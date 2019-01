Sferado i ich innowacyjna technologia – czy warto zaufać ich produktom?

Pewnie zdarzyło Ci się czytać, albo słyszeć opowieści, które zaczynają się mniej więcej tak: „Pamiętam doskonale dzień, kiedy postanowiliśmy zamieszkać razem. Z wielkim optymizmem patrzyliśmy w przyszłość zuchwale sądząc, że będziemy wiecznie szczęśliwi. Cóż… udało się!

Jesteśmy razem już od 25 lat i wychowaliśmy dwóch dorodnych synów. Starszy – Marcin, właśnie postanowił zamieszkać z dziewczyną. Dla mnie to wciąż jeszcze dziecko i zwyczajnie się o niego martwię. Zwłaszcza, że odmawia wszelkiej pomocy. Oboje z Justynką godzą studia z pracą w gastronomii i wyglądają na szczęśliwych, chociaż w tej swojej kawalerce mają tylko stolik, dwa krzesła i materac.”

Cóż, znaczna część czasu, jaki spędzamy w domu, to czas przeznaczony na sen. Materac, jako podstawowe i nieraz jedyne wyposażenie sypialni, w ogóle nie dziwi. Niech to jednak przynajmniej będzie materac z najwyższej jakościowej półki.

Ta chwila, kiedy możesz wreszcie położyć się po ciężkim dniu





Wypoczynek po dniu wypełnionym obowiązkami, to kwestia najwyższej wagi, jeśli chcesz sobie pożyć jeszcze długo, szczęśliwie i przede wszystkim zdrowo. Wychodząc naprzeciw potrzebie zdrowego wypoczynku, firma Sferado stworzyła kolekcję produktów, które w znacznym stopniu poprawiają komfort naszego snu, a tym samym po prostu podnoszą jakość życia.

Wśród produktów marki Sferado, na szczególną uwagę zasługuje materac Vita Carbon Exclusive. Produkt ten, to owoc najnowszych technologii w zastosowanych materiałach i konstrukcji. Jego rdzeń to dwie warstwy pianki poliuretanowej o różnej gęstości i właściwościach plastycznych, powiązane krzywą ergonomiczną, które dopasowują się do krzywizny kręgosłupa. Dzięki temu odpoczywamy efektywniej.

Produkt Sferado jako materac ortopedyczny, jest szczególnie polecany osobom, które nadwyrężają kręgosłup pracą w wymuszonej pozycji – również pracownikom biurowym, których układ kostny po dniu spędzonym w jednej pozycji wyjątkowo potrzebuje relaksu. Dobry sen nie tylko poprawia samopoczucie „na bieżąco”. Śmiało można powiedzieć, że przedłuża życie i poprawia jego jakość, dzięki pełniejszej sprawności fizycznej w dojrzałym wieku.

Dlaczego warto zainwestować w dobry materac?





Wysokiej jakości materac Sferado, to również oszczędność. Niektórzy z nas (jeśli nie wszyscy) dobrze znają powiedzenie „co tanio, to drogo”. Tańsze produkty to niższa jakość, a co za tym idzie, konieczność częstszej wymiany. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku materaców, które przez rozwój drobnoustrojów między włóknami pokrowca oraz w piance rdzenia, nabierają z czasem przykrego zapachu.

Innowacją w produktach Sferado jest użycie tkaniny wykonanej z włókien pokrytych jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Tkanina ta nie daje drobnoustrojom szans na rozmnażanie się i życie na powierzchni materaca. Dlatego też Sferado jest polecane również alergikom i osobom o obniżonej odporności.

Niezawodny prezent dla każdego





O zaletach ortopedycznego materaca Vita Carbon Exclusive można by mówić długo, ale i tak najbardziej przekonujące są opinie osób, które zakupiły go i używają od jakiegoś czasu. Użytkownicy zgodnie twierdzą – materac marki Sferado bije na głowę konkurencję przede wszystkim komfortem użytkowania. Nie ustępuje też jakością wykonania nawet produktom droższym.

Z pewnością zachwycimy takim prezentem nie tylko parę, która dopiero urządza się na nowym mieszkaniu. Wdzięczni nam będą również rodzice czy dziadkowie. Przede wszystkim jednak taki prezent winni jesteśmy zrobić samym sobie. Nasz kręgosłup po prostu na to zasługuje.

Co oprócz materaca?





Firma Sferado oferuje również kołdry i poduszki stanowiące doskonałe dla naszego zdrowia uzupełnienie materaca Vita Carbon Exclusive.

Poduszki są wykonane z wysoko elastycznego materiału Viscocel, który dostosowuje się do kształtu naszej głowy zapewniając podparcie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki temu, kręgosłup jest odciążony również na odcinku szyjnym, który najbardziej cierpi w ciągu dnia zwłaszcza, kiedy wykonujemy pracę w wymuszonej pozycji siedzącej. Kiedy podnosimy głowę, poduszka łatwo wraca do dawnego kształtu – nie zbija się, jak poduszki wykonane z tradycyjnych materiałów, dzięki czemu możemy być pewni, że długo będzie stanowić wsparcie dla naszego kręgosłupa czy osoby obdarowanej.

Kołdra Vita Carbon marki Sferado, to również produkt innowacyjny, dzięki zastosowanym materiałom. Jest przewiewna, doskonale otula ciało i stanowi produkt całoroczny. Jej zadanie to przede wszystkim utrzymanie i zmagazynowanie naturalnego ciepła naszego ciała. Kołdra izoluje nas przed chłodem zimna i przed zbyt ciepłym powietrzem latem. Przy tym jest świetnie wykończona i niezwykle miła w dotyku.

Dzięki właściwościom hipoalergicznym, komplet kołdra plus poduszka, będzie doskonałym prezentem dla alergika.

Mata na podczerwień Sferado – to naprawdę działa





O zaletach podczerwieni mówi się głośno od kilku lat. Firma Sferado posiada w sprzedaży system składający się z maty do stosowania w zwykłym łóżku lub na kanapie i urządzenia sterującego. Emitowane promieniowanie podczerwone ma zbawienny wpływ na nasze stawy i kręgosłup, ale również na ogólną odporność organizmu. Stosowana regularnie mata Sferado Infrado, pomaga w walce z bezsennością i poprawia samopoczucie, co jest zaletą nie do przecenienia w naszej zabieganej i stresogennej rzeczywistości.

Mata od Sferado może być stosowana bez względu na wiek. Odpoczywać na niej lubią również dzieci. Te w wieku przedszkolnym zapytane, co podoba im się w macie najbardziej, odpowiadają, ze „jest cieplutka, jak słoneczko”. Coś w tym jest… Efekty działania rzeczywiście przypominają wylegiwanie się na słonecznej plaży.

Nie spróbujesz – nie dowiesz się!





Jak najlepiej przekonać się o zaletach produktów Sferado? Podobnie jak w przypadku każdego artykułu użytkowego – żaden opis zalet nie zastąpi osobistego doświadczenia. Przekonało się o tym wielu użytkowników, również byłych sceptyków, którzy dziś sami polecają tę markę.

