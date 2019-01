Nowoczesność w natarciu, czyli ciekawe pomysły na udekorowanie ścian

W każdym chyba aspekcie naszego życia dostrzegamy dzisiaj pęd ku nowoczesności. Są samochody hybrydowe, są sięgające niemalże nieba przeszklone wieżowce, są także smartfony, które prócz zrobienia nam herbaty potrafią już chyba wszystko. To nieuniknione, dwudziesty pierwszy wiek rządzi się swoimi prawami, a nam pozostaje po prostu umiejętnie korzystać ze wszystkiego, co jest oferowane (no chyba, że zamierzamy zaszyć się w głuszy i żyć po dawnemu, wtedy na pewno zdobycze nowoczesnej cywilizacji nie będą nam aż tak potrzebne, choć z pewnością się w naszej rzeczywistości pojawią).

Nowoczesność a wnętrza

Nowoczesność widać także bardzo wyraźnie po tym, jak mieszkamy. Wcale nie musi ona wyrażać się skrajnym minimalizmem w zakresie form oraz kolorów. Mowa przede wszystkim o wszechstronności, z jaką podchodzimy do tematu dekorowania naszych domów i mieszkań. Nie wyobrażamy sobie, żeby były one analogiczne do tych spotykanych u sąsiadów, szukamy nowych rozwiązań, ciekawych patentów, realizacji, które byłyby dla nas idealne niczym skrojona na miarę suknia. I na szczęście w gąszczu rozmaitych opcji udaje nam się zwykle znaleźć dla siebie opcję, na którą się ostatecznie decydujemy, opcję, dzięki której naszą przestrzeń uważać możemy za spersonalizowaną, dokładnie taką, jakiej sobie życzyliśmy.

Aby jednak móc powiedzieć z całą stanowczością, że aranżacja przestrzeni mieszkalnej nam się podoba, powinniśmy owej sprawie poświęcić nieco więcej czasu i uwagi. Nie sztuką jest zakup czegokolwiek, co względnie dobrze się prezentuje, a do tego jeszcze dostępne jest na sezonowej wyprzedaży. Prawdziwa sztuka to taki dobór wszystkich elementów konkretnego wnętrza, by były z sobą zharmonizowane, by były spójne i by tworzyły idealną całość na podobieństwo pojedynczych puzzli, z których powstaje piękny obraz. Jak osiągnąć pożądany efekt?

Kryteria wyboru dekoracji ściennych

Specjaliści z branży wspominają nam o trzech kwestiach, na które powinniśmy mieć szczególne baczenie podczas poszukiwań dekoracji idealnej. Najważniejszą z nich jest fakt dopasowania konkretnego modelu do stylu i kolorystyki, jakie panują w danym pomieszczeniu. Spróbujmy wyobrazić sobie tylko delikatne i pełne subtelności wnętrze urządzone w stylu prowansalskim (z dużą ilością bieli i rozbielonych fioletów oraz elementami zieleni) z fototapetą, która utrzymana jest w klimatach skrajnie minimalistycznych, gdzie króluje czerń bądź ciemny grafit. Da się wyczuć niemały dysonans, prawda?

Na szczęście kupujący mają dziś o tyle ułatwione zadanie, że w sieci znaleźć mogą tysiące gotowych inspiracji, podpowiedzi i wskazówek co do tego, co z czym zestawiać, by uzyskać naprawdę spektakularne efekty wizualne. Oczywiście nie zapominamy o wnętrzach utrzymanych w klimacie eklektycznym, czyli takich, w których różne style łączą się w jedno niczym składniki sałatki tworzącej w konsekwencji bardzo smaczne danie. No tak, ale uznać to możemy za potwierdzający regułę wyjątek, w innych przypadkach starajmy się trzymać jednego klimatu, bo inaczej możemy zamiast bardzo przyjemnej w odbiorze przestrzeni mieć do czynienia z wnętrzem, które określić będzie trzeba mianem aranżacyjnego kiczu.

Drugim kryterium wyboru idealnej naściennej dekoracji są z pewnością nasze indywidualne preferencje. Psychologowie już dawno temu ustalili, że to, czym się w codziennym życiu otaczamy, bardzo wiele powiedzieć może o nas samych, o naszej osobowości, o naszym charakterze, o naszych preferencjach. Warto wykonać eksperyment: gdy jesteśmy po raz pierwszy u kogoś, kto mało znamy, rozejrzyjmy się po mieszkaniu czy domu (oczywiście ze stosowną dozą dyskrecji, by nie zostać posądzonymi o bycie nazbyt wścibskimi) i spróbujmy pokrótce scharakteryzować daną osobę. Z pewnością taki rodzaj domorosłej analizy przyniesie bardzo trafne wnioski!

I jeszcze trzecie kryterium wyboru. Gdy chcemy, by nowoczesna fototapeta stała się kluczowym elementem ozdobnym naszej przestrzeni, zwróćmy uwagę na najnowsze osiągnięcia w świecie aranżacji wnętrz, jeśli chodzi o ten rodzaj dekoracji. Wszak każdy z nas (mniej lub bardziej, ale jednak), chce trzymać się najnowszych trendów.

Dlaczego nowoczesność w aranżacji wnętrz wygrywa?

Ustalmy od razu, że nowoczesność w zakresie dekorowania przestrzeni wcale nie wyklucza przytulności, rodzinnej, pełnej relaksu i odpoczynku atmosfery. Nie jest tak, że nowoczesnym jest wszystko, co ciemne, z geometrycznymi printami, a motywy florystyczne (znane skądinąd od wieków) czy delikatne brązy zestawione w beżami są kwintesencją tego, co z nowoczesnością nie ma nic wspólnego. Na szczęście dzisiejsza definicja nowoczesności w świecie dekoracji jest bardzo szeroka i niezmiernie pojemna, dlatego też wiele rozmaitych modeli możemy tym mianem określić.

Dekoracje ścienne lepszym rozwiązaniem niż stojące?

Pod wieloma względami tak – i nie sposób się z ową opinią specjalistów z branży aranżacji przestrzeni nie zgodzić. Przede wszystkim chodzi tutaj o względy natury praktycznej. Dekoracja wisząca na ścianie po prostu nie zabiera cennego miejsca w przestrzeni (której niestety zbyt często mamy do dyspozycji mało). Ponadto powinniśmy wziąć pod uwagę także inną nieco kwestię: otóż wszystko, co pojawia się na powierzchni całej ściany, na pewno rzucało się będzie w oczy już po przekroczeniu progu danego pomieszczenia. Po co zatem kupować wiele drobiazgów, które i tak nie będą wiodącymi elementami dekoracyjnymi, jeżeli możemy pozwolić sobie na coś, co nada kierunek całemu wnętrzu, czyniąc je jednocześnie eleganckim i nowoczesnym? Ten mariaż cech jest ostatnimi czasy uważany za jeden z najbardziej pożądanych.

Ozdoby naścienne 2019, czyli co jest na topie?

Jeśli mowa o nowoczesnych fototapetach, które już dziś możemy wskazać jako najbardziej popularne, koniecznie wspomnieć trzeba o modzie na wszystko, co orientalne. Ten trend wziął się zapewne stąd, że coraz więcej jako naród podróżujemy, coraz częściej mając możliwość poznawania odmiennych od naszej kultur, także tych dalekowschodnich. Trzeba przyznać, że Orient przyciągnąć nas potrafi ciekawymi zestawieniami barw oraz intrygującymi printami. Chętnie zapraszamy go zatem do swoich przestrzeni, licząc (bardzo słusznie) na ciekawe efekty wizualne.

Polaków fascynuje także nowoczesna architektura. Wybiera się zatem takie dekoracje ścienne, które te preferencje czarno na białym ukazują. Mamy zatem modne fototapety ścienne przedstawiające strzeliste wieżowce na tle błękitnego lub też zasnutego chmurami nieba, mamy mosty, które wydają się być żywcem wzięte z futurystycznej opowieści, mamy budynki niezwykle minimalistyczne i przy tym bardzo eleganckie. Taki sposób ozdabiania przestrzeni ma rację bytu nie tylko w domach i mieszkaniach, świetnie nadaje się także do nowoczesnych wnętrz o charakterze biurowym czy usługowym.

Skoro mowa o innowacyjnych rozwiązaniach na miarę dwudziestego pierwszego wieku, nie sposób nie wspomnieć o trójwymiarze. Zabawa z naszym narządem wzroku oraz mózgiem w kotka i myszkę wydaje się być ostatnimi czasy jedną z ulubionych rozrywek wiodących projektantów ze świata aranżacji przestrzeni. I przyznać trzeba, że owa ich preferencja wychodzi naszym przestrzeniom zdecydowanie na dobre. Dzięki niej możemy bowiem liczyć nie tyko na to, że nasze wnętrza będą ozdobione w ciekawy sposób, ale zarazem na to, że optycznie je powiększymy.

W świecie aranżacji wnętrz bardzo dobrze radzą sobie również motywy florystyczne. Choć mogłoby się wydawać, że jest to print raczej pachnący naftaliną i mocno nadszarpnięty zębem czasu, to jednak nowoczesnych i ciekawych jego przykładów zdecydowanie nie brakuje. Wielbiciele kwiatów mogą czuć się zatem usatysfakcjonowani, nie musząc pozostawać jedynie przy ich egzemplarzach w wazonach czy doniczkach, a mogąc pójść o krok dalej.

Przyszłość branży aranżacji wnętrz, czyli co dalej?

Jeśli spróbujemy zastanowić się nad tym, co nowego będzie czekało rodzimy świat aranżacji przestrzeni, jako pierwsze słowo na myśl przychodzi nam różnorodność. Tak, zdecydowanie nasze czasy sprzyjają temu, by każdy kupujący wybierał dla siebie coś innego niż sąsiad, by wyróżnił się na tle znajomych czy przyjaciół, dopuszczając do głosu własne preferencje. Z pewnością w najbliższych sezonach pojawi się sporo nowych inspiracji w tym barwnym i pełnym niespodzianek świecie, choć i wiele aktualnych trendów będzie kontynuowanych. Idziemy o zakład, że sporo pomysłów na udekorowanie ścian powróci. Wszak w świecie aranżacji w przestrzeni jest tak, jak w rzeczywistości znanej nam z pokazów mody, wszystko po pewnym czasie pojawi się na nowo, jednak w nieco unowocześnionej, zmienionej lekko formie. Taka kolej rzeczy!

Jedno jest pewne: nie grozi nam już aranżacyjna nuda, którą wielu pamięta całkiem dobrze z czasów PRL-u. Dziś, gdy świat stał się globalną wioską, dociera do nas tak wiele rozmaitych wskazówek (sieć ma w tym sporą zasługę), pomysłów i patentów na udekorowanie ścian, grzechem wręcz byłoby zdecydowanie się na to, co nudne, sztampowe i nieciekawe. Dlatego śmiało możemy dawać upust swoim aranżacyjnym fantazjom, czerpiąc pełnymi garściami z bogatego świata inspiracji. Zwyczajne ściany odeszły do lamusa, czas na nowoczesność!

Autor: Fototap.pl