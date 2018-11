Himalaya - czy warto wypróbować kosmetyki z Indii?

Piękno wprost z natury. Kosmetyki bez parabenów, SLS, silikonów. To trend, który szturmem podbija świat. A na szczególną uwagę zasługują tu kosmetyki ajurwedyjskie. Czym wyróżniają się te produkty z Indii? I czy rzeczywiście warto mieć je w swojej kosmetyczce?

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny. Wywodzi się z Indii. Jego istotą jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, umysłu i ducha. I choć powstał ponad pięć tysięcy lat temu, Hinduski do dziś czerpią z niego pełnymi garściami.

Podstawowa zasada, która towarzyszy im w pielęgnacji, może z początku wydać ci się dziwna. Brzmi: „nie nakładaj na skórę niczego, czego nie byłabyś w stanie zjeść”. Nie zrozum tego dosłownie. Nie chodzi przecież o to, abyś próbowała wszystkich kosmetyków! Ale o to, czy ich skład zawiera takie składniki, które z powodzeniem twój organizm przyswoiłby w postaci pokarmów. To naturalne oleje, rośliny, czy zioła ajurwedyjskie.

Dlaczego to takie ważne?

- Toksyny zawarte w kosmetykach są bardziej niebezpieczne od tych w jedzeniu - przekonują nas znawcy ajuwerdy. Dzieje się tak dlatego, że pokarm nim trafi do naszego krwiobiegu, zostaje przetworzony w jelitach i przefiltrowany w wątrobie. Natomiast krem lub podkład, automatycznie przedostaje się przez skórę i trafia do krwiobiegu.

Wydaje się jednak, że w dzisiejszych czasach na drogeryjnych półkach nie znajdziemy wielu takich kosmetyków, które bylibyśmy skłonni skonsumować. Chyba, że zajrzymy do sklepu indyjskiego!

Polecamy Himalaya Herbals





HimalayaHerbals to znana i jedna z najlepiej sprzedających się marek kosmetyków tworzonych z naturalnych składników pochodzących z najczystszych terenów Himalajów. Wyjątkowo staranny dobór minerałów, ziół i roślin, wieloletnie badania, w których producent kładzie nacisk na bezpieczeństwo i innowacyjność, owocują serią niezwykle skutecznych preparatów pielęgnacyjnych. Kosmetyki Himalaya Herbals są hipoalergiczne, przechodzą surowe dermatologiczne testy kliniczne pod kątem składu i efektywności działania.

W ich gamie znajdziemy kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów, skóry twarzy i całego ciała. Bez względu na to, czy masz cerę trądzikową, zmagasz się z jej nadmiernym przetłuszczaniem czy też wysuszeniem, borykasz się z problemem łupieżu, czy szukasz pasty do zębów, która nie będzie podrażniać dziąseł - wśród kosmetyków ajurwedyjskich, produkowanych na bazie ziół i roślin przez Himalaya Herbals znajdziesz coś dla siebie.

Co ważne - Himalaya Herbs to nie tylko działanie od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Producent oferuje zioła i suplementy ajurwedyjskie, importowane bezpośrednio z Indii, które wspomagające ochronę zdrowia. Znajdziemy wśród nich m.in. zioła na jelita drażliwe, wspomagające prace serca, niwelujące objawy alergii skórnych, skuteczne przy zwalczaniu objawów astmy, utrzymujące nerki i drogi moczowe w stanie optymalnej sprawności (szczególnie polecane przy problemach z kamieniami nerkowymi), pomagające w zgubieniu kilogramów, czy w poprawie potencji.

Gdzie można je nabyć?

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego. Wpisujemy to co nas interesuje np. „olejek do masażu Himalaya Herbs” w wyszukiwarce, wybieramy losową stronę i gotowe. Warto jednak przemyśleć takie zakupy i swoje kroki w internetowej przestrzeni skierować ku zaufanym sklepom z kosmetykami ajurwedyjskimi. Wówczas będziemy mieć gwarancję otrzymania w 100% oryginalnego produktu.

Jednym z takich sklepów, godnym polecenia, jest HimalayaHerbs, który od lat w swojej ofercie ma wyłącznie kosmetyki i zioła ajurwedyjskie oraz naturalne suplementy z Indii. Na ich stronie internetowej znajdziemy bogate opisy każdego z produktów, włącznie z dokładnie wskazanym sposobem stosowania, a także efektami, jakie gwarantuje. I nie sposób nie wspomnieć o bogatej ofercie, która obejmuje kilkaset produktów stosowanych z powodzeniem od lat przez hinduskie piękności.

Na stronie sklepu czytamy: Spróbuj, zadbaj o swoje ciało i odkryj jego piękno na nowo.

Czy to nie jest najlepszy czas, aby to właśnie zrobić?