Beth Hart w Warszawie z nowym albumem i wielkimi przebojami

Jako czterolatka odkryła swoją miłość do muzyki. Najpierw poznawała i chłonęła tajniki muzyki klasycznej, zachwycając się chociażby wspaniałymi dziełami Jana Sebastiana Bacha, Beethovena, jak i Mozarta. Następnie odkrywała dorobek grupy Led Zeppelin, Otisa Reddinga, czy też Etty James.

Z uwagi na dosyć skomplikowaną sytuację rodziną - kiedy skończyła piąty rok życia, jej ojciec trafił do więzienia za handel narkotykami - niezwykle szybko wpadła w kłopoty i nieodpowiednie towarzystwo. W celu 11 lat była już alkoholiczką, a niedługo potem rozpoczęła swoją przygodę z heroiną, jak i innymi substancjami odurzającymi.

Pomimo tego, że pragnęła studiować grę na wiolonczeli i śpiew, nie umiała pogodzić udziału w konkursach dla nowych talentów z wymaganiami, które stawiało jej liceum muzyczne. Zamiast tego wybrała drogę nauki, która wydawała się być praktyczna i założyła swój pierwszy zespół. Jej wielki talent zwrócił uwagę branży w osobie Davida Wolffa (menadżer, który odkrył między innymi Cyndi Lauper). Dzięki staraniom menadżera swoją pierwszą płytę "Immortal" w 1966 roku nagrała dla Atlantic Records. Niezwykle ciepło przyjęto jej debiut, który zaowocował 9-cio miesięczną trasą koncertową. W jej trakcie powstał materiał na następną płytę "Streaming for My Supper", która została wydana w 1999 roku. To z niej pochodzi jeden z pośród największych hitów, czyli ballada biograficzna "L.A.Song (Lut od This Town)". W tym utworze artystka opisuje własne doświadczenie z chorobą, jaką jest depresja.

Razem ze wzrostem popularności Beth Hart spotęgowaniu uległy równiej i jej problemy z alkoholem, narkotykami, psychozą maniakalno-depresyjną, anoreksją i z prawem (za podrabiane recepty skazano ją na karę więzienia). Wówczas pomocną dłoń wyciągnął do niej jej ówczesny menedżer, obecnie mąż artystki, Scott Guetzkow, dzięki któremu mogła rozpocząć bolesną i długą batalię z własną psychiką i uzależnieniami.

Bardzo charakterystyczna, zadziorna barwa głosu, jak i iście rock'n'rollowy życiorys nierzadko prowokują porównania do Janis Joplin. Niestety za tym porównaniem Beth Hart nie przepada. Pomimo tego, że zaśpiewała tytułową rolę w off-broadway'owym musicalu pod tytułem "Love, Janis", obecnie woli pracować na swoje własne nazwisko i uciekać przed tak popularnym pośród muzycznych artystów zaszufladkowaniem.

W swoim dorobku posiada aż sześć studyjnych płyt, a dwie, zostały nagrane wraz z wirtuozem gitarowym, Joe Bonamassą. Wokalistka po złych doświadczeniach stanęła na nogi, a dzisiaj współpracuje z największymi nazwiskami w branży muzycznej. Ma swoich fanów nie tylko zza granicą, ale również i w Polsce. Jej krajowi fani będą mieli szansę już niedługo zobaczyć ją na żywo. Koncert Beth Hart będzie miał miejsce 21 października 2020 na Torwarze. Bilety na koncert można kupić w Going. Link do wydarzenia: https://goingapp.pl/evt/2158724/beth-hart







