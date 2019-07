Mały zabieg, wielka zmiana. Czyli o zabiegach medycyny estetycznej, które poprawiają jakość życia

Naukowcy są zgodni, że małoinwazyjne operacje plastyczne i zabiegi estetyczne znacznie poprawiają subiektywne postrzeganie własnego wizerunku. Korekta uszu czy plastyka opadającej powieki zmienia nie tylko wygląd, ale także samoocenę, poczucie własnej wartości, co wyraźnie przekłada się na nasze zachowania psychospołeczne.

Blefaroplastyka, korekta uszu, liposukcja Body Jet. Dostępne dla każdego.

W ostatnich latach medycyna estetyczna przeszła prawdziwą rewolucję. Nie tylko zaczęła sięgać po metody jak najmniej inwazyjne, ale także co równie ważne, upowszechniać je, dzięki czemu stały się dostępne dla każdego. Kobiety i mężczyźni w różnym wieku, wykonujący różne zawody, posiadający różne statusy społeczne mogą skorzystać z zaawansowanych technik medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, które jeszcze niedawno były zarezerwowane wyłącznie dla elit. I nie chodzi tu tylko o koszty! O medycynie estetycznej mówi się coraz więcej w mediach, ale także na ulicach, w gabinetach lekarskich, nawet w domach. Zabiegi upiększające przestają być tabu. Ludzie przestają się ich bać. Ufają medycynie i wierzą, że jest receptą na ich problemy.

Blefaroplastyka. Pozwól sobie pomóc

Dziś młody, zdrowy wygląd to jedno z tych dążeń, które znajduje się na czele aspiracji większości ludzi. Chcemy nie tylko wyglądać dobrze, ale także czuć się dobrze. I jesteśmy przekonani, że lepszy wygląd zapewnia lepsze życie. Zresztą potwierdza to współczesna psychologia. Niestety, natura, genetyka, goniący czas nie są dla nas łaskawe. Przyjrzyjmy się na przykład wiotkiej skórze powiek. To z pozoru wyłącznie defekt estetyczny. Sprawia niekorzystne wrażenie, bo nadaje twarzy smutny, zmęczony wyraz. Jednak w wielu przypadkach przynosi poważniejsze skutki, gdyż przekłada się na zaburzenia widzenia. Ptoza, to powszechne schorzenie oczu. Może być wadą wrodzoną, z którą się rodzimy, może ujawnić się w późnym dzieciństwie lub życiu dorosłym, bywa objawem choroby ogólnoustrojowej, ale najczęściej jest oznaką starzenia się organizmu. Niezależnie od przyczyny rozwiązaniem tego problemu jest blefaroplastyka, zabieg z zakresu anti-aging. To najlepszy przykład tego, jak ściśle łączą się ze sobą gałęzie medycyny.

Plastykę powiek wykonuje się zarówno z zaleceń medycznych, jak i w celu poprawy wyglądu.To zabieg co prawda chirurgiczny, ale zdecydowanie bezpieczny i małoinwazyjny. Przebiega w trybie ambulatoryjnym - pacjent nie musi leżeć w szpitalu, przychodzi na zabieg, po którym spokojnie wraca do domu - wyjaśnia dr n. med. Jarosław Zieliński, chirurg plastyk, zajmujący się leczeniem opadającej powieki w Klinice Melitus w Warszawie. Jednak, aby nie deprecjonować korekcji powiek, trzeba podkreślić, że jest to interwencja chirurgiczna, która po pierwsze wymaga kwalifikacji, a po drugie, wiąże się z pewnymi następstwami - po zabiegu mogą wystąpić obrzęki, zasiniaczenia i trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku naprawdę prostych zaleceń (jak nieużywanie przez tydzień soczewek kontaktowych czy ograniczenie aktywności sportowych). Nie jest to jednak nic groźnego. Obrzęki znikają, a tkanki szybko się regenerują. Warto cierpliwie poczekać, bo efekty blefaroplastyki są bardzo zadowalające: odmładzają i rewitalizują skórę wokół oczu, a podnosząc opadniętą powiekę, przywracają prawidłowe pole widzenia. Poza tym te rezultaty są trwałe, utrzymują się przez wiele lat!

Korekta uszu? To nic strasznego

Częstym problemem, który doskwiera szczególnie paniom są odstające uszy. Piętno tego mankamentu urody odczuwają nie tylko dorosłe kobiety, ale nawet małe dzieci. Deformacja uszu to źródło kompleksów, niosące ogromny ładunek emocjonalny - wstyd, brak akceptacji, poczucie inności, odrzucenia. Kumulacja takich przeżyć może wywoływać duże szkody psychologiczne, szczególnie w okresie rozwoju wczesnoszkolnego, ale również w dorosłym życiu.

Wiele osób nie bierze pod uwagę rozwiązania chirurgicznego z różnych powodów: ze strachu, z niewiedzy, poczucia bezradności. Zamiast usunąć dręczący problem, próbuje go tuszować, kamuflować, uciekając do różnego rodzaju technik akceptacji i zaangażowania, na przykład powtarzając sobie, skądinąd bez przekonania, że “wygląd nie jest najważniejszy”. A korekta małżowin usznych, podobnie jak blefaroplastyka, to zabieg tzw. “małej chirurgii”. Jak przekonuje dr Zieliński, w przeciągu godziny chirurg plastyk może poprawić wygląd uszu na zawsze. Bez bólu, bez hospitalizacji i bez większego ryzyka!

Liposukcja Body Jet. Dokonaj niemożliwego

Miejscowa otyłość to duży problem. Wywołują ją różne czynniki: genetyczne, psychologiczne, socjoekonomiczne czy środowiskowe. Za gromadzenie się nadmiaru tkanki tłuszczowej odpowiada nie tylko zła dieta i siedzący tryb życia, ale także osłabienie metabolizmu po ciąży czy menopauzie, zaburzenia endokrynologiczne, czy chociażby przyjmowanie niektórych leków. Wiele osób z taką nadwagą stara się walczyć, szukając ratunku w farmakoterapii, stosując restrykcyjne diety, spędzając godziny na siłowni. To metody z pewnością bardzo korzystne, aczkolwiek długotrwałe, bezsprzecznie wymagające i wewnętrznej determinacji, i wolnego czasu.

Zrzucać zbędne kilogramy można na wiele sposobów. Jednym z nich jest liposukcja. Ale nie ta tradycyjna, chirurgiczna, lecz nowoczesna, wodna. Liposukcja Body Jet bazuje na systemie skupionego strumienia wody oddzielającego tkankę tłuszczową od tkanki włóknistej i mięśniowej. Ten nowoczesny zabieg medycyny estetycznej doskonale sprawdza się w walce z miejscową otyłością, bowiem pozwala wysmuklić te partie ciała, na które nie działają ani regularne treningi, ani restrykcyjne diety. Poza tym wodna liposukcja jest znacznie mniej inwazyjna od klasycznych zabiegów tego typu. Przy odsysaniu zbędnego tłuszczu pobiera się niewielką ilość krwi i płynów odczynowych, co przekłada się na zredukowanie siniaków i obrzęków, będących częstym skutkiem ubocznych tradycyjnych liposukcji. Jest to bardzo bezpieczna metoda modelowania sylwetki, a jak dodaje dr n. med. Marek Kwiatkowski, chirurg z Kliniki Melitus, również bardzo efektywna, bo, nie pomijając oczywiście znaczenia ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania się, liposukcja Body Jet przynosi natychmiastowe rezultaty! Pacjent od razu widzi zmianę, dzięki czemu rezerwy energii i optymizmu może przeznaczyć na dodatkowe aktywności, wspierające terapię odchudzającą. Jest to o tyle ważne, że eliminuje tak często pojawiające się przy próbach pozbycia się otyłości, załamania, rezygnację, poczucie bezsilności. Wodna liposukcja jest jednym z tych małych - wielkich zabiegów medycyny estetycznej, które nie tylko poprawiają wygląd, ale i samoocenę, dzięki czemu znacznie poprawiają jakość życia!

