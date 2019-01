Jest taki dzień….. czyli jaki termin wybrać na zaręczyny?

Jaki jest najlepszy termin na zaręczyny? Jak i kiedy się oświadczyć? Nawet jeżeli wybór najodpowiedniejszego pierścionka zaręczynowego mamy już za sobą, to wciąż pozostaje nam organizacja całej oprawy tego wyjątkowego dnia. By ułatwić nieco to zadanie proponujemy Wam najpopularniejsze wybory, podpowiedzi odnośnie organizacji i pierścionków oraz ankietę!

Zaręczyny w walentynki





Walentynki to jednocześnie najbardziej i najmniej oczywisty moment na zaręczyny. Kina, teatry i kawiarnie zapełnione są wtedy zakochanymi parami, warto więc pomyśleć o wszystkim z dużym wyprzedzeniem - zaplanować wieczór, kupić odpowiedni pierścionek zaręczynowy. Z drugiej strony łatwo jest utrzymać wszystko w tajemnicy, a przynajmniej nie wzbudzić podejrzeń ukochanej, która zapewne będzie przekonana, że tego dnia sekretnie planujesz dla niej ,,typowo” walentynkowe atrakcje.

Walentynki mają też tę przewagę, że wszystko dookoła aż kipi miłością – dekoracje, nastrojowe piosenki i ogólna aura unosząca się w powietrzu sprawiają, że łatwo jest dać się ponieść romantycznej atmosferze i szanse na „tak” wyszeptane wprost do Twojego ucha rosną.

Ogromna zaletą jest też mnogość ofert dostępna dla par – wycieczki, seanse romantycznych filmów czy np. warsztaty kulinarne dla dwojga. Centra handlowe i lokale wręcz prześcigają się w wymyślaniu atrakcji, skorzystanie z ich ofert będzie o wiele mniej czasochłonne i skomplikowane, niż rezerwowanie i planowanie wszystkiego od zera. Co więcej, nawet gdy coś pójdzie nie po naszej myśli, z łatwością możemy zmienić miejsce na inne mając pewność, że będzie ono odpowiednio przygotowane do romantycznego wieczoru we dwoje.

Czy Twoja wybranka kiedykolwiek zarzuciła Ci brak romantyzmu? Jeśli tak, to walentynki to najlepszy moment żeby to zmienić. Tym bardziej, gdy wiesz, że Twoja ukochana jest, jak wiele kobiet, niepoprawną romantyczką i skrycie marzy o zaręczynach w dzień święta wszystkich zakochanych.

Ciekawostką jest, że walentynki jako najodpowiedniejszy dzień na zaręczyny wybrała większość kobiet. Jaki był wybór mężczyzn? O tym dowiecie się w dalszej części artykułu.

Ważne: Miej na uwadze to, że w walentynki bardzo łatwo jest przesadzić z nadmiarem dekoracji. Warto zatem zachować umiar i zadbać aby wszystko odbyło się z klasa i zgodnie z upodobaniami Twojej partnerki.

Wasza pierwsza randka – zaręczyny w rocznicę?





Powrót do przeszłości? W pewnym sensie tak. Twoją ukochaną na pewno rozczuli i jednocześnie rozbawi próba odtworzenia przez Ciebie Waszej pierwszej randki, zwłaszcza kiedy Wasz związek ma już spory staż i zaczęliście spotykać się jeszcze w czasach studenckich. Odkrywanie dawnych miejsc z pewnością przywoła wiele miłych wspomnień i wprowadzi Was oboje w romantyczny nastrój. Zadbaj zatem o każdy szczegół począwszy od nastroju, a kończąc na menu.

Ważne: Jeżeli zależy ci na podkreśleniu tej wyjątkowej chwili, warto zdecydować się na brylanty. Pierścionek z diamentem to idealny wybór na zaręczyny, ponieważ symbolizuje on wieczność i trwałość. Pokażesz w ten sposób swojej ukochanej, że Wasza relacja jest dla Ciebie niezwykle ważna i chcesz aby obdarowana nim osoba była z Tobą już na zawsze. Z drugiej strony biżuteria z brylantami to optymalny wybór na oświadczyny ze względu na swój uniwersalny wygląd. Decydując się na złoty pierścionek z pojedynczym kamieniem będziesz miał pewność, że dany model zachowa swój ponadczasowy charakter nawet po upływie wielu lat.

31 Sierpnia





Wielu klientów firmy ACLARI Diamonds wybrało na datę zaręczyn właśnie ten dzień. Nie ma w tym nic dziwnego jako że na przełom lata i jesieni przypada szczyt sezonu urlopowego. Zaręczyny mogą być naprawdę wyjątkowym zwieńczeniem pięknych wakacji i okazją by za rok dokładnie o tej samej porze powiedzieć sobie sakramentalne „tak”. Podczas wyboru wakacyjnej destynacji ogranicza nas jedynie wyobraźnia i budżet, jednak do zyskania mamy bardzo wiele – spełnienie marzeń o idealnych zaręczynach i podróży życia. Nawet jeśli nasze zasoby nie pozwalają nam na zagraniczną wyprawę, zaręczyny w czasie letnich miesięcy dają nam dużą szansę na dobra pogodę. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie aby zorganizować je na łonie natury.

Ważne: O swoich zamiarach koniecznie poinformuj obsługę hotelu, w którym przebywacie. Podczas gdy Ty będziesz z ukochaną na romantycznej kolacji pomogą Ci udekorować pokój, zorganizować świeże kwiaty i szampana, lub nawet zespół muzyczny. Jeżeli zależy Ci również na tym aby pierścionek dla przyszłej ukochanej był dokładnie taki, jak go sobie wymarzyła – użyj konfiguratora na stronie ACLARI aby móc samodzielnie dobrać parametry takie jak masa, czystość oraz szlifu brylantu. Na stronie firmy możemy zapoznać się również z certyfikatami poszczególnych kamieni wystawionych przez międzynarodowe instytuty gemmologiczne (IGI, GIA, HRD).

23/24 grudnia – Zaręczyny w Boże Narodzenie?





Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to najlepsza data na zaręczyny według większości mężczyzn. Trudno odmówić magii i uroku temu wyjątkowemu dniu. Okres Bożonarodzeniowy to czas miłości, pojednania, chwila na odetchnięcie od codziennych obowiązków i spędzenie czasu z najbliższymi. Przy odrobinie szczęścia zimowa pogoda podkreśli tę niezwykłą aurę pięknymi śnieżnymi krajobrazami za oknem. To również moment, w którym cała rodzina zbiera się w jednym miejscu by wspólnie celebrować, mamy więc pewność, że moment zaręczyn będziemy mogli świętować razem z bliskimi. W wirze przygotowań przed wigilijną kolacją łatwo też będzie nam wykorzystać chwilę nieuwagi i ukryć złoty pierścionek z brylantami pomiędzy dekoracjami na świątecznej choince.

Ważne: Warto pamiętać, że nie wszystkie kobiety podzielają entuzjazm mężczyzn w kwestii wyboru wigilii na zaręczyny. Niektóre wybranki uważają też moment oświadczyn za bardzo intymny moment, zarezerwowany jedynie dla pary zakochanych i nie chcą aby towarzyszyły im inne osoby. Warto więc wcześniej dyskretnie dowiedzieć się jaki jest stosunek przyszłej narzeczonej do zaręczyn w święta i podpytać jej bliskich lub koleżanek. Ewentualnie można wziąć pod uwagę przeddzień wigilii – to równie popularny dzień. Wybierając go mamy jednak pewność, że nic nie przysłoni nam najważniejszego momentu, a jednocześnie będzie mu towarzyszyć magiczna aura świąt.

Zainspiruj się!





Jeśli zaś jesteście ciekawi, kiedy i jak inni zorganizowali swoje zaręczyny oraz które pierścionki wręczyli swoim ukochanym, to koniecznie odwiedźcie na nasz Instagram po inspiracje!

