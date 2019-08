Coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji

W walce z upałami najlepiej sprawdzają się domowe klimatyzatory. Te urządzenia zyskują w Polsce na popularności. Wraz z nadejściem sezonu letniego i fali upałów liczba zapytań o montaż klimatyzacji w serwisie Fixly.pl wzrosła aż 10-krotnie.

Klimatyzatory w skuteczny sposób obniżają temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając przyjemny chłód nawet w największe upały. Chcąc zamontować klimatyzację w mieszkaniu, trzeba wziąć pod uwagę czynniki, takie jak warunki instalacji, koszty czy proces eksploatacji.

Decydując się na montaż stacjonarnego klimatyzatora, można wybierać wśród urządzeń typu:

Split - sprzęt, który posiada jednostkę zewnętrzną montowaną na budynku oraz pojedynczą jednostkę wewnętrzną, którą instaluje się w mieszkaniu. Jednostki wewnętrzne są dostępne w kilku wersjach: ściennej, sufitowej, stojącej, kasetonowej oraz kanałowej.

Multisplit - urządzenie z jedną jednostką zewnętrzną, z którą może współpracować kilka jednostek wewnętrznych.

Chcąc zainwestować w stacjonarną klimatyzację, należy określić warunki jej instalacji. Zewnętrzna jednostka może być zamontowana na szerszym parapecie, dachu czy na ścianie budynku. W zależności od urządzenia, odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną powinna wynosić od 10 do 25 metrów w poziomie i od około 3 do 5 metrów w pionie.

Nowoczesne klimatyzatory, oprócz zwykłego nawiewu z opcją chłodzenia i grzania, mogą charakteryzować się również funkcją oczyszczania powietrza, różnymi sposobami nawiewu czy panelami zdalnego sterowania. Dodatkową zaletą może okazać się funkcja cichej pracy, szczególnie wtedy, gdy klimatyzator montowany jest w sypialni.

Warto mieć świadomość tego, że jednostka zewnętrzna emituje hałas oraz generuje wyższą temperaturę, dlatego zamontowanie jej na małym balkonie może wpłynąć negatywnie na warunki korzystania z danej przestrzeni. O ile dla mieszkańców domów jednorodzinnych nie ma to większego znaczenia, to w przypadku wspólnoty mieszkaniowej może to powodować skargi ze strony sąsiadów lub w ogóle brak otrzymania zgody na instalację tego typu urządzenia. Mieszkając w bloku trzeba więc w pierwszej kolejności wystąpić o pozwolenie na montaż klimatyzacji od wspólnoty mieszkaniowej.

Wydajność i cena klimatyzatora





Jednym z najważniejszych czynników jest wydajność klimatyzatora. Optymalna temperatura w warunkach mieszkalnych oscyluje między 17 a 22°C. Korzystając z metody wskaźnikowej przy doborze mocy urządzenia, przyjmuje się, że zapotrzebowanie na chłód wynosi 80-150 kW/m2 powierzchni pomieszczenia. Oznacza to, że urządzenie typu split o mocy 2-2,5 kW wystarczy do ochłodzenia pokoju o powierzchni 15-30 m2. Klimatyzator naścienny o takim zakresie mocy to koszt przedziale 2000 - 3000 złotych. Z kolei sprzęt o mocy 7 kW schłodzi pomieszczenie o powierzchni 60-80 m2. Wraz z mocą rośnie jednak cena. W przypadku takiego klimatyzatora może ona wahać się w granicach 4000 - 6000 złotych. Należy pamiętać, że do ceny samego urządzenia należy doliczyć jeszcze koszty montażu, które wynoszą ok. 1500 - 2000 zł.

