Jaką kurtkę wybrać - membranową czy softshell?

Kurtki membranowe – na jakie warunki?





Kurtki z membraną w porównaniu z softshellami dużo lepiej sprawdzają się w czasie deszczów. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji membrany. Tę zaś produkuje się w taki sposób, aby znajdujące się w nim otwory były na tyle niewielkie, aby blokowały przedostawanie się kropli deszczu.

Rozwiązanie to jest dość genialne w swej prostocie chociażby ze względu na fakt, że te same otwory pozwalają na przynajmniej częściową wymianę powietrza, a co za tym idzie również na odprowadzanie na zewnątrz potu – w końcu woda w postaci pary jest „mniej wymagająca”, gdy chodzi o wielkość otworów, przez które musi się przedostać.

Choć membrany w wielu przypadkach sprawdzają się bardzo dobrze, a deklarowana przez producentów wodoodporność waha się od adekwatnej do „zwykłych deszczy”, po komfortowe nawet w duże ulewy (wiele takich kurtek z membraną posiada u siebie sklep E-horyzont.pl), mają też swoje słabe strony w postaci nie zawsze wystarczającej oddychalności – co może być odczuwalne w przypadku osób bardziej zimnolubnych lub po prostu przy podwyższonej aktywności (np. intensywnym marszu pod górę).

Kurtki softshell – kiedy się sprawdzają?





Zastanawiając się nad tym, czy lepsze są kurtki membranowe czy softshell, nie można ograniczać się tylko do kwestii wodoodporności. Tym bardziej, że przecież w teren i tak najchętniej jeździmy wtedy, gdy prognozy pogody są w miarę dobre, a i w użytku miejskim deszcze nie trwają bez przerwy.

Co oferują swoim użytkownikom kurtki softshell? Przede wszystkim znacznie większą oddychalność. W warunkach outdoorowych jest to bardzo istotna przewaga, jednak w trakcie miejskiego użytkowania także nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ryzyko przepocenia się jest znacznie mniejsze.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że typowa kurtka softshell jest wyraźnie lżejsza od swojego membranowego odpowiednika. Choć nie są to ogromne różnice, w przypadku długich wędrówek po szlaku potrafią być odczuwalne, zwłaszcza jeśli postawi się na lekką odzież i obuwie nie tylko w przypadku samej kurtki.

Co z samą wodoodpornością? Choć jest wyraźnie niższa niż w przypadku kurtek membranowych, softshelle powinny wytrzymać lekki deszcz – zwłaszcza jeśli będą regularnie impregnowane. Warto jednak wybierać modele sprawdzonych marek, które specjalizują się w outdoorze (niejeden dobry softshell damski lub męski można znaleźć wśród propozycji takich marek, jak Jack Wolfskin).

Kurtka membranowa czy softshell? A może… wariant pośredni?





Wspomniane dwie technologie tworzenia kurtek turystycznych są od siebie bardzo odmienne. Co jednak ciekawe, powstały już kurtki łączące membranę z softshellem.

W praktyce pomysł ten sprowadza się do umieszczenia w kurtce softshell cienkiej warstwy membranowej. Na tyle cienkiej, by nie niwelować całkowicie komfortu, jaki daje typowy softshell, choć podwyższającą odporność na deszcz (nadal jednak nie aż tak bardzo, jak w typowej membranie).

Co ciekawe, istnieje też inne podejście do tworzenia kurtek łączących cechy membrany i softshellu, a mianowicie stosowanie warstw membranowych tylko na niektórych elementach kurtki – głównie kaptura, czy ramion. Tym samym chronione są te obszary, które mogą okazać się najbardziej narażone na przemoczenie, a jednocześnie w pozostałych częściach kurtki dba się o oddychalność.

Kurtka membranowa czy softshell?





Jak widać każde rozwiązanie ma swoje zalety, a ostateczny wybór powinien być podyktowany tym, czy bardziej zależy nam na oddychalności czy na zabezpieczeniu na wypadek deszczu. W obu przypadkach warto jednak wybierać wśród kurtek outdoorowych, ponieważ w ich przypadku zadbano o wysokie parametry techniczne.

