Prezent na urodziny – czym najchętniej obdarowują się Polacy?

Wyniki badań SW Research pokazują, że Polacy najchętniej obdarowują swoich bliskich z okazji urodzin, imienin oraz świat Bożego Narodzenia, jednak rzadko wręczają prezenty spontaniczne, czyli bez okazji. Średnia cena, jaką wydajemy na prezent, to około 100 złotych. Najczęściej obdarowujemy swoich życiowych partnerów, rodziców oraz dzieci, jednak znaczna część z osób ankietowanych wręcza prezenty również samemu sobie.

Z jakiej okazji najczęściej kupujemy prezenty?



Najpopularniejszą okazją do wręczenia prezentu są urodziny. Wielu z nas nie wyobraża sobie wybrania się do kogoś na przyjęcie urodzinowe z pustymi rękami. Według badań większość Polaków uważa, że udany prezent to taki, który przede wszystkim jest spełnieniem marzeń osoby, którą chcemy obdarować. Zarazem powinien być też niespodzianką, która wywoła uśmiech i zaskoczy jubilata. Prezent na urodziny powinien być oryginalny i zarazem praktyczny.

Co najczęściej kupują Polacy?

Podarunkiem bez okazji lub dodatkiem do prezentu urodzinowego czy imieninowego są zwykle kwiaty lub słodycze, jak również alkohol – np. butelka wina dla kobiety czy też dobra whiskey dla mężczyzny. Niestety, z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie brak nam kreatywności w wyborze upominków i najczęściej kupujemy prezenty na ostatnią chwilę, decydując się na sztampowe i zachowawcze produkty. Wielu Polaków korzysta również z opcji zakupu voucherów do sklepu danej sieci lub galerii handlowej. Jest to rozwiązanie niewątpliwie praktyczne, gdyż osoba, którą chcemy obdarować, sama kupi sobie to, czego w danym momencie potrzebuje lub co sobie wymarzyła – niemniej jednak jest to swego rodzaju pójście na łatwiznę, porównywalne z wręczeniem gotówki w kopercie. O ile w przypadku dalszych znajomych czy bratanka, który zbiera na nowy komputer, możemy pozwolić sobie na taki sposób, będzie to absolutnie wykluczone rozwiązanie, jeśli obdarowujemy kogoś naprawdę bliskiego, zwłaszcza na okrągłą rocznicę urodzin.

Osiemnastka brata albo 60 urodziny ojca – co kupić?





Osiemnaste urodziny oraz jubileusze, czyli okrągłe urodziny to wyjątkowa okazja, dlatego prezenty dla jubilata również powinny być inne niż zwykle. Ciekawym pomysłem, który zyskuje na popularności, jest zbiórka wśród wszystkich zaproszonych gości i zakup jednego, większego prezentu – np. vouchera na wymarzony skok ze spadochronem albo wyjazd na koncert ulubionego zespołu. Jeśli jednak chcemy kupić prezent indywidualnie, najlepszym rozwiązaniem jest wybór spersonalizowanych upominków, które sprawią, że jubilat poczuje się wyróżniony i doceniony. Inspirujące pomysły znaleźć można w artykule: „Prezent na urodziny - gdzie szukać inspiracji na ciekawy prezent?”.

Wybór prezentu urodzinowego wprawdzie nie należy do najłatwiejszych, ale uśmiech zaskoczenia na twarzy jubilata wynagrodzi wszystkie nasze wysiłki. Życzymy udanych zakupów.

Materiał Promocyjny