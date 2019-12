5 porad, jak wybrać odpowiedni materac do łóżka

Po pierwsze: jakość





Niezależnie od tego, na jaki rodzaj materaca do łóżka się zdecydujesz, pamiętaj, że najważniejsza jest jego jakość. Wśród każdych, nawet tych pochodzących z najwyższej półki modeli zdarzają się buble – uważnie więc czytaj opisy oraz składy. I choć wysoka cena nie jest gwarantem jakości, na materacu nie warto oszczędzać. Solidny, wykonany z wysokiej jakości materiałów, będzie inwestycją na lata – nie tylko w Twój komfort i wygodę, ale także w Twoje zdrowe. Wybierz więc produkt znanej, cenionej marki (np. Hilding), który cieszy się pozytywnymi opiniami klientów. Zwracaj uwagę na najdrobniejsze detale, sposób wykończenia, jakość wypełnień – każdy drobiazg będzie miał wpływ na użytkowanie materaca i Twoją satysfakcję (bądź jej brak) z jego zakupu.



Rodzaj materaca odpowiedni do potrzeb



W sklepach z artykułami domowymi i wyposażeniem wnętrz dostępne są różne rodzaje materacy, które odpowiadają odmiennym potrzebom i oczekiwaniom klientów. Wybierz ten, który spełnia Twoje wymagania. Na jaki się zdecydować? Do najczęściej wybieranych opcji należą m.in. materace piankowe, wykonane z pianki poliuretanowej. Pianka ta jest elastyczna, dzięki czemu materac z łatwością dopasować można do różnych rodzajów i rozmiarów stelaży. Materac z pianki jest odpowiednim wyborem zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W sklepach znajdziesz również modele przeznaczone dla osób starszych, przewlekle chorych, bądź cierpiących z powodu nadwagi. Zaletą materacy piankowych jest to, że dopasowują się one do ciała, zapewniając bezpieczny i komfortowy sen. Nie bez znaczenia jest także fakt, że z łatwością można dobrać odpowiedni do swojego łóżka model. Niestety – rozwiązanie to ma również wady. Jakie? Przede wszystkim, wskutek użytkowania na piance mogą pojawiać się odkształcenia. Dotyczy to jednak materaców niskiej jakości lub nieprawidłowo dobranych do wagi śpiącej na nich osoby. Innym rodzajem materacy, które cieszy się popularnością, są materace sprężynowe. Modele te wykonane są ze sprężyn, które połączone ze sobą, stanowią jedną powierzchnię. Na górze znajduje się oczywiście warstwa ochronna, która zabezpiecza sprężyny przed wydostawaniem się na zewnątrz. Obecnie najczęściej sprzedaje się materace sprężynowe kieszeniowe, a więc takie, w których sprężyny umieszczone są w specjalnych kieszonkach. Dzięki temu, sprężyny z poszczególnych kiszonej nie oddziałują na siebie i w czasie zmiany pozycji, nie budzisz osoby śpiącej obok. Zaletą tego rodzaju materacy jest ich wysoka wygoda oraz trwałość. Zaleca się wybór materaca typu pocket, np. multipocket lub luxpocket.

Na koniec musimy wspomnieć o materacach lateksowych, których lateksowe wypełnienie sprawia, ze materac jest elastyczny i wygodny. Idealnie dopasowuje się do krzywizn ciała użytkownika, zapewnia komfortowy i bezpieczny sen. Gdy wstaniesz z łóżka, materac błyskawicznie wraca do pierwotnego kształtu. Nie powstają na nim odkształcenia i wgniecenia. Ponieważ taki materac dobrze dopasowuje się do ciała użytkownika, może być użytkowany przez pary o różnej wadze bądź dzieci, których waga zwiększa się wraz z wiekiem.

Rozmiar materaca



Istotnym parametrem materaca jest jego rozmiar. Jeśli zależy Ci na bezpiecznym i komfortowym śnie, wybierz materac o co najmniej 20 centymetrów dłuższy niż wynosi Twój wzrost. Odpowiednio dobierz również jego szerokość, biorąc pod uwagę pozycję, w której śpisz i swój komfort.

Twardość materaca



Dostępne w sklepach materace charakteryzują się różną twardością. Wybierz więc taki, który odpowiedni jest dla Twojej wagi. I choć jest to odczucie subiektywne, przyjmuje się zasadę, że do wagi 80 kg odpowiedni jest materac o twardości H2, zaś osoby ważące więcej powinny wybierać materace o twardości H3.

Dostawa i detale



Dobry materac możesz kupić w sklepie stacjonarnym, bądź internetowym. Taka możliwość istnieje m.in. w przypadku materacy marki Hilding. Kupując materac w sieci bądź zamawiając transport do domu, upewnij się, ze zostanie on właściwie zabezpieczony. To ważne, by w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu!

