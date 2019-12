Zakupy w Reserved wprost do Paczkomatu!

Kluczowa kwestia. I - dodajmy od razu - jeśli myślisz, że jedynym rozwiązaniem jest kredyt, a później zaciskanie przysłowiowego pasa przez dobrych kilka lat, jesteś w błędzie. Oczywiście, jeśli dysponujesz odpowiednią kwotą lub jesteś w stanie skolektować ją z niewielką pomocą pożyczki, jest to jedna z najszybszych dróg do finansowego domknięcia inwestycji. Nie martw się jednak, a tym bardziej nie rezygnuj, jeśli jest inaczej. Dostępne są co najmniej dwie inne sprawne metody nabycia ERP. Jakie? Wykorzystanie leasingu lub dotacji UE. Jak to działa i w jaki sposób w ogóle „zabrać się” za taką „wspomaganą” formę zakupu? Możesz o tym przeczytać więcej: https://www.streamsoft.pl/systemy-erp/#jakfinansowac .

UWAGA! Oczywiście, bez względu na to jaki model wybierzesz, musisz się także liczyć z kosztami samego wdrożenia i późniejszego serwisu. To właśnie one są najtrudniejsze do określenia na początkowym etapie prac. Ile więc w sumie trzeba wydać? Orientacyjne przedziały kwotowe możesz poznać, klikając w ten link.

Jeśli zdecydujesz się na zakupienie licencji (tzw. tradycyjny model zakupu), zapłacisz właśnie za nie (jednorazowo). Wydatki w przyszłości będą zaś dotyczyć aktualizacji, jeśli się na nie zdecydujesz. To nie jedyna możliwość kupna. Większość firm zajmujących się sprzedażą lub (i) produkcją oprogramowania, oferuje systemy ERP także w modelach abonamentowych, choćby SaaS (Software as a Service - abonament za użytkowanie systemu oraz dostęp do infrastruktury serwerowej) oraz ASP (Application Service Provider, on-demand software - abonament za użytkowanie licencji systemu).

Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning ) są specyficznym rodzajem oprogramowania, które służy do planowania całości zasobów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pozwalają kontrolować i sterować procesami ze wszystkich obszarów działalności danej firmy (np. handel, produkcja, logistyka, księgowość itd). To odróżnia je od systemów, które służą organizacji pracy tylko części prac firmy (np. systemu MRP czy CRM).

Działając w pojedynkę nierzadko ciężko osiągnąć założony cel. Co innego praca w zespole. Nie od dziś wiadomo, iż połączenie sił pozwala zdobywać szczyty. Sprawę z tego faktu doskonale zdaje sobie marka Reserved (będąca własnością Grupy LPP) oraz firma InPost.

InPost łączy siły z Reserved

InPost to jeden z najbardziej rozpoznawanych operatorów logistycznych działających na terenie naszego kraju. Oferta marki kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, niemniej jednak obecnie działania firmy skupione są wokół branży e-commerce, w tym zwłaszcza obsłudze logistycznej Paczkomatów i usługach takich jak przesyłka kurierska. Z kolei marka Reserved to znana sieć odzieżowa, której założycielami są Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec. Właścicielem Reserved jest naturalnie Grupa LLP, będąca w posiadaniu 146 sklepów marki Reserved w Polsce, o łącznej powierzchni ok. 102 tys. m2. Do czego może prowadzić połączenie sił opisanych marek?

Nawiązanie współpracy pomiędzy firmą InPost, a Grupą LPP to – z punktu widzenia klientów Reserved – spora zmiana na lepsze. Od 1 października osoby dokonujące zakupu w e-sklepie Reserved zlokalizowanym na terenie Polski mogą zamawiać swoje przesyłki bezpośrednio do Paczkomatów. A to dopiero początek! Marki planują bowiem wdrożenie podobnej opcji również w kolejnych sklepach będących własnością Grupy LPP. Mowa o Cropp, House, Mohito czy też Sinsay.

Idea współpracy

Jak mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP: „W branży retail odpowiadanie na potrzeby klienta to przede wszystkim ciągła praca zarówno nad doskonaleniem oferty, jak również standardów obsługi sprzedaży. Nawiązanie współpracy z operatorem InPost, to dla nas kolejny krok w kierunku odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, którzy coraz bardziej cenią sobie czas, elastyczność i wygodę rozwiązań. Świadomość zmieniającego się rynku oraz rosnące znaczenie kanału e-commerce sprawiają, że logistyka, a tym samym elastyczne podejście do oczekiwań konsumentów to jeden ze strategicznych kierunków naszego rozwoju. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy połączyć siły z polskim operatorem, aby realizować te cele.”

Z tymi słowami zgadza się również Rafał Brzoska, prezes InPost: „Preferencje i zachowania klientów zmieniają się wraz z rozwojem cyfryzacji, która napędza transformację w handlu detalicznym. Grupa LPP jest świadoma zmian na rynku i w swojej strategii stawia nie tylko na rozbudowę sieci sklepów stacjonarnych, ale także na rozwój sieci sklepów internetowych. InPost jest świetnym partnerem logistycznym dla sklepów internetowych – aż 52% kupujących w Internecie deklaruje Paczkomaty jako najczęściej wybieraną formę dostawy towaru*. Dane te wskazują nie tylko na korzyść w postaci satysfakcji klientów, ale również zwiększenia sprzedaży e-sklepów, w których Paczkomaty są oferowaną opcją dostawy zakupionych produktów”.

Dlaczego warto wybrać dostawę do Paczkomatu?

Paczkomaty InPost to maszyny czynne przez 24h, 7 dni w tygodniu. W praktyce oznacza to więc, iż naszą paczkę możemy odebrać dosłownie o każdej porze dnia i nocy. Co więcej, obecnie na terenie kraju znajduje się niemalże 5000 urządzeń, a część z nich dostępna jest także w małych miejscowościach. Aby znaleźć Paczkomat zlokalizowany najbliżej miejsca zamieszkania wystarczy użyć prostej wyszukiwarki dostępnej na stronie marki InPost lub posłużyć się aplikacją InPost Mobile. Na tym jednak nie koniec zalet związanych z korzystaniem z opisywanych maszyn. Otóż dzięki wspomnianej aplikacji mobilnej InPost Mobile, kupujący mogą m.in. sprawdzić wszystkie informacje dotyczące czasu realizacji dostawy, śledzić drogę swojej przesyłki czy też zlokalizować Paczkomaty i Punkty Odbioru Przesyłek. Dzięki wbudowanej opcji GPS mają także możliwość szybkiego zaplanowania trasy podróży do wybranego Paczkomatu bądź też Punktu Odbioru Przesyłek. Aplikacja mobilna InPost Mobile to także świetna opcja dla osób, którym zdarza się zapomnieć o odbiorze przesyłki. Dlaczego? Ponieważ InPost Mobile automatycznie przesyła powiadomienie push w chwili, gdy adresat paczki znajduje się w pobliży Paczkomatu bądź też o uprzednio wybranej przez niego godzinie.