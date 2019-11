Gdzie najlepsze promocje na buty? Trendhype ułatwia wyszukiwanie

Trendhype powstał z myślą o tych, którzy w krótkim czasie i w wygodny sposób chcą znaleźć buty, o których marzą. Nie zawsze jest przecież czas na wyprawę do centrum handlowego i spędzenie tam kilku godzin w poszukiwaniu wymarzonego modelu obuwia. Zakupy internetowe nie sprawiają w obecnych czasach żadnych problemów – wystarczy kilka kliknięć, by już wkrótce cieszyć się nową parą upragnionych sneakersów z New Balance czy też skórzanych kozaków Kazar. Przymierzysz je w domowym zaciszu i bez pośpiechu, a jeśli nie spełnią oczekiwań, kurier zabierze je z powrotem. Oszczędność czasu i wysiłku na miarę nowoczesnych czasów! Dzięki Trendhype nie tylko znajdziesz fason, którego brakuje w Twojej szafie, ale również będziesz się cieszyć dodatkową korzyścią – niższą ceną!

Co to jest Trendhype?

Trendhype to wygodna w użyciu wyszukiwarka butów, za pomocą której z łatwością przejrzysz ponad 450 marek obuwniczych i 60 tysięcy modeli butów – od lekkich klapków na słoneczne lato przez buty sportowe z zaawansowanych technologicznie materiałów po ocieplane trapery i kozaki na śnieżną zimę. Aktualne kolekcje czołowych polskich i zagranicznych producentów są tutaj na wyciągnięcie ręki – estetyczne zdjęcia i detale opisujące wybrany produkt ułatwią Ci wybór i przyspieszą decyzję.

Trendhype wykorzystasz nie tylko do tego, by znaleźć stylowe sztyblety z zamszu. Znajdziesz tutaj również informacje na temat poszczególnych fasonów obuwia i stylizacyjne podpowiedzi, jak je wpleść w codzienne stylizacje, by dobrze wyglądać. Nie do przecenienia jest także możliwość filtrowania produktów według dostępnych rabatów – to właśnie dzięki niej znajdziesz obuwnicze okazje nawet z 70% zniżką.

Jak korzystać z Trendhype?

Z pomocą Trendhype wyszukiwanie odpowiednich modeli butów jest szybkie i proste. Od tej pory nie tylko będziesz wiedzieć, czym są muszkieterki lub modne mule, ale także odkryjesz znane marki i to, co wyróżnia ich kolekcje. Znajdziesz tutaj także porady stylizacyjne dotyczące poszczególnych fasonów i tego, z czym dobrze jest je nosić, by stworzyć stylowy look. Dostępne kolekcje butów dla niej, dla niego i dla dzieci możesz przeglądać, filtrując zawartość według poniższych kategorii:

kategoria

kolor

rozmiar

producent

cena

rabat

Na uwagę na pewno zasługuje ostatni filtr – to prawdziwa gratka dla poszukiwaczy obuwniczych okazji i przecen. Jeśli szukasz sneakersów na grubej podeszwie lub stylowych loafersów, po co przepłacać? Przeglądaj dostępne kolekcje z rabatem od 20 do 70% i więcej, by znaleźć interesujący Cię model. Dzięki Trendhype Twoje stylizacje uświetnią awangardowe mokasyny z kolekcji Hego’s Milano, kultowe trampki Converse, bez których nie obędzie się żaden miłośnik miejskiego stylu lub botki Palladium z niezwykle wytrzymałymi podeszwami. Znasz te marki i ich projekty? Jeśli nie, wystarczy kilka kliknięć, by odkryć wszystkie legendarne marki i sklepy z najmodniejszym obuwiem w jednym miejscu.

Wyszukiwanie butów na co dzień lub do eleganckich stylizacji z pomocą Trendhype jest niezwykle proste. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest wpisanie poszukiwanego fasonu butów w pole wyszukiwania. Po prostu wpisz „baleriny Gino Rossi” lub „kalosze Hunter” w odpowiednie miejsce, by odkryć niezliczone modele. Możesz również wykorzystać opcję przeszukiwania według konkretnych kategorii. Jakiś model przykuł Twoją uwagę? Doskonale! Po kliknięciu na produkt Trendhype przedstawi Ci kilka informacji na temat fasonu i wykorzystanych materiałów. W następnym kroku, po wybraniu sklepu, w którym dostępne są buty, które wpadły Ci w oko, możliwe będzie dokonanie transakcji. Gotowe! Od wymarzonej pary zakupionej w atrakcyjnej cenie dzieli Cię zaledwie kilka kliknięć.

Buty na każdą porę roku i okazję

Bez butów ani rusz. Zmieniająca się za oknem aura i okoliczności to wystarczający powód, by mieć ich w szafie niejedną parę. Niektóre fasony to uniwersalny i ponadczasowy wybór na wiele okazji. W przypadku mężczyzn są to na przykład klasyczne skórzane oxfordy lub derby, czyli sznurowane modele półbutów. Takie fasony przydają się w stylizacjach do pracy, na biznesowych spotkaniach, ale również w eleganckich stylizacjach na rodzinne uroczystości, ślub czy randkę, gdy zależy Ci na eleganckim wyglądzie. Na czas wolny i do swobodnych stylizacji wybieraj sneakersy lub minimalistyczne skórzane tenisówki w uniwersalnej palecie barw – czarne, granatowe lub białe. Przydadzą się do stylizacji w duchu smart casual i tych sportowych z udziałem koszulki polo i wygodnych joggerów.

W damskiej szafie na pewno nie może zabraknąć klasycznych czółenek na szpilce lub stabilnym słupku. To wybór nie tylko do biznesowych stylizacji, ale również do wszystkich innych formalnych strojów, w których wymagana jest elegancja. Kolejną uniwersalną parą obuwia są botki – spisują się zarówno wczesną wiosną, jak i jesienią, chroniąc przed chłodem i zapewniając modny wygląd. Do warstwowych stylizacji będą jak znalazł! W letniej garderobie nie może natomiast zabraknąć lekkich i przewiewnych sandałów – te ozdobione biżuteryjnymi dodatkami będą „kropką nad i” w stylizacjach ze zwiewną sukienką oraz lekkich płóciennych tenisówek w białym kolorze. Do jeansów i klasycznego T-shirtu lub szortów i lekkiego topu są niezbędne. Dzięki Trendhype masz je wszystkie na wyciągnięcie ręki.

Materiał Promocyjny