Dlaczego warto zrobić przerwę od pracy?

Przepracowany umysł ma tendencje do zmniejszonej wydajności. Sprawia to, że rezultaty twojej pracy, choćby trwającej kilka godzin, nie dają takich rezultatów, jakich być chciał. Tak samo dzieje się, kiedy rezygnujesz z wakacji. Odpoczynek wbrew pozorom nie jest marnowaniem energii albo momentem, kiedy nic nie robisz, bo nie wykonujesz jakiś ważnych zadań. Dlaczego więc warto zrobić sobie przerwę od pracy, dłuższą lub krótszą?

Nabierzesz dystansu do bieżących spraw

Jeżeli poświęcasz zbyt wiele czasu jednemu problemowi, może się okazać, że tracisz z oczu skuteczniejsze rozwiązanie. Nie jest to kwestia wyłącznie twojej niewiedzy czy braku zaangażowania.

Gdy mózg pracuje zbyt długo na pełnych obrotach, bez odpoczynku napotyka na przeszkody, ponieważ może w pewnym momencie zatracić dystans i szukać odpowiedzi najłatwiejszych. Podobnie dzieje się podczas codziennych obowiązków. Gdy powtarzamy je zbyt często, mózg nie jest w stanie wystarczająco łatwo przestawić się na bardziej twórczy tor.

Unikniesz wypalenia zawodowego

Wydaje ci się, że praca nie jest dla ciebie? Że straciłeś do niej całą pasję? Albo już tak szybko nie przyswajasz nowych zagadnień, mimo że cię nadal pasjonują? Może się okazać, że kroczysz wprost na ścieżkę wypalenia zawodowego.

Nie istnieje lista przejawów jednoznacznie pokazująca, że masz do czynienia z wypaleniem zawodowym. Jeżeli tylko czujesz, że istnieje ryzyko, warto, żebyś rozważył urlop. Tylko w ten sposób sprawisz, że twoje podejście zmieni się, a otoczenie przestanie się wydawać wrogo nastawione. Każda chęć w nadmiarze może prowadzić do wypalenia, nawet ta umożliwiająca rozwój osobisty. Czasami jest to proces naturalny, zazwyczaj po prostu nie pozwalamy sobie na myślenie o czymś innym.

Odpoczniesz i nabierzesz sił

Może ci się wydawać, że bezczynność spowoduje jedynie, że stracisz drogocenny czas. Pamiętaj jednak, że twój mózg, podobnie jak cały organizm, potrzebuje okazji na odpoczynek i regenerację. Sam sen nie jest dostatecznym sposobem na uniknięcie zmęczenia albo znużenia. Jeżeli coś przestaje nas ciekawić, to może się okazać, że będzie nam brakowało siły do skutecznego działania. Jedyną metodą na zaradzenie temu problemowi, jest skorzystanie z wygodnego terminu urlopu i wypoczynek. Na łonie natury, w domu, na wyciecze zagranicznej – każda technika, która odwiedzie nas od myślenia o obowiązkach jest dobra.

Znajdziesz czas na chwilę odpoczynku i relaksu

Relaks jest bliskim przyjacielem odpoczynku, jednak jego najważniejszym zadaniem nie jest regeneracja, a uwolnienie napięcia. Nasze ciało będące pod wpływem stresu wysyła bodźce do mięśni, aby przygotowały się na walkę albo ucieczkę przed zagrożeniem. Jeżeli za długo będziemy w tym stanie, nawet solidna dawka snu nic nie pomoże. Powinniśmy nauczyć się odprężać, a tym samym uwalniać napięcie. Wybierz sport, aromaterapię, masaże, hobby, wycieczkę w najdalsze zakątki świata albo zwykłe kontemplowanie przyrody.

W zależności od tego co wolisz robić możesz wybrać piękne rajskie plaże (gorąco polecamy Dominikanę) na błogi wypoczynek pod palmami lub np. podróż autostopem po Japonii (bądź co bądź jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie). Jeśli szukasz czegoś bliżej, możesz zawsze wybrać Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura będzie idealna) na wypoczynek lub Islandię na aktywny wypoczynek.

Na nowo nabierzesz pewności siebie

Kiedy masz wrażenie, że nic ci nie wychodzi, może się wydawać, że stracisz poczucie pewności siebie. Wtedy najlepiej wybrać się na urlop i zostawić za sobą problemy. Choćby kilka dni może pomóc nam zobaczyć świat z lepszej perspektywy, stąd też postaraj się i zobaczy, czy twoje wątpliwości nie biorą się z przepracowania, a nie braku umiejętności albo chęci czy znacznie bardziej uzdolnionych kolegów.

Spędzisz czas z bliskimi

Poświęcając życie pracy, tracisz cenny czas, którego już nie odzyskasz. Twoje dzieci nie będą dorastały drugi raz, kiedy poświęcisz dla nich czas na starość. Twój współmałżonek, przyjaciel czy opiekun nie będzie się zmartwiał albo przeżywał niektórych zdarzeń na nowo, tylko po to, żebyś ty był świadkiem tego emocjonalnego momentu. Może się też okazać, że poświęcając czas bliskim na nowo odkryjesz w sobie pasję do tego, co robisz profesjonalnie.

Bo najistotniejsze to czerpać z niego radość, nawet z chwil, które na pozór nam jej nie sprawiają. Praca pod wieloma względami przeważa w naszym życiu, stąd też to właśnie w niej powinniśmy szukać jedno ze powodów rozwoju osobistego i satysfakcji oraz szans na rozwój zawodowy. Wybierają przerwę od pracy mamy szansę na nowo odkryć, co tak naprawdę sprawia nam w niej radość.

Niezależnie od przyczyny, warto za każdym razem zaplanować czas na odpoczynek i relaks, zanim nasze ciało osiągnie stan, kiedy wymagana będzie pomoc specjalisty.

