Skóra trądzikowa - nowe metody walki z tradzikiem

Z roku na rok na trądzik choruje coraz więcej osób. Nie tylko nastolatkowie, ale coraz częściej też dorośli. Z badań wynika, że już prawie co druga osoba odwiedzająca gabinet dermatologa w Europie robi to właśnie z powodu trądziku. W zależności od wieku i rodzaju trądziku, przyczyn wzrostu zachorowań może być wiele. Nagły atak krostek po trzydziestce łączy się najczęściej m.in. z życiem w stresie, złą dietą czy zaburzeniami hormonalnymi.

Trądzik a hormony

Według portalu Dermatolog.pl, bardzo często trądzik jest efektem zaburzeń hormonalnych. Powoduje go między innymi podwyższony poziom androgenów, w tym testosteronu. Może towarzyszyć też zespołowi policystycznych jajników (PCOS). Czasem trądzik nasila też źle dobrana antykoncepcja hormonalna. Trądzik hormonalny często wygląda inaczej niż pospolity, bo krostki pojawiają się np. na plecach czy żuchwie. Przy długotrwałym trądziku, który nie zmniejsza się pod wpływem klasycznego leczenia, warto zawsze odwiedzić endokrynologa, aby wykluczyć przyczyny hormonalne.

Jak walczyć z trądzikiem?

Nie ma na to jednej złotej metody. Najczęściej stosuje się kilka terapii równocześnie, aby efekty leczenia były jak najlepsze i trwałe. W przypadku ciężkich lub opornych form trądziku stosuje się doustnie izotretynoinę. Przyjmuje się ją nawet do roku. W jego łagodniejszych odmianach retinoidami leczy się miejscowo. Popularną metodą walki z trądzikiem są też antybiotyki doustne, np. tetracykliny lub miejscowe, połączone z preparatami o działaniu złuszczającym, np. kwas azelainowym. Aby podtrzymać efekty leczenia w okresie remisji, często wykonuje się serie peelingów chemicznych, np. z kwasem glikolowym czy trójchlorooctowym.

Z roku na rok pojawiają się jednak coraz nowsze, skuteczniejsze metody. Naukowcy z University of California w San Diego pracują właśnie nad szczepionką, która jest w stanie zwalczyć toksyny produkowane przez bakterie, wywołujące stan zapalny na skórze. Specjaliści ze Szwecji są za to w trakcie badań nad nową odmianą retinoidów, które mają dawać mniej objawów ubocznych, niż te stosowane do tej pory. Każdy przypadek jest jednak inny, dlatego trądzik zawsze musi zbadać lekarz dermatolog, który dobierze najlepszą metodę leczenia.

Suplementy na trądzik i higiena

Aby zmniejszyć objawy trądziku albo utrzymać efekty leczenia, warto włączyć do diety specjalne suplementy na trądzik. Mogą one zmniejszyć powstawanie stanów zapalnych na skórze, a nawet kompletnie je zatrzymać. Suplementy na trądzik zawierają specjalnie dobrane mikroelementy, które hamują powstawanie stanów zapalnych i zmniejszają ryzyko powstawania blizn. Więcej możesz dowiedzieć się z tego artykułu.

Równie ważna co leczenie, jest odpowiednia higiena i pielęgnacja. Po pierwsze, dokładne oczyszczanie skóry rano i wieczorem. Można to robić płynami micelarnymi, które należy jednak zawsze zmywać wodą, czy żelami. To bardzo ważny krok, bo resztki makijażu czy sebum, które zostają na skórze, mogą zatykać pory i powodować powstawanie wyprysków. Po drugie, należy unikać kosmetyków z alkoholem i nadmiernego wysuszania skóry, bo może to paradoksalnie nasilać wydzielanie sebum i zaostrzać trądzik. Z tego samego powodu trzeba codziennie nawilżać skórę lekkimi kremami, nie zawierającymi składników komedogennych. W słoneczne dni obowiązkowy jest krem z filtrem, bo słońce sprzyja powstawaniu przebarwień pozapalnych. Należy unikać też ciężkiego, kryjącego makijażu i regularnie myć gąbki oraz pędzle stosowane do nakładania podkładu, korektora czy pudru.