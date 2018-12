Jeden dzień życia ratownika z podniebnej karetki

Zielonogórska baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest jedną z 21 rozsianych na terenie całej Polski. W niej dyżuruje ratownik medyczny Andrzej Szymczak, członek załogi HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego). Śmigłowiec dociera do ofiar wypadków i katastrof, a także pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, a standardowa karetka nie może dotrzeć na czas. Jak wygląda dzień pracy członka załogi podniebnej karetki?

– Mój dyżur trwa od godz. 7:00 do 20:00. Są to najczęściej dwa lub trzy dni dyżuru, po których musimy mieć odpowiedni czas na odpoczynek – opowiada Andrzej. Ratownikiem medycznym jest już od 23 lat. Wcześniej pełnił służbę w zespole kołowym ratownictwa medycznego w Żarach. Gdy znajomy powiedział mu o naborze do LPR nie wahał się ani chwili, ponieważ lotnictwo podobnie jak ratownictwo jest jego pasją. Praca w podniebnym pogotowiu ratunkowym różni się od standardowej pracy ratownika medycznego.

– W ciągu roku odbywamy różne szkolenia, które uprawniają nas do wykonywania lotów. Są to sesje symulatorowe oraz raz w roku tygodniowe szkolenie operacyjne zakończone egzaminem. – Nie wszyscy wiedzą, że ratownik medyczny znajdujący się na pokładzie ma dodatkowe obowiązki. Pełni rolę nawigatora, kontaktuje się ze szpitalem, który ma przyjąć pacjenta i pomaga znaleźć optymalne miejsce do lądowania. W załodze znajduje się jeszcze lekarz i jeden lub dwóch pilotów, jednak ratownik jest odpowiednio przeszkolony, by w sytuacji kryzysowej przejąć ster i wylądować maszyną.

LPR w akcji





Baza LPR w Zielonej Górze jest bazą dzienną, jednak w kilku innych, loty odbywają się także w nocy. Dyżur Andrzeja rozpoczyna się o godzinie 7.00. Od tej godziny cała załoga, podobnie jak maszyna, znajdują się pełnej gotowości, by w ciągu kilku minut od przyjęcia zgłoszenia wyruszyć do oczekującego na pomoc pacjenta. Pilot musi na bieżąco monitorować warunki pogodowe, a gdy nie są one optymalne podjąć decyzję o locie. Jak wygląda misja załogi?

– Standardowa misja w rejonie 60 km trwa średnio ok. 90 minut. Oczywiście nie jest to regułą. Są misje dłuższe i krótsze. – opowiada Andrzej – Wszystko zależy od tego, do jakiego zdarzenia lecimy i co zastajemy na miejscu. Co do rodzaju wylotów to są one różne: wypadki drogowe, katastrofy, urazy, różnego rodzaju zachorowania. Wykonujemy też transporty pacjentów między szpitalami. O wysłaniu śmigłowca na miejsce zdarzenia decyduje dyspozytor medyczny.

Zdarza, się że załoga LPR jest jedyną, która może dotrzeć na czas do pacjenta wymagającego niezwłocznej pomocy specjalistycznej. Andrzej dobrze wie, że w trakcie dyżuru musi być gotowy na wszelkie możliwe sytuacje.

– Często lecimy my i jedzie jeszcze karetka. Latamy na spotkanie z zespołem karetki w celu odebrania od niego pacjenta i przewiezienia go do specjalistycznego szpitala. Wszystko zależy od rodzaju zdarzenia. Na miejscu akcji współpracujemy z innymi służbami ratunkowymi takimi jak straż pożarna i policja.

„Stawką jest ludzkie życie”





Z pewnością nie każdy może być ratownikiem medycznym w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. To praca dla ludzi o mocnych nerwach. – Oczywiście, że ta praca jest stresująca. Lecąc na miejsce zdarzenia nigdy nie wiemy, co nas czeka na miejscu. Musimy działać szybko i sprawnie, jednocześnie uważając, żeby nie popełnić błędu. Stawką jest przecież ludzkie życie. Osoba pracująca w tym zawodzie przede wszystkim musi chcieć to robić i lubić swoją pracę. Cechy, które nas charakteryzują to: wytrwałość, empatia, cierpliwość, determinacja, zdecydowanie i odporność na stres.

Zapytany o najbardziej pamiętną akcję Andrzej mówi , że chyba nie potrafi powiedzieć, która z akcji najbardziej zapadła mu w pamięci. Było ich już tak dużo. Dla mnie każda akcja jest inna i specyficzna. Do każdej trzeba podejść indywidualnie.

Załoga musi być podczas dyżuru w każdym momencie gotowa do lotu. W oczekiwaniu na kolejną misję Andrzej odpręża się grając w tenisa stołowego lub ćwicząc na orbitreku. Podkreśla przy tym, że kondycja fizyczna jest niezwykle ważna w jego pracy. W międzyczasie koncertuje się także na stałym poszerzaniu wiedzy zawodowej. To najlepsze potwierdzenie, że rola ratownika medycznego w LPR jest czymś więcej niż pracą. To przede wszystkim misja, do której trzeba być gotowym w każdej chwili.

Podniebna karetka i baza ratowników





Śmigłowiec LPR jest wyposażony w nosze, a także sprzęt podtrzymujący życie – respirator, defibrylator i butle z tlenem. Bez doskonale wyposażonych maszyn ratowanie ludzkiego życia byłoby znacznie trudniejsze. W ostatnich latach bardzo zmieniła się także infrastruktura, z której korzysta LPR.

– Modernizacja baz zmieniła w sposób pozytywny warunki naszej pracy. Wszystko jest w jednym miejscu. Śmigłowiec stoi w ciepłym hangarze, co ułatwia nam odtwarzanie gotowości po misji. Warunki socjalne są nieporównywalnie lepsze niż na starej bazie. Mamy ładne duże kuchnie, magazynki medyczne, szatnie. Osoby spoza bazy nocują w fajnych i przytulnych pokoikach w części socjalnej budynku – zauważa Andrzej – W nowych bazach najbardziej zauważalną poprawą jest to, że śmigłowiec nie musi stać cały czas na dworze. Kiedy jest zimno lub kiedy występują opady atmosferyczne, maszyna stoi w ogrzewanym hangarze. Lecąc do misji możemy nim szybko wyjechać, gdyż stoi na ruchomej platformie. Dzięki temu możemy szybciej, w ciepłym śmigłowcu, dotrzeć na miejsce zdarzenia. Latem z kolei, dzięki hangarowaniu nie narażamy śmigłowca na nagrzanie przez słońce. Myślę, że nasze nowe bazy z powodzeniem mogą konkurować ze standardami zachodnimi, a w wielu przypadkach nawet je przewyższają.

W ciągu ostatniej dekady LPR zostało mocno dofinansowane. W latach 2007-2013 w ramach projektów wybudowano lub wyremontowano i doposażono 11 baz za 69,6 mln zł. Aż 58 mln złotych zapewniły Fundusze Europejskie. Kolejne inwestycje są prowadzone w ramach planu przewidzianego na lata 2014-2020. Olsztyn, Katowice, Lublin, Płock, Bydgoszcz i Warszawa to nie wszystkie miasta, w których za 70 mln złotych powstaną nowe bazy lub istniejące zostaną zmodernizowane. Tym razem wsparcie unijne wynosi ponad 58 mln złotych.

Więcej informacji na temat bohaterów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia. Aktualnie o ich pracy opowiada także kampania "Zdrowie jest najważniejsze" prowadzona między innymi na Facebooku i Instagramie.