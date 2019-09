Blix - oszczędzaj na codziennych zakupach

Wraz z rozwojem wolnego rynku i internetu, zwiększa się liczba miejsc, w których możemy dokonywać zakupów. Już nie tylko w sklepach tradycyjnych, ale też internetowych. Sieć pozwala nam też na lepszą weryfikację tego, ile płacimy, dzięki czemu możemy znacząco oszczędzać na codziennych zakupach. Najłatwiej to osiągnąć za sprawą serwisu https://blix.pl/, gdzie dostępne są gazetki różnych sklepów, które informują o bieżących promocjach, ale też pomocne funkcje jak lista zakupów oraz Gotuj z Blix, czyli blogu kulinarnym, na której znajdziemy mnóstwo ciekawych przepisów na smakowite potrawy.

Przeglądarka gazetek - wszystko w jednym miejscu

Polacy kochają zakupy, co widać szczególnie po tłumach w galeriach handlowych. Chcą jednocześnie dużo posiadać, ale nie przepłacać, dlatego starają się podążać za promocyjnymi ofertami. Niestety, nie jest to łatwe, ponieważ sklepów, które kuszą tanimi zakupami, jest coraz więcej, aż ciężko się czasem połapać. Trudno zapanować nad tym całym bogactwem, co nierzadko skutkuje przeoczeniem najlepszych, bo najbardziej opłacalnych propozycji. Jeśli chcemy zawsze trzymać rękę na pulsie, warto korzystać z serwisu blix.pl, gdzie mamy dostęp do wszystkich gazetek promocyjnych - znanych dyskontów jak Biedronka (pod adresem https://blix.pl/sklep/biedronka/), jak i mniej popularnych, ale i wartych śledzenia.

Mobilna lista zakupów - zawsze pod ręką

Ogrom promocyjnych ofert potrafi przytłoczyć, ale dzięki blix.pl można nad tym zapanować. To samo zresztą powiemy o darmowej aplikacji Blix pozwalającej stworzyć listę zakupów zarówno z gazetek, jak i innych miejsc. To pomaga lepiej zaplanować codzienne odwiedziny w sklepach, bo dokładnie wiemy, co chcemy włożyć do koszyka. Nie tracimy czasu na przypominanie sobie o tym, co jeszcze mieliśmy kupić, nie jesteśmy też narażeni na to, że po wyjściu z marketu albo będąc już w domu, uświadomimy sobie, że o czymś zapomnieliśmy. Szczegółowe informacje o liście zakupów znajdziemy pod adresem https://blix.pl/p/lista-zakupow/.

Znajdź dokładnie to, czego szukasz

Jednocześnie warto wiedzieć, że nie musimy za każdym razem wertować całej gazetki, aby znaleźć interesujące nas produkty. Wystarczy bowiem skorzystać z dostępnej na stronie Blix wyszukiwarki, żeby zobaczyć, czy dany artykuł jest dostępny, a jeśli tak, to w jakich sklepach oraz ile kosztuje. Przykładowo poszukujemy cukru (https://blix.pl/szukaj/?szukaj=cukier), wpisując w pasek wyszukiwarki właśnie tę frazę i zaraz po kliknięciu przycisku “Wyszukaj” naszym oczom ukazują się konkretne informacje: ilość gazetek, w których występuje cukier i nazwy marketów mających promocyjne ceny tego produktu.

Gotowanie z Blixem zawsze udane

Blix to gazetki promocyjne w jednym miejscu, ale i sprawdzone, oryginalne przepisy na pyszne potrawy, dostępne pod adresem https://blix.pl/gotuj/. Mamy tu propozycje dla każdej osoby, niezależnie od tego, jaką dietę preferuje. Są proste w przygotowaniu dania główne, śniadania, desery i surówki, także dla wegetarian. Jest cała masa napojów - na gorąco i zimno. Są przepisy na potrawy, które przygotowujemy na specjalne okazje - wigilię i wielkanoc.

Możemy być pewni, że poradzimy sobie z przygotowaniem większości dań, a dzięki temu, że jest ich mnóstwo - możemy wybrać na każdy dzień coś innego. Łatwo to też połączyć z zakupami, bo dzięki gazetkom, liście zakupów i ciekawym przepisom możemy wszystko dokładnie zaplanować - zakupić niezbędne produkty i wyczarować w kuchni pyszne specjały.

Blix to więc wyjątkowa możliwość, aby oszczędzić na codziennych zakupach. Czytelna, łatwa w obsłudze aplikacja pozwala szybko zweryfikować, ile kosztują poszczególne produkty i gdzie dostępne są najkorzystniejsze oferty.

Materiał Promocyjny