Wybieramy buty na zimę

Częstym dylematem podczas wyboru obuwia zimowego jest, czy ma być modnie, czy wygodnie. Na szczęście nie musisz rezygnować ze swojego stylu, kiedy słupki rtęci pokażą ujemne temperatury. Buty na kolejny sezon mogą być eleganckie lub sportowe. Cel jest jeden — masz czuć się w nich dobrze i ciepło. Zobacz nasze propozycje obuwia zimowego.

Gdybyś musiała wybrać jedną parę obuwia zimowego, jaki byłby Twój wybór? Podjęcie decyzji na pewno nie jest łatwe, dlatego nie warto ograniczać się do tylko do kozaków lub śniegowców. Zwłaszcza, że inne buty sprawdzą się w stylizacjach miejskich, inne na stoku czy na spacerze po śniegu.

Wśród naszych propozycji znajdziesz obuwie dla aktywnych kobiet. Kozaki, botki, śniegowce i trapery damskie zimowe to podstawowe wyposażenie każdej damskiej garderoby na chłodniejsze miesiące w roku.

Uniwersalne kozaki

Numer jeden w okresie jesienno-zimowym. Kozaki doskonale wyglądają na nodze i pasują niemal do wszystkich stylizacji. Możesz wybrać buty na obcasie, stabilnym słupku, koturnie, platformie lub płaskie. Wysokie cholewki otulają nogi, dzięki czemu wyglądają one zgrabnie i seksownie. Zwłaszcza sięgające ud muszkieterki stwarzają wiele możliwości w zakresie tworzenia ultra kobiecych stylizacji z udziałem spodni rurek, swetrowych sukienek czy minispódniczek.

Solidne trapery

Od kilku sezonów zasługują na szczególną uwagę kobiet, które chcą ubierać się modnie i komfortowo. Trapery swoją popularność zawdzięczają męskiemu topornemu fasonowi, który doskonale sprawdza się w damskich stylizacjach zimowych. Wbrew pozorom ten rodzaj obuwia jest doskonały nie tylko do pokonywania ośnieżonych górskich dróg, ale świetny także na co dzień, do miasta, pracy czy szkoły.

Najpopularniejsze trapery damskie zimowe najczęściej są karmelowe lub czarne. Jednak, aby przełamać ich męski charakter projektanci proponują także kobiece wersje tych butów, np. w odcieniach różu. Oryginalnym pomysłem są również buty z traktorową podeszwą we wzory. Modne są zwierzęce printy lub krata, a także kobiece zdobienia — kożuszek, futro, klamry i ćwieki.

Częstym problemem kobiet jest brak odwagi, aby wybierać trapery do bardziej eleganckich stylizacji. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, aby masywny charakter buta przełamać dzianinową dopasowaną sukienką lub jeansową szmizjerką. Powstające z tego połączenia zestawy idealnie wpisują się w założenia miejskiego stylu smart casual, są wyraziste, niebanalne i bardzo komfortowe. Trapery damskie zimowe docenią więc przede wszystkim panie, które lubią zabawę modą i są gotowe na nowe wyzwania.





Krótkie botki

Idealne zwłaszcza w okresie przejściowym. Damskie botki z Deezee sprawdzą się też w stylizacjach zimowych, a modele ocieplane nawet w zimniejsze dni. Są szalenie modnym elementem outfitów codziennych - za ich pomocą wykreujesz rockowy look lub romantyczny zestaw na wieczór. Zwróć szczególną uwagę na botki na platformach oraz modele na słupkach.

Ciepłe śniegowce

Ostatnia propozycja to śniegowce, buty, w których pokonasz nawet największe zaspy. Podobnie jak trapery damskie są polecane zwłaszcza paniom aktywnym, które nawet zimą lubią spędzać czas na powietrzu. Są masywne i solidne, dlatego nie przemakają, chronią stopy przed wilgocią, chłodem i wiatrem.

Szykując się na przyjście zimy pamiętaj, że jest to wyjątkowo wymagający okres w roku. Posiadanie kilku par butów to absolutne minimum, abyś nie czuła się ograniczona podczas planowania stylizacji sportowych, codziennych czy okazjonalnych. W poszukiwaniu modnego obuwia pamiętaj o tym, aby było ciepłe i wygodne.