Tym, którzy spotykają się ze streetwearem po raz pierwszy w życiu, może wydawać się, że streetwearowca trudno jest rozpoznać, ale nic bardziej mylnego. Mnóstwo wyznawców streetwearu mijamy każdego dnia na ulicy, w autobusie czy w sklepie. Ubrania, które noszą cechuje kalifornijski luz – są duże i szerokie, a przy okazji bardzo oryginalne. Napisy na streetwearowych ciuchach nierzadko budzą dużo kontrowersji.

Cechą charakterystyczną streetwearowej stylizacji są sneakersy, czyli wygodne buty sportowe, koniecznie markowe o przyciągającym wzrok designie. Do tego luźna bluza z kapturem oraz spodnie typu jogger lub boyfriend. Dopełnienie zestawienia stanowi nerka z oryginalnym projektem graficznym i pasująca do niej czapka z daszkiem. Jeśli mijasz osobę tak ubraną, możesz być pewien, że streetwear jest bliski jej sercu.

Gdzie kupować streetwear?



Wydawać by się mogło, że streetwear cieszy się większą popularnością za granicą niż w Polsce. Nietrudno jest jednak znaleźć czy to stacjonarnie, czy w sieci dobrej jakości ubrania od polskich producentów. Co więcej, ubrania produkowane w Polsce trafiają również do różnych zakątków Europy, gdzie spotykają się z równie dużym zainteresowaniem, co i u nas.

Szeroki wybór ubrań od popularnych marek oferuje streetwear sklep – klasykshop.pl. Znajdziesz tam ciekawe projekty zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 360 Stopni, Diamante Wear, Prosto, Stoprocent czy Tabasko to tylko kilka firm, których ciuchy ma w swojej ofercie ten internetowy streetwear shop.

Streetwear trafia w Twój gust, ale nadal masz pewne obiekcje przed noszeniem tego typu ciuchów, bo „co ludzie powiedzą”? Nie sugeruj się opinią otoczenia i noś ubrania, w których czujesz się dobrze. Nawet jeśli do tej pory nosiłeś zupełnie inne ubrania, szybko przekonasz się, że nie ma nic wygodniejszego niż joggery i obszerna bluza.

