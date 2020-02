Krem pod oczy Richevon Eye. Jakie przyniesie efekty?

Krem pod oczy to niezbędny kosmetyk każdej dbającej o swój wygląd osoby. Nie tylko po to, by nawilżyć skórę. Często to właśnie skóra pod oczami jest pierwszym miejscem, gdzie pojawiają się zmarszczki. Dobry krem pod oczy może spowolnić proces ich powstawania! Dlaczego krem pod oczy ma niebagatelny wpływ na starzenie się skóry? Skóra pod oczami jest dużo cieńsza i delikatniejsza, niż skóra w innych rejonach twarzy. Jest też bardzo delikatna i wrażliwa, i szybko się przesusza. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że skóra pod oczami jest niemal całkowicie pozbawiona gruczołów łojowych, tkanki tłuszczowej i ochronnej warstwy lipidowej. Z tej przyczyny pod oczami najszybciej widać zachodzący proces starzenia. Niestety, stan skóry w okolicach oczu, jest bardzo uzależniony od stylu życia. Osoby, które notorycznie nie przesypiają nocy, źle się odżywiają, piją za mało wody – będą miały skórę w złym stanie. Często pojawiają się u nich cienie i worki pod oczami, a ich skóra robi się sucha, mało elastyczna. Są jednak sposoby, aby poprawić wygląd twarzy w okolicach oczu. Aby tego dokonać, najlepiej stosować odpowiednie kremy pod oczy.

Jakie składniki powinien mieć dobry krem pod oczy?





Niepożądane składniki kremów pod oczy Rodzaj składnika Wpływ na skórę parabeny Powodują reakcje alergiczne. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia. silikony Maskują zły stan skóry, w rzeczywistości pogarszają jej stan – wysuszają ją i uczulają. Ponadto utrudniają wchłanianie innych substancji aktywnych kremu. PEGi Osłabiają naturalną barierę ochronną skóry. Zanieczyszczone rakotwórczym 1,4 - dioksanem. sztuczne barwniki Mają działanie drażniące, powodują zaczerwienienie i pieczenie skóry. sztuczne kompozycje zapachowe Alergizują, mogą wywoływać łzawienie oczu.

Krem pod oczy to podstawa pielęgnacji wrażliwej skóry w tym obszarze. Czym powinien się charakteryzować, aby skóra pozostała dobrze napięta i elastyczna? Najważniejsze cechy dobrego kremu pod oczy to:

skuteczność – krem pod oczy musi działać, by jego stosowanie miało sens,

delikatność - skóra w tym rejonie jest bardzo cienka i wrażliwa. Najlepsze kremy pod oczy nie będą powodować podrażnień delikatnych miejsc pod oczami, ani wywoływać reakcji alergicznych. Ważne więc, aby krem pod oczy miał sprawdzony skład, bez szkodliwych substancji (wyszczególnionych w tabeli poniżej),

silne działanie nawilżające - skóra pod oczami szybko traci wodę. Krem po oczy powinien likwidować ten problem,

naturalny skład - dobrze, aby krem był zrobiony z naturalnych składników o potwierdzonym działaniu,

działanie przeciwzmarszczkowe - krem pod oczy nie usunie całkowicie dużych bruzd, może jednak wygładzić i zmniejszyć istniejące zmarszczki, i będzie zapobiegał pojawieniu się kolejnych,

redukujący wpływ na worki i cienie - krem pod oczy powinien radzić sobie z cieniami i workami, które powstały pod wpływem brak snu, zmęczenia czy przepracowania.

Jaki składniki są najbardziej skuteczne w kremie pod oczy?





Krem pod oczy, aby spełniał swoje zadanie, powinien zawierać skuteczne i przebadane składniki. Dzięki temu skóra odzyska młodość, a oczy nabiorą blasku. Podstawowe składniki, jakie powinien zawierać dobry krem pod oczy to:

ekstrakt z lawendy wąskolistnej - jest to bardzo skuteczny składnik, zwłaszcza w kremach do cery dojrzałej. Ma działanie ochronne, przeciwstarzeniowe, łagodzące i nawilżające. Działa też przeciwobrzękowo, dlatego redukuje cienie i worki pod oczami.

- jest to bardzo skuteczny składnik, zwłaszcza w kremach do cery dojrzałej. Ma działanie ochronne, przeciwstarzeniowe, łagodzące i nawilżające. Działa też przeciwobrzękowo, dlatego redukuje cienie i worki pod oczami. ekstrakt z topoli czarnej - powoduje, że skóra robi się bardziej elastyczna. Posiada silne właściwości nawilżające i ujędrniające skórę, redukuje również zmarszczki pod oczami,

- powoduje, że skóra robi się bardziej elastyczna. Posiada silne właściwości nawilżające i ujędrniające skórę, redukuje również zmarszczki pod oczami, ekstrakt z guarany - guarana pobudza mikrokrążenie, wskutek czego zwalcza worki i cienie pod oczami, ma także działanie nawilżające i ujędrniające,

- guarana pobudza mikrokrążenie, wskutek czego zwalcza worki i cienie pod oczami, ma także działanie nawilżające i ujędrniające, koenzym Q1 - to nowoczesny środek odmładzający. Spowalnia powstawianie zmarszczek, redukuje te już istniejące. Przeciwdziała utracie kwasu hialuronowego, chroni delikatną skórę przed działaniem czynników zewnętrznych,

- to nowoczesny środek odmładzający. Spowalnia powstawianie zmarszczek, redukuje te już istniejące. Przeciwdziała utracie kwasu hialuronowego, chroni delikatną skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, olej z aceroli - ma silne działanie nawilżające, zapobiega utracie wody. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, stymuluje syntezę kolagenu. Zmniejsza niedoskonałości skóry, rozjaśnia cienie pod oczami,

- ma silne działanie nawilżające, zapobiega utracie wody. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, stymuluje syntezę kolagenu. Zmniejsza niedoskonałości skóry, rozjaśnia cienie pod oczami, kwas hialuronowy - to eliksir młodości. Jest składnikiem wielu dobrych kosmetyków, w tym kremów pod oczy. Kwas hialuronowy występuje w skórze naturalnie, ale wraz z wiekiem ubywa go. Kremy zawierające ten składnik powodują nawilżenie skóry, wyraźne spłycenie zmarszczek, działają silnie ujędrniająco i pobudzająco.

Krem pod oczy Richevon Eye

Najlepsze kremy po oczy zawierają wyżej wymienione składniki. Przykładem takiego kosmetyku może być krem pod oczy Richevon Eye. Jest to produkt odznaczający się wysoką zawartością naturalnych składników aktywnych. Ogromną jego zaletą jest brak szkodliwych komponentów chemicznych. Poniżej przytaczamy opinie osób, które zdecydowały się wypróbować ten krem:

Richevon Eye używam od kilku miesięcy i nie zmienię na nic innego. W końcu znalazłam krem ideał, który radzi sobie z moimi workami pod oczami i pozostawia skórę lepiej nawilżoną i napiętą. Moje spojrzenie wyraźnie odmłodniało! - Irena, 47 lat

Pierwsze linie pod oczami zaobserwowałam u siebie ponad rok temu. Wystraszyłam się, że tak szybko robią mi się zmarszczki, więc gorączkowo zaczęłam szukać dobrego kremu pod oczy. Wypróbowałam kilka produktów drogeryjnych z różnej puli cenowej i każdy z nich mnie uczulał. Nie widziałam też żadnych efektów ich stosowania. Na Richevon Eye natknęłam się w Internecie. Po przeanalizowaniu składu, zakupiłam jedno opakowanie na próbę. Stosuję od ponad dwóch miesięcy. Nie podrażnia mnie ani trochę, a skóra pod oczami wygląda bez porównania lepiej, nawet linie pod oczami ładnie się wygładziły. Nie muszę też już używać korektora, bo ciemne podkówki pod oczami przestały się pojawiać. - Aneta, 24 lata

Wybierając taki krem, można być pewnym widocznej poprawy stanu skóry pod oczami.

Krem pod oczy – stosowanie





Krem pod oczy należy stosować regularnie, od około dwudziestego piątego roku życia. Kiedyś uważano, że kremy pod oczy powinny stosować kobiety dopiero po skończeniu 40 lat, ale obecnie kremy tego typu są już polecane młodym kobietom.

Nie bójmy się sięgać po krem pod oczy w wieku 20 lat, jeśli nasza skóra tego potrzebuje! To mit, że jeśli zaczniemy stosować krem w młodym wieku, skóra pod oczami się rozleniwi i szybciej postarzeje. Wręcz przeciwnie, jeśli na bieżąco będziemy pobudzać skórę do regeneracji i chronić ją przed szkodliwymi czynnikami środowiska, to odwdzięczy się nam młodszym wyglądem w przyszłości – mówi Karolina Formela, kosmetolog Clinica Cosmetologica

Kremy pod oczy wymagają specjalnej aplikacji. Nakładając preparat, nie wolno naciągać delikatnej skóry, ponieważ może to przyśpieszyć powstawanie zmarszczek. Przed aplikacją trzeba dokładnie oczyścić twarz, zmyć makijaż. Można też wykonać łagodny masaż, który poprawi mikrokrążenie i sprawi, że składniki zawarte w kremach będą się lepiej wchłaniać. Następnie krem nakłada się w kilku punktach skóry. Kolejnym krokiem jest delikatne wklepanie kremu w skórę. Proces ten należy zacząć od zewnętrznej krawędzi oka. Preparatu nie należy nakładać przy linii dolnych rzęs, bezpośrednio pod okiem ani na ruchomej górnej powiece tuż przy rzęsach. Tak nałożony krem może dostać się do oczu i je podrażnić. W trakcie aplikacji można wykonać delikatny masaż, który zapobiegnie powstaniu obrzęków wokół oczu. Krem pod oczy należy stosować codziennie, najlepiej dwa razy – rano i wieczorem. Dzięki temu skóra będzie dobrze nawilżona i odżywiona oraz chroniona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Pamiętajmy też, żeby nie aplikować kremu bezpośrednio przed położeniem się do łóżka, ponieważ krem może wetrzeć się w pościel. Poczekajmy, aż dobrze się wchłonie.

Krem pod oczy – profilaktyka przynosi najlepsze efekty





Stosowanie kremu na okolice oczu to kluczowy nawyk każdej zadbanej osoby! Nie można dbać o ciało i twarz, a zapominać o oczach, które są przecież jednym w ważniejszych atrybutów urody. Wiele osób zastanawia się, jaki krem pod oczy wybrać, ponieważ na rynku jest zatrzęsienie tego typu produktów. Przed zakupem warto sprawdzić skład i wybrać taki krem, który będzie zawierał najlepsze, sprawdzone składniki. Najlepszy krem pod oczy to ten dobrany do potrzeb skóry. Można też poradzić się sprzedawcy, kosmetyczki lub kosmetologa. Należy pamiętać, ze najważniejsza w dbaniu o urodę, w tym też o delikatne okolice oczu, jest profilaktyka. Lepiej zapobiegać powstawaniu zmarszczek, niż później walczyć z ich redukcją. Dobre nawyki włącz już od młodości, na pewno w późniejszych latach zaowocuje to piękną, zdrową skórą!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak zlikwidować zmarszczki pod oczami?

Zmarszczki można zredukować w domowym zaciszu. Wystarczy stosować skuteczny krem pod oczy, takim dobrym przykładem jest Richevon Eye. Ważne tylko, by aplikować krem pod oczy systematycznie i w odpowiedni sposób.

Jaki krem pod oczy wybrać?

Krem pod oczami musi być łagodny dla skóry wrażliwej: bezzapachowy, bez sztucznych barwników, silikonów, szkodliwych emulgatorów i toksycznych konserwantów typu parabeny. Znowu jako przykład kremu, który nie zawiera tych składników, można podać Richevon Eye.

Jakie składniki powinien zawierać krem pod oczy?

Tym, co warunkuje działanie kremu, są jego składniki aktywne. Najlepiej, by działały na wielu poziomach skóry: dbały o jej nawilżenie (np. kwas hialuronowy), stymulowały produkcję kolagenu (np. ekstrakt z lawendy wąskolistnej), chroniły przed postarzającymi wolnymi rodnikami (np. koenzym Q10), poprawiały ukrwienie skóry (ekstrakt z topoli czarnej). W redukcji worków pod oczami sprawdzą się składniki pobudzające mikrokrążenie (np. ekstrakt z guarany), a w przypadku cieni komponenty lekko rozjaśniające skórę (np. olej z aceroli).

Jak nawilżyć skórę pod oczami?

Dobre nawilżenie skóry zapewni nam kwas hialuronowy, który ma zdolność do wiązania wody i znacznie zwiększa wysycenie nią komórek skóry, podobnie działają również ekstrakty roślinne z lawendy i topoli. Krem powinien zawierać także składniki wzmacniające naturalną barierę hydrolipidową skóry, by hamować nadmierną ucieczkę wody z naskórka, np. olej z aceroli.

Jak nakładać krem pod oczy?

Krem pod oczy nakładamy punktowo na skórę pod oczami i wklepujemy delikatnymi ruchami, zaczynając od zewnętrznej strony oka. Unikamy aplikacji kremu przy samej linii rzęs i uważajmy, by produkt nie przedostał się do oczu.





Bibliografia





1. Wasilewski P, Jabłońska M, Dlaczego skóra twarzy się starzeje i jak można temu przeciwdziałać,[w:] SÖFW-Journal, nr 5 / 2012, s. 28-33 2. Hunt K.J, Hung S.K, Ernst E, Botanical Extracts as Anti-Aging Preparations for the Skin, 2010 3. Yaar M, Gilchrest BA: Skin aging: postulated mechanisms and consequent changes in structure and function. Clin Geriatr Med., 17:617-30, 2001

Materiał Promocyjny