Jakie meble ogrodowe kupujemy w 2019 roku?

Uważny obserwator łatwo zauważy, że polskie tarasy coraz częściej zaczynają przypominać te z zachodu. Na jakie meble ogrodowe najczęściej decydują się Polacy?

Zapytaliśmy o to eksperta – pana Dawida Norka z serwisu Meblobranie.pl.

Źródło: Meblobranie.pl

Meble ogrodowe w Polsce to temat na dłuższą opowieść – śmieje się nasz ekspert – ale dla państwa czytelników spróbuję pokrótce przybliżyć ten temat. Z pewnością starsze pokolenie pamięta białe albo zielone meble plastikowe, które jeszcze w latach 90 dominowały polski krajobraz. To była tania chińszczyzna, prosty stół, kilka krzeseł – taki obrazek można było zobaczyć na niemal każdej polskiej działce. Były to meble kiepskiej jakości, topiące się od słońca, ale tanie, a na inne nie było nas wtedy stać. Dziś jesteśmy bardziej zamożnym społeczeństwem i widać to na naszych tarasach i balkonach. Coraz częściej stawiamy tam meble ładne i wygodne, lepszej jakości, dobrze zabezpieczone przed wodą i odporne na promieniowanie UV. Jedno tylko się nie zmieniło – materiał. Wciąż dominują meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, ale teraz są to eleganckie, prestiżowe meble technorattanowe, albo nieco tańsze meble technorattan efekt, jak w przypadku popularnej serii Corfu.

Źródło: Meblobranie.pl

Pytają państwo o jakieś przykłady kompletów? Cóż, najlepiej będzie się przyjrzeć poszczególnym kategoriom mebli. Zacznijmy od niewielkich, prostych zestawów na balkon. Najchętniej wybierane są komplety 2-osobowe, składające się z dwóch wygodnych foteli i stolika kawowego. Warto zwrócić uwagę na taką propozycję jak Flavio Duo – zestaw niewielki, elegancki, wykonany z wytrzymałego i eleganckiego technorattanu. Z propozycji bardziej designerskich szczególną popularnością cieszy się komplet Torgiano Balkony, nawiązujący designem do popularnego teraz stylu lat 50 i projektów Charlesa i Ray Eamesów. W temacie najchętniej kupowanych zestawów nie można oczywiście zapomnieć o kompletach Corfu Weekend – ta seria mebli z tworzywa to zdecydowane najpopularniejsze wśród Polaków meble ogrodowe. Warta uwagi jest też propozycja reklamowana jako następca Corfu, Salemo Balcony – meble od tego samego producenta, nawiązujące swoim designem do modnego stylu skandynawskiego.

Źródło: Meblobranie.pl

Na większe balkony albo mniejsze tarasy kupowane są najczęściej komplety 4-osobowe. Modne są konfiguracje sofa, dwa fotele, stolik, mniejsze narożniki, a także komplety stołowe – mówi nasz ekspert Dawid Norek, manager kategorii mebli ogrodowych w Meblobranie.pl. Polacy zwracają uwagę nie tylko na wymiar estetyczny, ale także funkcjonalny kompletów, więc chętnie kupowane są zestawy ze stolikiem-skrzynią, takie jak Corfu Box czy Salemo. Z bardziej reprezentacyjnych mebli ogrodowych – a więc zestawów technorattanowych – warto polecić na taras narożnik modułowy Farlito, dostępny w szerokiej palecie kolorów, czy nowoczesny zestaw Asturito. Komplet wyróżnia się niskimi nóżkami, na których ustawione są meble. To świetne i bardzo modne rozwiązanie, coraz częściej wykorzystywane w projektach mebli ogrodowych. Z kolei w kategorii mebli stołowych warto zwrócić uwagę na zestaw Lautaro, w którym elegancka rozbudowana noga stołu nawiązuje do trendów w meblach do jadalni.

Źródło: Meblobranie.pl

Na więcej można sobie pozwolić w kategorii mebli na duże tarasy i do ogrodów. Tu największą popularnością cieszą się komplety 6-osobowe. Mogą to być zarówno duże komplety stołowe, jak modny komplet aluminiowy Sydney, jak i obszerne meble wypoczynkowe w stylu narożnika Povence z fotelami. Coraz częściej spotyka się też meble łączące funkcje wypoczynkowe ze stołowymi, jak w przypadku zestawu Fiesta Lyon wyposażonego w ławostół – stolik z rozkładanymi nogami, który może pełnić funkcję zarówno ławy, jak i wysokiego stołu. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w ogrodzie.

Źródło: Meblobranie.pl