Black Friday w liczbach. Ile wydajemy, a ile oszczędzamy podczas Czarnego Piątku?

Co to jest Czarny Piątek? Garść informacji





Black Friday to już nie tylko amerykańskie, ale i globalne wydarzenie związane ze sporymi obniżkami cen. W Polsce od co najmniej kilku lat pod koniec listopada zaczynamy łowić promocje. W wyścigu o coraz korzystniejsze oferty biorą udział sklepy odzieżowe, producenci kosmetyków czy sprzętów AGD, a nawet restauracje. Tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w Stanach Zjednoczonych, obniżki sięgają nawet 75%. Polacy z kolei z roku na rok mogą spodziewać się coraz lepszych promocji. W tym roku Czarny Piątek wypada 29 listopada. Wiele osób czeka na to święto, by właśnie wtedy zaopatrzyć się w gwiazdkowe prezenty.

Portret zakupowicza. Kto najchętniej korzysta z wyprzedaży?





Jak wynika z badań marki Picodi, aż 60% z nas kupuje impulsywnie. Zdecydowana większość, bo aż 86% osób podczas Black Friday decyduje się kupić coś dla siebie. 15% wybiera coś do domu, a 27% prezenty na święta.

Co ciekawe, listopadowe święto przyciąga do sklepów więcej mężczyzn niż kobiet. W poprzednim roku wydali oni średnio po 408 złotych na zakupy. Przedstawicielki płci pięknej – średnio 271 złotych.

Polacy coraz częściej, nie tylko w czasie Black Friday, przenoszą się z zakupami do sieci. W ten sposób mogą szybko porównać ceny produktów, oszczędzić czas, a przede wszystkim ominąć tłumy w centrach handlowych. Z myślą o nich powstał Cyber Monday – dzień internetowych wyprzedaży, wypadający w poniedziałek nadchodzący po Czarnym Piątku. W Polsce szalone obniżki w sieci często obowiązują nawet przez cały ostatni tydzień listopada. W ten sposób mamy czas na podjęcie decyzji zakupowych i zorientowanie się w ofertach sklepów.

Wydajemy czy oszczędzamy?





Gdzie wydajemy pieniądze podczas Black Friday? Okazuje się, że najbardziej atrakcyjne są dla nas promocje w sklepach odzieżowych i obuwniczych. Na drugim miejscu znalazły się wszelkie sprzęty elektroniczne. Kuszą nas promocje na telewizory, obniżki cen smartfonów i okazje na tablety. Chętnie zaopatrujemy się też w urządzenia do kuchni i produkty AGD.

Ile wydajemy? Jak wynika z odpowiedzi konsumentów i danych sprzedażowych, podczas zakupowego szaleństwa zostawiamy w kasach średnio 340 złotych. Łącznie wydatki podczas Czarnego Piątku przekraczają 2,3 miliarda złotych w całym kraju.

Pozostałoby zastanowić się czy dzięki Black Friday oszczędzamy, czy niepotrzebnie wydajemy. Na to pytanie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli przed zakupami skrupulatnie planujemy wydatki, a później trzymamy się listy – Czarny Piątek może być świetną okazją do podreperowania swojego budżetu.

Podczas Black Friday sklepy kuszą promocjami. Już dziś warto zastanowić się, co kupić, by skorzystać z realnych obniżek cen.

Materiał Promocyjny