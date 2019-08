Jak nosić body aby wyglądać zmysłowo - 6 wyjątkowych stylizacji

Wygoda i zmysłowość





Body od kilku sezonów przestało być kojarzone jako frywolny element bielizny i odmieniło swój charakter wkraczając do modowego świata jako eteryczna i sensualna alternatywa dla podkoszulki lub bluzki. Miękkie, dobrze układające się materiały nie muszą odbierać body kobiecości, a w zestawieniu z wełnianym obszernym kardiganem, wygodnymi jeansami i butami na wysokim obcasie sprawią, że nasza codzienna stylizacja będzie jednocześnie romantyczna i wygodna. Dopełnieniem niech stanie się subtelna biżuteria i poręczna torebka.

Body i marynarka





Body wykonane z transparentnego tiulu bogato zdobione trójwymiarowymi aplikacjami, koronką i koralikami przywołują na myśl przepych wiktoriańskiego baroku, którym chętnie inspirują się modowi twórcy i influencerzy kreując trendy na modę uliczną. Aby podkreślić wyjątkowość body, nadać stylizacji uwodzicielskiej tajemniczości, warto zestawić je z marynarką. Jesień to dobry czas, by wybrać do koronkowego body modele marynarek wykonane z mięsistych i ciężkich tkanin - aksamitu bądź weluru. Projektanci zachęcają również do marynarek z metalicznymi przeszyciami i cyrkoniami uzupełniając odważne kroje gładkimi body. Decydując się na takie zestawienie na pewno poczujesz się piękna i pewna siebie.

W klimacie rock and roll





Kobiety, które dobrze czują się w klimacie rockandrollowym udając się na spotkanie z wyjątkową osobą, aby nadać swojej stylizacji odrobinę zmysłowości i zalotności mogą zastąpić swój ulubiony t-shirt kuszącym, podkreślającym kobiece kształty body. Dopasowany krój wyszczupli naszą sylwetkę i wyeksponuje to, co w nas najpiękniejsze, a ciekawy print lub koronkowe aplikacje z pewnością przyciągną uwagę. Aby nasza stylizacja została nadal zadziorna, ale wciąż zmysłowa wybierzmy skórzane spodnie i wysokie sandałki. Dobrą propozycją będą także jeansy z szerszą nogawką i ponadczasowa ramoneska.

Hiszpański czar





Gorącym jak sama Hiszpania jest panujący trend na dekolt typu „hiszpanka”. Zainteresowanie dekoltem ze zmysłowo odsłoniętymi ramionami z charakterystyczną falbaną opasującą, ciało widoczny jest w sukienkach i bluzkach, ale coraz częściej jest to element wygodnego body, który doskonale spisuje się podczas wakacyjnych upałów. Body z hiszpańskim dekoltem są bardzo dziewczęce i zmysłowe. Latem nie boimy się eksponować swojego ciała, dlatego z powodzeniem możemy nosić je z krótkimi szortami bądź spódnicami mini. Mniej odważne kobiety, które nadal chcą wyglądać zmysłowo i wyeksponować swoja piękną figurę mogą zdecydować się na dopasowany model, który podkreśli talię i zwiewne spódnice maxi optycznie wydłużające nogi.

Eleganckie body





Koronka to niewątpliwie bardzo kuszący i wyrafinowany materiał, ale niestety nie pasuje na wszystkie okazje. O ile doskonale sprawdzi się pod oversizowy sweter lub elegancką marynarkę, o tyle spotkanie biznesowe lub rodzinny obiad wymaga stroju o bardziej formalnym charakterze. Jeśli cenimy wygodę i nadal chcemy wyglądać kobieco z pomocą przychodzą nam wówczas body w formie koszuli lub szykownej bluzki ja te w kolekcji sklepu Gatta (https://www.gatta.pl/pl/odziez/body/). Zestawione z ołówkową spódnicą lub spodniami typu cygaretki nie krępują ruchów, nie wysuwają się zza paska i wyszczuplają sylwetkę.

Niejednokrotnie przyozdobione perełkami, elementami subtelnej koronki, kunsztownymi haftami, kryształkami i cyrkoniami z powodzeniem mogą zastąpić biżuterię i nadać stylizacji wysublimowanej elegancji i sprawią, że będzie można poczuć się w nich seksownie i wyjątkowo.

Body choć niepostrzeżenie wkroczyło na światowe wybiegi i zrewolucjonizowało szafy wielu kobiet. Jako element dziennej garderoby w dalszym ciągu jest uwodzicielską propozycją na wieczór we dwoje. Zniewalający krój, miękkie koronki, głęboka czerń, nowoczesne transparentne wstawki body wprowadzą do sypialni wiele pikanterii i przeniosą w pełen namiętności świat Greya. Body w takim wydaniu lubią towarzystwo samonośnych pończoch, karminowej szminki i mgiełki ulubionych perfum.

